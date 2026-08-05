Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

La selección peruana tropezó 25-16 en el tercer set y registró su primera derrota en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026. Créditos: Puro Vóley.

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El miércoles 5 de agosto, la selección peruana de vóley masculino debutó frente a su similar de Chile en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco sufrió una derrota por 3-0 ante su clásico rival, resultado que dejó una impresión negativa en Cochabamba, donde la expectativa por el estreno era alta.

En el primer set, la ‘bicolor’ cayó 25-15 frente a la ‘roja’. El conjunto chileno construyó su ventaja a partir del juego por el centro, aprovechando pelotas rápidas para su central, ante la ausencia de respuesta en el bloqueo peruano. El técnico Blanco pidió dos tiempos para frenar el impulso rival, aunque las indicaciones no lograron revertir el dominio.

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La 'bicolor' fue superada por su clásico rival por un marcador amplio 25-15. Créditos: Puro Vóley.

En el segundo set, Perú mostró otra actitud, logró ponerse al frente y tomó ventaja sobre Chile durante varios pasajes del juego. Sin embargo, no consiguió sostener la diferencia. El conjunto sureño reaccionó, revirtió el marcador y se quedó con el parcial por 25-16, dejando a los incaicos al borde de la derrota.

La 'bicolor' volvió a perder 25-16 en el segundo parcial. Créditos: Puro Vóley.

En el tercer set, la superioridad de la selección chilena volvió a quedar en evidencia frente a la ‘bicolor’. El dominio de la ‘roja’ en el juego por el centro resultó imparable para el equipo peruano, mientras que los errores reiterados de Eduardo Romay en el ataque contribuyeron a que el partido se definiera en este parcial, con un marcador final de 25-16.

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Entre los aspectos a corregir por el equipo de Marcos Blanco destaca la necesidad de diversificar el ataque y no concentrar las ofensivas en la zona de Romay, quien fue neutralizado por la defensa chilena durante todo el encuentro.

Además, resulta clave brindar mayor participación a nuevos talentos como Alexander Owens, el jugador de mayor estatura en la delegación nacional para esta Copa Sudamericana, ya que la ‘blanquirroja’ no logró contener los ataques rivales por el centro de la red.

Perú perdió 3-0 ante Chile en la primera fecha de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a semifinales?

Tras la derrota frente a la ‘roja’, la selección peruana de vóley masculino tendrá que ajustar su desempeño de cara al próximo encuentro ante la ‘albiceleste’.

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Para mantener sus opciones de avanzar a semifinales en la Copa Sudamericana, la ‘bicolor’ está obligada a superar a Argentina, que disputa el torneo con un plantel alternativo tras su reciente paso por la VNL.

Luego, Perú deberá medirse ante Bolivia, anfitrión del certamen, con la necesidad de sumar otra victoria. Solo los dos primeros del Grupo A accederán a la siguiente ronda, por lo que el margen de error es mínimo para los dirigidos por Marcos Blanco.

Próximo partido de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

La selección peruana de vóley masculino enfrentará a Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará el jueves 6 de agosto a las 19:30 horas en el Coliseo La Coronilla de Cochabamba.

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La transmisión estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura completa de este segundo compromiso de la ‘bicolor’ en el certamen que se desarrolla en la altura de Bolivia.

Fixture completo de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino

Viernes 7 de agosto

Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)