Ollanta Humala revela por qué no se asiló en Brasil junto a Nadine Heredia: “¿Quién iba a defender acá nuestro buen nombre?"

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

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El expresidente Ollanta Humala respondió por qué no se refugió en la Embajada de Brasil en Perú como sí lo hizo su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien luego recibió el asilo político que le permitió salir del país.

En entrevista con la reconocida periodista Rosa María Palacios, Humala aseguró que a él también le correspondía el asilo político porque, afirma, el proceso penal donde fue condenado a 15 años de prisión fue una persecución política.

“Pero ¿y quién iba a defender acá las cosas? ¿Quién iba a defender nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, el partido? ¿Quién lo tenía que defender? Si yo me iba, iba a pasar como en mi casa. Iba a terminar así, destruida. Nadie lo iba a defender", reveló.

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El exmandatario también dio detalles sobre cómo se tomó la decisión de que Nadine Heredia acuda a la Embajada de Brasil para tramitar la solicitud de asilo político y poder salir del país.

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, señala al frente mientras está sentado con un traje oscuro y camisa blanca frente a un fondo beige liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue un tema donde hubo una recomendación de nuestro abogado en Brasil, viendo las cosas como estaban y la experiencia que él tenía de que era una persecución política, coordinó con mi abogado acá y Nadine, le dijeron: ‘Vete a la embajada ahorita, antes de la audiencia’. Pero fue una decisión en ese momento que se tuvo que tomar y yo estuve de acuerdo”, apuntó.

A diferencia del caso de Betssy Chávez, el Ejecutivo sí otorgó el salvoconducto a Heredia. El exjefe de Estado dice que “serían demasiado sinvergüenzas” si se le hubiera negado este documento. No obstante, enfatizó en que “Nadine es de batalla”. “Si lo hubieran hecho, hubiera seguido luchando”, sostuvo.

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Denunciará al Estado

A pocas horas de recuperar su libertad, el expresidente Ollanta Humala descartó aceptar cualquier salida que deje sin consecuencias lo que califica como una persecución judicial de más de una década. En su primera entrevista tras salir de prisión, el exmandatario anunció que demandará al Estado peruano para obtener un reconocimiento formal de responsabilidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara su condena por lavado de activos.

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“El Estado me tiene que pedir disculpas. A mí y a mi familia”, afirmó Humala en diálogo con la periodista Rosa María Palacios.

El TC determinó que los hechos que se le imputaron —presuntos aportes irregulares de Venezuela y empresas brasileñas a sus campañas de 2006 y 2011— no podían tipificarse como lavado de activos bajo la legislación vigente en ese momento. La figura penal aplicada, conocida como receptación patrimonial, recién fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano en 2016. Pese a valorar el fallo, Humala advirtió que la resolución del TC huele a “ley de amnistía encubierta”.

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“Yo leo la sentencia del TC y me parece bien. Pero siento como un tufillo a ley de amnistía. O sea, ‘hasta aquí llegamos, ya, chao, buenas noches, muchas gracias’. No, acá no hay ley de amnistía. Acá voy hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

El exmandatario reconoció la contradicción que implica demandar a la institución a la que dedicó su vida. “Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, me identifico con él. No he trabajado para el privado”, señaló. Aun así, dijo que no puede dejar pasar lo que vivió: más de dos años de reclusión efectiva y más de diez años de proceso penal que, según él, destruyeron la vida familiar que había construido.

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“A mí me han metido preso más de dos años al final. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa, a la familia de mi esposa, a mis hijos, he tenido que sacarlos del país. Hoy día mi familia es una diáspora”, lamentó.