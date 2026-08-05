Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ollanta Humala revela por qué no se asiló en Brasil junto a Nadine Heredia: “¿Quién iba a defender acá nuestro buen nombre?"

Expresidente dio detalles sobre cómo se decidió que la exprimera dama acuda a la Embajada de Brasil en Perú el día que fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, fallo que fue anulado por el Tribunal Constitucional

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)
Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)
Guardar

El expresidente Ollanta Humala respondió por qué no se refugió en la Embajada de Brasil en Perú como sí lo hizo su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien luego recibió el asilo político que le permitió salir del país.

En entrevista con la reconocida periodista Rosa María Palacios, Humala aseguró que a él también le correspondía el asilo político porque, afirma, el proceso penal donde fue condenado a 15 años de prisión fue una persecución política.

“Pero ¿y quién iba a defender acá las cosas? ¿Quién iba a defender nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, el partido? ¿Quién lo tenía que defender? Si yo me iba, iba a pasar como en mi casa. Iba a terminar así, destruida. Nadie lo iba a defender", reveló.

PUBLICIDAD

El exmandatario también dio detalles sobre cómo se tomó la decisión de que Nadine Heredia acuda a la Embajada de Brasil para tramitar la solicitud de asilo político y poder salir del país.

Un hombre de cabello grisáceo, traje oscuro, camisa blanca y dos pines en la solapa derecha, sentado frente a un fondo beige, señala hacia adelante.
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, señala al frente mientras está sentado con un traje oscuro y camisa blanca frente a un fondo beige liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue un tema donde hubo una recomendación de nuestro abogado en Brasil, viendo las cosas como estaban y la experiencia que él tenía de que era una persecución política, coordinó con mi abogado acá y Nadine, le dijeron: ‘Vete a la embajada ahorita, antes de la audiencia’. Pero fue una decisión en ese momento que se tuvo que tomar y yo estuve de acuerdo”, apuntó.

A diferencia del caso de Betssy Chávez, el Ejecutivo sí otorgó el salvoconducto a Heredia. El exjefe de Estado dice que “serían demasiado sinvergüenzas” si se le hubiera negado este documento. No obstante, enfatizó en que “Nadine es de batalla”. “Si lo hubieran hecho, hubiera seguido luchando”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Denunciará al Estado

A pocas horas de recuperar su libertad, el expresidente Ollanta Humala descartó aceptar cualquier salida que deje sin consecuencias lo que califica como una persecución judicial de más de una década. En su primera entrevista tras salir de prisión, el exmandatario anunció que demandará al Estado peruano para obtener un reconocimiento formal de responsabilidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara su condena por lavado de activos.

Expresidente anuncia acciones legales contra jueces y fiscales que vieron su caso, así como demandas para exigir reparaciones. Video: Sin Guión

“El Estado me tiene que pedir disculpas. A mí y a mi familia”, afirmó Humala en diálogo con la periodista Rosa María Palacios.

El TC determinó que los hechos que se le imputaron —presuntos aportes irregulares de Venezuela y empresas brasileñas a sus campañas de 2006 y 2011— no podían tipificarse como lavado de activos bajo la legislación vigente en ese momento. La figura penal aplicada, conocida como receptación patrimonial, recién fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano en 2016. Pese a valorar el fallo, Humala advirtió que la resolución del TC huele a “ley de amnistía encubierta”.

“Yo leo la sentencia del TC y me parece bien. Pero siento como un tufillo a ley de amnistía. O sea, ‘hasta aquí llegamos, ya, chao, buenas noches, muchas gracias’. No, acá no hay ley de amnistía. Acá voy hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

El exmandatario reconoció la contradicción que implica demandar a la institución a la que dedicó su vida. “Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, me identifico con él. No he trabajado para el privado”, señaló. Aun así, dijo que no puede dejar pasar lo que vivió: más de dos años de reclusión efectiva y más de diez años de proceso penal que, según él, destruyeron la vida familiar que había construido.

