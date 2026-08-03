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Cae banda que robó tienda de armas en Surco: detenido aseguró que no sabe leer ni firmar documentos

Tras más de 60 días de investigación, la PNP intervino inmuebles en varios distritos de Lima y halló armamento, municiones, dinero en efectivo, droga y celulares con imágenes del botín sustraído

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La Policía Nacional del Perú (PNP) dio un importante golpe contra una organización criminal investigada por protagonizar uno de los robos de armas más impactantes registrados este año en Lima. Luego de más de dos meses de investigaciones, agentes de la Dirincri ejecutaron allanamientos simultáneos en distintos distritos de la capital y capturaron a varios presuntos integrantes de La Dinastía de Tocorón, banda señalada de asaltar una armería en Surco y llevarse decenas de armas de fuego.

Durante la intervención, uno de los detenidos protagonizó una escena que llamó la atención. Se trata de César Antonio Riera Machí, alias ‘La Locura’, quien afirmó ante los agentes que no podía firmar ningún documento porque no sabe leer ni escribir. Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo evidencias para esclarecer el destino de las armas robadas y determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en este caso de robo agravado y banda criminal.

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Operativo de la PNP permitió capturar a presuntos responsables del robo de una armería en Surco

Delincuentes irrumpieron en Impala Sport, local de venta de armas y municiones en Surco. Composición: Infobae
Delincuentes irrumpieron en Impala Sport, local de venta de armas y municiones en Surco. Composición: Infobae

El operativo se realizó luego de aproximadamente 63 días de investigación, periodo en el que especialistas de la División de Investigación de Robos de la Dirincri analizaron imágenes de videovigilancia, rutas de escape y otros elementos que permitieron identificar a los presuntos responsables del asalto ocurrido el 28 de mayo en el Centro Comercial La Alborada, en Santiago de Surco.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Pachacámac y otros puntos de Lima, con participación del Ministerio Público. Como resultado fueron intervenidos César Riera Machí, Edgar Gabriel del Valle Rodríguez Balza, Rafael Rodríguez Soto, Junior José Reyes Guevara, Carlos Tisnao Bedón, Eduar Mosquera Arias y Olga Guevara Romero, todos de nacionalidad extranjera, según información proporcionada por la PNP.

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Uno de los momentos que marcó la intervención ocurrió cuando César Riera Machí, conocido con el alias de ‘La Locura’, manifestó a los policías que no podía suscribir ningún documento porque no sabe leer. “Yo no sé leer, entonces yo no puedo firmar porque no sé leer. Necesito que suba mi mamá para que ella lo lea y me diga dónde firmar”, expresó mientras permanecía bajo custodia policial.

Durante los allanamientos, los agentes también incautaron un vehículo, dinero en efectivo, municiones, teléfonos celulares, droga, documentos, equipos electrónicos y otros objetos considerados de interés para la investigación. Según informó la Policía, en los celulares intervenidos se hallaron fotografías y videos del armamento robado, además de otros elementos que podrían contribuir a reconstruir las actividades de la organización.

Asimismo, los efectivos recuperaron dos armas de fuego que formarían parte del lote sustraído durante el asalto, además de precintos utilizados para el traslado del armamento. Las autoridades indicaron que todas estas evidencias serán sometidas a peritajes como parte de las diligencias fiscales.

Así fue el asalto a la armería donde fueron robadas 37 armas de fuego

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que delincuentes armados asaltan una armería en el centro comercial El Trigal, en Surco. Los hampones lograron sustraer 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. - Canal N

La investigación se remonta a la noche del 28 de mayo de 2026, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la tienda Impala Sport, ubicada en el segundo piso del Centro Comercial La Alborada, simulando ser clientes interesados en comprar armas y accesorios.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los sujetos recorrieron inicialmente el establecimiento observando los productos exhibidos. Segundos después redujeron a los trabajadores bajo amenazas y comenzaron a retirar el armamento de los mostradores para colocarlo en bolsas preparadas previamente para la fuga.

Según las pesquisas fiscales, los delincuentes lograron llevarse 37 armas de fuego, entre ellas 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Tras abandonar el establecimiento, escaparon utilizando cuatro motocicletas y un automóvil, siguiendo una ruta previamente coordinada.

Las investigaciones permitieron establecer que el grupo se dirigió posteriormente hacia un centro recreacional de Pachacámac, lugar donde presuntamente ocultaron el armamento dentro de bolsas con el objetivo de evitar que fuera localizado durante las primeras horas posteriores al robo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, una mujer habría permanecido en el exterior del establecimiento realizando labores de vigilancia mientras el resto de los integrantes ejecutaba el asalto. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron fundamentales para identificar el patrón de actuación de los sospechosos y seguir sus desplazamientos.

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, coronel PNP Roger Cano, indicó que uno de los investigados habría ingresado armado al establecimiento y posteriormente escapó en una motocicleta que fue ubicada durante los allanamientos. Además, precisó que los teléfonos celulares decomisados contienen información relacionada con la presunta comercialización de las armas sustraídas.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para ubicar el resto del armamento que aún permanece desaparecido e identificar a otras personas que habrían participado en el traslado, ocultamiento o posible distribución de las armas robadas en Surco. Mientras avanzan las investigaciones, los intervenidos permanecen detenidos en instalaciones de la Dirincri, donde son investigados por los presuntos delitos de robo agravado y banda criminal.

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