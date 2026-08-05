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Precio del dólar en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 5 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina
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Precio del dólar hoy miércoles 5 de agosto en Perú. El tipo de cambio ha cerrado ayer con baja a S/3,3910, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Como se recuerda, la moneda estadounidense había abierto con nueva baja en S/3,3890, según Bloomberg.

En el ámbito local, Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista señaló que el cobre sube (+1.94%), la plata (+2.56%) y el oro (+0.55%). “Este escenario mejora los términos de intercambio de Perú e incentiva una mayor liquidación y oferta de dólares por parte de empresas mineras y corporativas en la banca local. Añadió que el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) avanza (+0.36%) hasta los US$ 64.32, reflejando un flujo constante de fondos internacionales hacia activos de la región”, añadió.

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Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 4 de agosto en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,370
  • Venta: S/3,400.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 3 de agosto en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

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  • Compra: S/3,386
  • Venta: S/3,494.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 4 de agosto

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3910.
  • 01:25 pm: Se colocaron S/ 1 200 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 4,35 por ciento.
  • 01:15 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,14 por ciento.
  • 12:40 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (b) Repo de Valores Overnight S/ 1 200 millones.
  • 12:05 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 15 300 millones.
  • 11:05 am: Se colocaron S/ 50 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,15 por ciento.
  • 09:30 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 12 meses S/ 50 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 15 200 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 600,4 millones y (b) Repo de Valores S/ 2 500 millones.

Expectativa del valor del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron. A fines de junio, así espera el tipo de cambio para fin del 2026 el mercado peruano:

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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