“A mí me han metido preso más de dos años al final. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa, a la familia de mi esposa, a mis hijos, he tenido que sacarlos del país. Hoy día mi familia es una diáspora”, lamentó.

Temas Relacionados

Ollanta HumalaNadine HerediaBrasilperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

La cinta argentino-española se proyectará el jueves 6 de agosto en la función inaugural del certamen que organiza la PUCP, tras exhibirse en Cannes, Sídney y Karlovy Vary durante 2026

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

Una zona de Lima se está quedando sin oficinas disponibles, y no es San Isidro ni Miraflores

El mercado de oficinas Clase B en Lima registró absorción neta positiva y una vacancia de 7,8% en el segundo trimestre de 2026, según Cushman & Wakefield

Una zona de Lima se está quedando sin oficinas disponibles, y no es San Isidro ni Miraflores

Empresario frustra asalto en SMP, abate a un ladrón y hiere a su cómplice: ¿cuáles son las consecuencias legales?

La víctima, quien contaba con licencia para portar armas, disparó tras ser interceptada por dos sujetos que le arrebataron el celular a la salida de un gimnasio en avenida Universitaria

Empresario frustra asalto en SMP, abate a un ladrón y hiere a su cómplice: ¿cuáles son las consecuencias legales?

Papa León XIV visitará 6 lugares de Chiclayo durante su paso por el Perú en noviembre

La Catedral de Chiclayo será uno de los puntos centrales de las actividades del sumo pontífice durante su visita a la ciudad donde fue obispo hasta el año 2023

Papa León XIV visitará 6 lugares de Chiclayo durante su paso por el Perú en noviembre

¿Mañana feriado 6 de agosto atenderá el Reniec? Solo en estas tres agencias de Lima para trámites y entrega de DNI

La entidad atenderá en Cercado de Lima, San Borja y Miraflores durante el feriado por la Batalla de Junín, con jornada de 08:45 a.m. a 4:45 p.m. para gestiones presenciales

¿Mañana feriado 6 de agosto atenderá el Reniec? Solo en estas tres agencias de Lima para trámites y entrega de DNI
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ollanta Humala irá “hasta las últimas consecuencias” para que el Estado se disculpe con él y su familia

Ollanta Humala irá “hasta las últimas consecuencias” para que el Estado se disculpe con él y su familia

Juntos por el Perú enfrenta críticas por rapidez con la que suspendió a diputada, pero no a Julián Pérez, acusado de agredir a su expareja

Embajador del Perú en el Vaticano dice que León XIV llegará con un mensaje de unidad y reconciliación

Mincetur pide “comprensión” a turistas afectados por la suspensión de trenes a Machu Picchu a causa de un incendio forestal

JEE inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima: No se presentaron tachas

ENTRETENIMIENTO

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

Myriam Hernández anuncia su gira en Perú: ciudades, fechas, entradas y todo sobre sus shows

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

Max Castro, Grupo Guinda y Rodolfo Gaitán Castro encabezan Festival Andino Tropical: fecha y venta de entradas

Naldy Saldaña revela lo que le dijo Óscar Custodio, dueño de la Bella Luz, tras mostrarle los videos de acoso: “Es maldad haber grabado”

DEPORTES

‘Cuto’ Guadalupe defiende a Héctor Cúper y se ilusiona con Gianluca Lapadula previo al Universitario vs Cristal: “Transmite mucha jerarquía”

‘Cuto’ Guadalupe defiende a Héctor Cúper y se ilusiona con Gianluca Lapadula previo al Universitario vs Cristal: “Transmite mucha jerarquía”

Se conoció si Christian Cueva jugará en Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Carlos Desio lanzó advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al duelo ante Alianza Lima: “Hay que ser inteligentes”

Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

“Es totalmente falso”, así desmintió Millonarios una propuesta de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña