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Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Perú inicia su camino en el torneo internacional y debutará frente Chile en Cochabamba, Bolivia. Conoce cómo van los duelos en la fecha 1 rumbo al Campeonato Sudamericano

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026
Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026
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Hoy, miércoles 5 de agosto, arranca la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 con la participación de 8 selecciones que buscarán el título internacional, tendrá como sede en Cochabamba, Bolivia. Perú debutará frente Chile en un duelo que marcará una edición más del ‘Clásico del Pacífico’ y saldrá a sumar a sus primeros puntos en el Grupo A.

El torneo internacional ofrece mucho más que alcanzar la gloria: los cuatro equipos mejor clasificados obtendrán la posibilidad de participar en elCampeonato Sudamericano de Voleibol Masculino 2026. Además, el campeón obtendrá un cupo directo para los Juegos Panamericanos de 2027, que tendrán lugar en Lima del 23 de julio al 8 de agosto.

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Resultados de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Fecha 1 / 5 de agosto

  • Grupo A | Chile vs. Perú | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla 
  • Grupo B | Brasil vs. Paraguay | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Colombia vs. Venezuela | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Bolivia | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Fecha 2 / 6 de agosto

  • Grupo B | Colombia vs. Paraguay | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Brasil vs. Venezuela | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Chile vs. Bolivia | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Perú | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Fecha 3 / 7 de agosto

  • Grupo B | Venezuela vs. Paraguay | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Brasil vs. Colombia | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Bolivia vs. Perú | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Chile | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Canal TV para ver los partidos de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026

El acceso a los partidos de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 será completamente libre para todos los seguidores. La organización ha anunciado que tanto los duelos de la fase de grupos como los de la etapa final estarán disponibles en directo, sin ningún tipo de suscripción ni restricción de pago.

La Confederación Sudamericana de Voleibol transmitirá todos los encuentros mediante su canal oficial de YouTube, permitiendo que los fanáticos de la disciplina puedan ver cada jornada desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

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Para quienes deseen un seguimiento puntual de la selección nacional bajo el mando de Marcos Blanco, Infobae Perú ofrecerá información detallada sobre el desempeño del equipo durante el torneo internacional. El medio cubrirá tanto resultados como incidencias relevantes relacionadas con la participación peruana.

La selección peruana masculina de vóley afrontará un importante desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026.
La selección peruana masculina de vóley afrontará un importante desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram

El camino de Perú rumbo a las semifinales

Perú debutará frente a Chile, considerado uno de los rivales más exigentes del Grupo A. En este primer encuentro, la selección nacional buscará sumar puntos ante su clásico adversario, lo que podría reforzar la confianza para los siguientes compromisos de la fase de grupos.

El segundo desafío del equipo dirigido por Marcos Blanco será ante Argentina, que presentará un plantel alternativo debido a que su equipo titular participó recientemente en la última edición de la VNL. Esta circunstancia incrementa la probabilidad de que la selección peruana obtenga un resultado positivo, según el análisis de los especialistas.

El cierre de la fase de grupos para la selección peruana será frente al anfitrión, Bolivia. Tanto Bolivia como Argentina, bajo estas condiciones, aparecen como rivales más accesibles dentro de la serie. Sin embargo, el cuerpo técnico advierte sobre la dificultad adicional que puede representar la altura de la sede para los visitantes.

Para alcanzar las semifinales, la ‘bicolor’ debe ubicarse entre los dos mejores equipos del Grupo A. Este avance permitiría no solo mantener vivas las aspiraciones al título, sino también asegurar un lugar en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino del próximo año.

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