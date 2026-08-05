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Metro de Lima y Callao: tuneladora ‘Micaela’ llegó a Morales Duárez y queda un tramo para culminar el Ramal L4

El equipo de perforación alcanzó una nueva estación tras más de seis kilómetros de avance, con la meta de conectar la capital a través de ocho estaciones subterráneas

Metro de Lima y Callao: tuneladora ‘Micaela’ llegó a Morales Duárez y queda un tramo para culminar el Ramal L4
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La tuneladora ‘Micaela’ culminó un nuevo tramo del Ramal Línea 4 del Metro de Lima y Callao, tras perforar el muro de la Estación Morales Duárez y avanzar más de 6 kilómetros en total desde el inicio de su recorrido.

Desde agosto de 2026, el avance de la tuneladora ‘Micaela’ marca un hito en la infraestructura subterránea de la capital peruana. La máquina, que comenzó sus trabajos en la Estación Gambetta (E4-1), completó la excavación de 940 metros de túnel entre las estaciones Quilca (E4-6) y Morales Duárez (E4-7), instalando 3.871 dovelas de concreto y formando 553 anillos estructurales, cada uno de unos 40 toneladas.

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El Ramal de la Línea 4 tiene un total de 8 estaciones y un recorrido completamente subterráneo de 8 kilómetros bajo la avenida Faucett, en la región Callao. Las estaciones incluyen Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

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Durante la excavación entre Quilca y Morales Duárez, la tuneladora logró un ritmo promedio de 14 metros diarios, lo que permitió completar el tramo en un plazo ajustado. Actualmente, a la tuneladora ‘Micaela’ le restan 778 metros para llegar a la Estación Carmen de la Legua (E4-8), donde concluirá la obra principal del túnel del Ramal L4, según informó la entidad responsable del proyecto.

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Impacto en la movilidad y beneficios para los usuarios

El Ramal de la Línea 4 promete modificar la movilidad urbana en Lima y Callao. La conexión entre estaciones reducirá los tiempos de traslado entre puntos neurálgicos de la ciudad y beneficiará a millones de pasajeros, según datos difundidos por la organización encargada del proyecto.

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La interconexión con la Línea 2 en la estación Carmen de la Legua permitirá integrar distintos sistemas de transporte de la capital. Además, el nuevo ramal se articulará con el Metropolitano, la Línea 1 y futuras líneas del Metro de Lima y Callao, optimizando la red metropolitana.

El proyecto calcula que el primer tren subterráneo del país acercará los destinos de más de un millón de usuarios al día, beneficiando en total a 2,5 millones de personas a lo largo de los 35 kilómetros que suman la Línea 2 y el Ramal Línea 4.

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Perspectivas y próximos pasos de la obra

La meta inmediata es la llegada de la tuneladora a la Estación Carmen de la Legua, con lo que finalizará la excavación del Ramal L4. Este avance se considera fundamental para la siguiente etapa: la implementación de sistemas electromecánicos, vías y pruebas de circulación de trenes.

El proyecto subraya la importancia de la infraestructura subterránea para el desarrollo urbano de Lima y Callao. Con la finalización del túnel, la capital peruana contará con una red más eficiente y moderna, alineada con estándares internacionales de transporte masivo.

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La obra, que se desarrolla bajo la supervisión de entidades gubernamentales y empresas especializadas, representa una inversión estratégica para la región. La llegada de la tuneladora ‘Micaela’ a Morales Duárez consolida un avance técnico relevante en la construcción de sistemas de transporte público subterráneo en Sudamérica.

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