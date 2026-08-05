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¿Quién fue Víctor Angobaldo, el recordado personaje de la farándula y expareja de Shirley Cherres que falleció en un accidente de tránsito?

El recordado personaje que se hizo popular en el programa de Magaly Medina, falleció este 5 de agosto en la provincia de Cañete. Sin embargo, su peculiar forma de ser llamó la atención en la televisión peruana

Hombre con cabello canoso y blazer gris habla por teléfono. Al fondo, calle con vehículos, personas, árboles y un cartel de 'Mall Aventura Plaza'
Víctor Angobaldo, personaje de la farándula, realiza una llamada telefónica mientras transita una calle urbana con comercios y vehículos en el fondo.
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Convertido en figura de la farándula local desde 2009, Víctor Angobaldo se destacó por su presencia constante en los espacios televisivos de Chollywood. Su nombre comenzó a circular en los medios cuando Magaly Medina y Ney Guerrero lo presentaron en “Magaly TV”, luego de coincidir en el penal San Jorge tras un proceso judicial.

De acuerdo con la propia conductora, la intención fue integrarlo como un personaje genuino, algo que se consolidó pronto gracias a su espontaneidad y a una relación sentimental con Shirley Cherres que nació fuera de cámaras, pero que ambos aceptaron mostrar en televisión.

La aparición de Angobaldo en el programa no tardó en volverse un fenómeno. Un episodio que provocó gran impacto ocurrió cuando pidió matrimonio en vivo a Shirley Cherres, apenas dos semanas después de haberse conocido y tras haber sido protagonistas de un ampay. Esa escena, transmitida en horario estelar, lo catapultó a la popularidad y lo mantuvo en la conversación pública durante años.

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Un hombre de piel oscura besa la mejilla de una mujer rubia sonriente que viste un top morado y negro y una chaqueta oscura
Víctor Angobaldo besa en la mejilla a Shirley Cherres, quien sonríe, durante un evento público.

A lo largo de su paso por la televisión, Angobaldo protagonizó episodios destacados. Entre ellos figura la discusión con Efraín Aguilar en la puerta del teatro Canout, donde intentó ingresar en estado etílico, y el enfrentamiento con el “Zopilote” tras una declaración sentimental hacia Magaly Medina. Otro momento recordado fue el cruce en vivo con Melcochita, que se convirtió en una referencia humorística recurrente.

La exposición de Angobaldo no se restringió solo al entretenimiento. En 2019, su nombre apareció en una investigación del diario La República sobre el caso de Los Cuellos Blancos del Callao, organización criminal integrada por altos magistrados peruanos. El mencionado medio difundió audios en los que Angobaldo dialogaba con el abogado Salinas Bedón y familiares de Christian Anderson Revolleno, condenado por corrupción.

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Víctor Angobaldo no la pasa bien por la enfermedad que tiene.
Víctor Angobaldo no la pasa bien por la enfermedad que tiene.

En el ámbito electoral, Angobaldo intentó acceder al cargo de regidor en el Callao, aunque sin éxito. Posteriormente, en 2022, apoyó la candidatura de su hijo, Gian Pierre Angobaldo, quien buscaba un puesto como consejero regional. Paralelamente, se desempeñó como promotor de eventos y jefe de relaciones públicas de una fábrica de yogurt que ya no existe, aunque siempre sostuvo públicamente ser empresario y propietario de una discoteca.

Angobaldo falleció en un accidente de tránsito

La vida de Víctor Angobaldo terminó de forma trágica en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete. El accidente ocurrió mientras viajaba acompañado de otras personas. El medio Buenos Días Cañete informó que el vehículo en el que se encontraba resultó severamente afectado y, tras la intervención de los servicios de emergencia, Angobaldo ingresó sin vida al Hospital Regional Rezzola.

Los otros ocupantes del vehículo fueron trasladados al mismo hospital y permanecen bajo observación médica.

Murió Víctor Angobaldo en un accidente de tránsito.
Murió Víctor Angobaldo en un accidente de tránsito.

La noticia de la muerte fue confirmada por Patricia Alquinta durante el pódcast ‘Eso Háblalo’, donde expresó: “Hoy día, la farándula estamos de luto. Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo, para muchos el Chocolatito, no sé cómo le decía Magaly (Medina) también. Magaly decía: ‘Yo creé ese monstruo’. Acaba de fallecer, mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano, que es como su hermano y me imagino cómo está en este momento. Ya te veremos más tardecito para acompañarte junto a Angobaldo. Besos hasta el cielo, Angobaldito”, relató antes de iniciar su espacio.

El fallecimiento de Angobaldo deja una huella en la memoria de quienes siguieron su historia dentro y fuera de la pantalla, marcando el cierre de una etapa particular en la farándula peruana.

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