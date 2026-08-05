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Indy Fontaine llega por primera vez a Perú para abrir los shows de Alex Ubago

La artista, que ha ganado reconocimiento internacional con su propuesta romántica, formará parte de la gira del músico español y buscará conquistar a sus nuevos seguidores en dos de las principales ciudades del país

Indy Fontaine llega por primera vez a Perú para abrir los shows de Alex Ubago
Indy Fontaine llega por primera vez a Perú para abrir los shows de Alex Ubago
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La llegada de Indy Fontaine a Perú marca un hito en la trayectoria de la cantante cubano-estadounidense, quien abrirá los conciertos del reconocido cantautor español Alex Ubago en Arequipa y Lima. Fontaine, considerada una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina, debutará ante el público peruano tras el éxito de su sencillo “Desde que tú no estás”, tema que ha logrado posicionarse en plataformas digitales y radios del país.

La artista se presentará el viernes 7 de agosto en Arequipa y el sábado 8 en Lima, en el marco de las esperadas presentaciones de Alex Ubago, que prometen reunir a miles de seguidores de la música romántica. La participación de Fontaine como artista invitada representa una oportunidad para que el público local descubra su propuesta musical, caracterizada por la sensibilidad interpretativa, el cuidado de las letras y una identidad artística propia.

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Indy Fontaine abrirá los shows de Alex Ubago en Lima
Indy Fontaine abrirá los shows de Alex Ubago en Lima

Indy Fontaine ha construido una sólida carrera internacional, consolidándose como una figura ascendente en la escena latina. Su incursión en Perú se da en un contexto de creciente popularidad tras la promoción de “Desde que tú no estás”, tema que ha recibido una excelente acogida por su fusión de sonidos contemporáneos y letras emotivas. El sencillo ha destacado por la autenticidad de su interpretación y por conectar con una audiencia amplia, que la identifica como una voz fresca y cercana.

Emocionada de llegar a Perú

En declaraciones previas a su viaje, la cantante expresó su entusiasmo por presentarse en escenarios peruanos: “Estoy muy feliz de visitar Perú por primera vez. Es un país al que le tengo mucho cariño por el apoyo que ha recibido mi música, y me emociona enormemente compartir escenario con Alex Ubago y conocer finalmente al público peruano”, manifestó Fontaine, quien ve en esta visita una oportunidad para fortalecer el vínculo con sus seguidores y ampliar su proyección en Latinoamérica.

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El recorrido artístico de Fontaine la ha llevado a presentarse en distintos países, sumando colaboraciones y participaciones en festivales internacionales. Su propuesta musical destaca por la elegancia en la interpretación y la capacidad de transmitir emociones, cualidades que han sido reconocidas tanto por la crítica como por el público. El repertorio de la cantante incluye baladas, pop latino y fusiones con ritmos actuales, consolidando un estilo propio que apuesta por la versatilidad y la autenticidad.

Indy Fontaine llega por primera vez a Perú
Indy Fontaine llega por primera vez a Perú

La presencia de Indy Fontaine en los conciertos de Alex Ubago representa también una importante vitrina para artistas emergentes en la región. La elección de Fontaine como telonera responde al interés de acercar nuevas voces al público peruano y de promover el intercambio musical entre artistas de distintos orígenes. En ese sentido, la visita de la cantante cubano-estadounidense refuerza el dinamismo de la escena latina y la apertura de los grandes espectáculos a propuestas innovadoras.

Además de interpretar su sencillo más reciente, Fontaine incluirá en su presentación otros temas de su repertorio, mostrando la evolución de su carrera y la diversidad de influencias que confluyen en su música. La artista anticipó que prepara un show especial para el público peruano, con el objetivo de crear una conexión directa desde el primer momento en el escenario.

La llegada de Indy Fontaine a Perú se inscribe en una etapa clave de expansión para la cantante, quien ha manifestado su interés en fortalecer la relación con sus seguidores en la región y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Su presencia en uno de los mercados más importantes de Latinoamérica evidencia el crecimiento de su carrera y la consolidación de una propuesta que apuesta por la calidad artística y la cercanía con el público.

Indy Fontaine debutará en Perú como artista invitada en los conciertos de Alex Ubago
Indy Fontaine debutará en Perú como artista invitada en los conciertos de Alex Ubago

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