¿Cuánto cuesta vivir solo en Lima en 2026? Alquiler, comida, transporte y servicios

Un peatón con auriculares y mochila cruza una calle urbana de Lima, con grandes anuncios de departamentos en alquiler y un restaurante de comida criolla a la derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vivir solo en Lima implica destinar buena parte del presupuesto mensual al alquiler, la alimentación, el transporte y los servicios básicos. Aunque el monto varía según el distrito y el estilo de vida, una persona puede necesitar entre S/ 2.200 y S/ 4.000 al mes para cubrir sus gastos esenciales, mientras que quienes optan por zonas con mayor demanda o un nivel de vida más alto pueden superar ampliamente esa cifra.

El costo de vida en la capital continúa siendo el más elevado del país, impulsado principalmente por el precio de la vivienda y el incremento registrado en diversos bienes y servicios durante el año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anual en Lima Metropolitana se ubicó en 4,01% al cierre de junio de 2026.

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El gasto que más pesa en el presupuesto

El alquiler suele representar entre el 40% y el 60% del presupuesto mensual de una persona que vive sola y es, con diferencia, el gasto más elevado.

Aunque en distritos de alta demanda como Miraflores, San Isidro o Barranco el alquiler de un departamento puede superar los S/ 3.500 mensuales, también existen alternativas mucho más económicas para quienes cuentan con un presupuesto ajustado.

Una consulta realizada por Infobae Perú en Facebook Marketplace encontró que en distritos populares como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres o Los Olivos es posible encontrar habitaciones desde S/ 250 al mes. No obstante, estos espacios suelen ser pequeños, estar ubicados dentro de viviendas multifamiliares y contar con baño compartido, por lo que representan la alternativa más económica para quienes viven solos. El precio no incluye el pago de servicios básicos.

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En un rango intermedio, los alquileres de habitaciones con baño privado o departamentos pequeños suelen fluctuar entre S/ 500 y S/ 1.500, dependiendo del distrito, la ubicación y los servicios incluidos.

Alimentación: entre cocinar y comer fuera

Un joven con camisa a cuadros almuerza en un comedor con otros comensales y un bolso con el emblema de Perú en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del alquiler, la alimentación constituye el segundo gasto más importante.

Una persona que cocina la mayor parte de sus comidas puede destinar entre S/ 500 y S/ 1.000 mensuales a la compra de alimentos. En cambio, quienes suelen comer con frecuencia en restaurantes o pedir delivery incrementan considerablemente este presupuesto.

Los precios de las comidas también varían según el distrito y el tipo de establecimiento. En zonas populares de Lima, un menú económico suele costar entre S/ 10 y S/ 12, mientras que en mercados y pequeños restaurantes puede encontrarse desde S/ 13. En distritos corporativos o turísticos, como San Isidro y Miraflores, un menú ejecutivo oscila entre S/ 18 y S/ 28, aunque también existen alternativas de S/ 12 a S/ 14 alejadas de las principales avenidas.

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En cuanto al desayuno, en cafeterías y negocios de barrio es posible encontrar opciones desde S/ 7, mientras que en zonas turísticas los precios pueden superar los S/ 25, dependiendo del establecimiento.

Transporte: ¿cuánto se gasta al mes?

El gasto en transporte depende de la frecuencia de los desplazamientos, el medio utilizado y la distancia entre la vivienda y el lugar de trabajo o estudio. Una persona que utiliza diariamente el transporte público puede invertir entre S/ 150 y S/ 250 mensuales. Si además recurre con frecuencia a taxis o aplicaciones de movilidad, el desembolso puede elevarse hasta S/ 500 o más.

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Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasajes en Lima oscilan entre S/ 1,50 y S/ 3,50, según el servicio utilizado. Un viaje en el Metropolitano cuesta alrededor de S/ 3,50, mientras que el Metro de Lima mantiene una tarifa cercana a S/ 1,50.

Aunque vivir en distritos periféricos permite acceder a alquileres y alimentos más económicos, esa decisión suele traducirse en un mayor gasto en transporte y en recorridos más largos. A ello se suma un costo menos visible: el tiempo. Debido a la congestión vehicular y a las limitaciones del sistema de transporte en la capital, miles de limeños emplean entre dos y cuatro horas al día para trasladarse entre su hogar y su centro de trabajo o estudios, reduciendo el tiempo disponible para el descanso o actividades personales.

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Servicios básicos: luz, agua, internet y celular

Los servicios básicos representan otro gasto fijo que debe considerarse al elaborar un presupuesto.

En promedio, una persona sola puede destinar:

Electricidad: S/ 50 a S/ 150 .

Agua: S/ 30 a S/ 80 .

Gas: S/ 25 a S/ 80 .

Internet fijo: S/ 70 a S/ 150 .

Telefonía móvil: S/ 30 a S/ 80.

En conjunto, estos servicios pueden sumar entre S/ 200 y S/ 450 mensuales. Quienes viven en edificios también deben considerar el pago de mantenimiento, que puede oscilar entre S/ 100 y más de S/ 500, dependiendo de las características del inmueble.

¿Cuánto dinero se necesita para vivir solo en Lima?

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El presupuesto para vivir solo en Lima dependerá principalmente del distrito elegido, el tipo de vivienda y los hábitos de consumo. Para una persona que alquila una habitación económica, utiliza transporte público y cocina la mayor parte de sus comidas, el gasto mensual puede partir desde S/ 2.200.

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En cambio, quienes optan por alquilar un departamento, viven en distritos con mayor demanda o utilizan con frecuencia taxis, aplicaciones de movilidad y servicios de delivery pueden necesitar entre S/ 3.500 y S/ 4.000 al mes, e incluso superar ese monto.

El monto final dependerá del distrito elegido, el tipo de vivienda, los hábitos de consumo y la frecuencia con la que se utilicen servicios como taxis, restaurantes o plataformas de entretenimiento. Además, los precios pueden seguir variando conforme evolucione la inflación y el costo de vida en Lima.

Resumen del salario mensual mínimo necesario para independizarse en Lima

Actualmente, la Remuneración Mínima Vital (RMV) es de S/ 1.130. Sin embargo, durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el sueldo mínimo se incrementará a S/ 1.300, aunque todavía está pendiente la publicación de la norma que oficialice la fecha de entrada en vigencia.

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No obstante, el monto que recibe un trabajador en su cuenta bancaria puede ser menor al sueldo bruto. En el caso de los trabajadores formales afiliados a una AFP o a la ONP, se aplican descuentos previsionales. En las AFP, el descuento varía según la administradora y la comisión elegida, pero suele representar alrededor del 10% al 13% del salario, mientras que en la ONP el aporte es del 13%. Esto significa que un trabajador que percibe la RMV vigente de S/ 1.130 recibe un sueldo neto aproximado de entre S/ 980 y S/ 1.015, dependiendo del sistema pensionario al que pertenezca.

Bajo ese escenario, independizarse en Lima únicamente con un sueldo mínimo resulta complicado. Incluso con el incremento anunciado a S/ 1.300, el ingreso continuaría por debajo del presupuesto estimado para cubrir alquiler, alimentación, transporte y servicios básicos, que parte desde S/ 2.200 mensuales para una persona que vive sola.

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