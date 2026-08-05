Extorsión en Perú: qué hacer si recibes amenazas por WhatsApp y dónde denunciar

En Perú, el 76 % de la población identifica la extorsión como el principal problema de seguridad, según una encuesta de Ipsos.

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En Perú, la extorsión ya escaló hasta convertirse en el delito que más alarma genera entre la población, de acuerdo con una encuesta de Ipsos difundida por el Observatorio del Crimen y la Violencia. El 76 % de los peruano identifica como el mayor problema de seguridad, superando ampliamente delitos como la corrupción de funcionarios, la violencia sexual, el secuestro y el robo agravado.

Esta percepción se ve respaldada por los datos oficiales del Ministerio Público, que entre enero y junio de 2026 registró más de 12 000 denuncias por extorsión y chantaje en todo el país.

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La estadística difundida por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que, en promedio, se reportan 1 053 denuncias de extorsión cada mes, lo que equivale a cerca de 70 casos diarios y casi tres cada hora.

Las víctimas no solo son individuos, sino también familias, comerciantes y diversos sectores productivos. En los barrios, mercados, empresas y servicios básicos, la amenaza de extorsión afecta la vida diaria y genera una preocupación social que demanda respuestas efectivas de las autoridades.

La extorsión en Perú alcanza un promedio de 1 053 denuncias al mes, con cerca de 70 casos diarios y casi tres por hora.

Cinco distritos fiscales concentran más de la mitad de las denuncias a nivel nacional: Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur. Solo Lima Este reportó 1 638 denuncias en el primer semestre de 2026, seguido por La Libertad, con 1 435, Lima Centro, con 1 309, Lima Norte, con 1 163, y Lima Sur, con 1 155.

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Según el estudio de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, cerca de seis millones de personas han sido víctimas o conocen a alguien que ha sufrido extorsión en los últimos tres meses.

Modalidades como los préstamos “gota a gota”, en los que se obliga a devolver dinero bajo amenaza y con intereses elevados, crecieron del 15 % al 19 % en un año, lo que evidencia la diversificación y expansión de estas prácticas delincuenciales.

Qué hacer si recibes amenazas por WhatsApp

El crecimiento de la extorsión en plataformas digitales ha generado que aplicaciones como WhatsApp sean utilizadas para amenazar y exigir pagos bajo coacción. Ante este contexto, las autoridades han elaborado una serie de pasos recomendados para quienes reciben mensajes de extorsión:

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Las denuncias por extorsión se concentran en Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur.

Guardar todas las pruebas : Resulta esencial conservar capturas de pantalla de los mensajes, el número de contacto y la fecha de los envíos. No se debe eliminar ninguna evidencia.

Bloquear y reportar al remitente : Se recomienda usar las funciones de la propia aplicación para bloquear y señalar al contacto como sospechoso.

Denunciar inmediatamente: La víctima debe contactar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Línea 111, que funciona como central contra la extorsión, o la Línea 1818, la Central Única de Denuncias.

Estas acciones buscan fortalecer la investigación y facilitar la persecución penal, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El organismo enfatizó que el monitoreo y la denuncia oportuna permiten identificar tendencias y orientar los esfuerzos de las entidades a cargo de la seguridad ciudadana.

Una demanda social y política

De acuerdo con la encuesta de Ipsos, la lucha contra la criminalidad constituye la principal prioridad para la población. El 54 % de los encuestados exige que el próximo gobierno, cuyas elecciones están previstas para el 12 de abril, centre sus esfuerzos en enfrentar el crimen organizado y las economías ilegales. El 45 % demanda la reforma del sistema de justicia y el 44 % el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú.

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El estudio de Ipsos indicó que cerca de seis millones de personas fueron víctimas de extorsión o conocen a alguien afectado en los últimos tres meses.

El informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que el crimen ya no consiste en hechos aislados, sino en fenómenos articulados que involucran tanto la criminalidad común como estructuras de crimen organizado y economías ilegales con creciente capacidad de expansión territorial e institucional.

“Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución”, afirmó el director ejecutivo de CHS Alternativo, citado por la encuesta de Ipsos.

En este contexto, la información estadística aportada por el Ministerio Público y los estudios de organismos ciudadanos constituyen insumos fundamentales para el diseño de políticas públicas que respondan a la magnitud y complejidad de la extorsión en Perú. El desafío exige no solo medidas de prevención y persecución penal, sino también una intervención adaptada a las características de cada región y una articulación efectiva entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

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