Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

La selección peruana fue ampliamente superada por su clásico rival en el debut del certamen que se disputa en Bolivia. Todavía le restan dos partidos para intentar avanzar a las semifinales

La selección peruana tropezó 25-16 en el tercer set y registró su primera derrota en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026. Créditos: Puro Vóley.
Guardar

El miércoles 5 de agosto, la selección peruana de vóley masculino debutó frente a su similar de Chile en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco sufrió una derrota por 3-0 ante su clásico rival, resultado que dejó una impresión negativa en Cochabamba, donde la expectativa por el estreno era alta.

En el primer set, la ‘bicolor’ cayó 25-15 frente a la ‘roja’. El conjunto chileno construyó su ventaja a partir del juego por el centro, aprovechando pelotas rápidas para su central, ante la ausencia de respuesta en el bloqueo peruano. El técnico Blanco pidió dos tiempos para frenar el impulso rival, aunque las indicaciones no lograron revertir el dominio.

PUBLICIDAD

La 'bicolor' fue superada por su clásico rival por un marcador amplio 25-15. Créditos: Puro Vóley.

En el segundo set, Perú mostró otra actitud, logró ponerse al frente y tomó ventaja sobre Chile durante varios pasajes del juego. Sin embargo, no consiguió sostener la diferencia. El conjunto sureño reaccionó, revirtió el marcador y se quedó con el parcial por 25-16, dejando a los incaicos al borde de la derrota.

La 'bicolor' volvió a perder 25-16 en el segundo parcial. Créditos: Puro Vóley.

En el tercer set, la superioridad de la selección chilena volvió a quedar en evidencia frente a la ‘bicolor’. El dominio de la ‘roja’ en el juego por el centro resultó imparable para el equipo peruano, mientras que los errores reiterados de Eduardo Romay en el ataque contribuyeron a que el partido se definiera en este parcial, con un marcador final de 25-16.

PUBLICIDAD

Entre los aspectos a corregir por el equipo de Marcos Blanco destaca la necesidad de diversificar el ataque y no concentrar las ofensivas en la zona de Romay, quien fue neutralizado por la defensa chilena durante todo el encuentro.

Además, resulta clave brindar mayor participación a nuevos talentos como Alexander Owens, el jugador de mayor estatura en la delegación nacional para esta Copa Sudamericana, ya que la ‘blanquirroja’ no logró contener los ataques rivales por el centro de la red.

Perú perdió 3-0 ante Chile en la primera fecha de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.
Perú perdió 3-0 ante Chile en la primera fecha de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a semifinales?

Tras la derrota frente a la ‘roja’, la selección peruana de vóley masculino tendrá que ajustar su desempeño de cara al próximo encuentro ante la ‘albiceleste’.

Para mantener sus opciones de avanzar a semifinales en la Copa Sudamericana, la ‘bicolor’ está obligada a superar a Argentina, que disputa el torneo con un plantel alternativo tras su reciente paso por la VNL.

Luego, Perú deberá medirse ante Bolivia, anfitrión del certamen, con la necesidad de sumar otra victoria. Solo los dos primeros del Grupo A accederán a la siguiente ronda, por lo que el margen de error es mínimo para los dirigidos por Marcos Blanco.

Próximo partido de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

La selección peruana de vóley masculino enfrentará a Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará el jueves 6 de agosto a las 19:30 horas en el Coliseo La Coronilla de Cochabamba.

La transmisión estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura completa de este segundo compromiso de la ‘bicolor’ en el certamen que se desarrolla en la altura de Bolivia.

Fixture completo de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino

Viernes 7 de agosto

  • Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Temas Relacionados

Selección peruana de vóley masculinovóley peruanoCopa Sudamericana de vóley masculinoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Perú se enfretó a Chile en su debut en el torneo internacional en Cochabamba, Bolivia. Conoce cómo van los duelos en la fecha 1 rumbo al Campeonato Sudamericano

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

La selección peruana fue superada 3-0 por su clásico rival en la primera fecha. Conoce los resultados que necesita para avanzar de ronda en el torneo que se realiza en Bolivia

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

La selección peruana masculina debutó ante Chile en el partido inaugural de la competencia en Cochabamba. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen internacional y los resultados de cada jornada

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ iniciará su camino en la recta final del torneo internacional frente el ‘fogao’: el primer cotejo será en Cusco y dio a conocer cómo los hinchas podrán asegurar sus boletos

Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Marcos Blanco se quebró al hablar de la selección peruana masculina: “Nadie sabe lo que se vivió en el proceso”

El seleccionador peruano se emocionó al enviar un mensaje a la hinchada antes del estreno en la Copa Sudamericana 2026 y aseguró que el esfuerzo de sus dirigidos merece una mayor visibilidad

Marcos Blanco se quebró al hablar de la selección peruana masculina: “Nadie sabe lo que se vivió en el proceso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

Ollanta Humala revela por qué no se asiló en Brasil junto a Nadine Heredia: “¿Quién iba a defender acá nuestro buen nombre?"

Ollanta Humala irá “hasta las últimas consecuencias” para que el Estado se disculpe con él y su familia

Juntos por el Perú enfrenta críticas por rapidez con la que suspendió a diputada, pero no a Julián Pérez, acusado de agredir a su expareja

Embajador del Perú en el Vaticano dice que León XIV llegará con un mensaje de unidad y reconciliación

ENTRETENIMIENTO

Falleció Víctor Angobaldo en trágico accidente vehicular en Cañete

Falleció Víctor Angobaldo en trágico accidente vehicular en Cañete

Padres de Naldy Saldaña se pronuncian tras denuncia de acoso contra director de La Bella Luz: “No se va a quedar así”

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

Myriam Hernández anuncia su gira en Perú: ciudades, fechas, entradas y todo sobre sus shows

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Marcos Blanco se quebró al hablar de la selección peruana masculina: “Nadie sabe lo que se vivió en el proceso”

“Comencé optimista y se me fue pinchando el globo”: Marcos Blanco confesó las dificultades que enfrenta al mando de Perú