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Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

La selección peruana debutará ante su clásico rival, Chile, en el torneo que dará cupos al Campeonato Sudamericano

Los resultados que Perú necesita para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.
Los resultados que Perú necesita para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.
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La selección peruana de vóley masculino hará su debut este miércoles 5 de agosto en la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en Cochabamba, Bolivia. Este torneo resulta fundamental para las aspiraciones de Perú, ya que otorga plazas para la próxima edición del Campeonato Sudamericano en Brasil.

¿Qué resultados necesita para clasificar a semifinales?

Perú debutará frente a Chile, considerado uno de los rivales más exigentes del Grupo A. El equipo nacional buscará sumar ante su clásico adversario para afrontar con mayor confianza el resto de la fase de grupos.

En su segundo partido, el conjunto dirigido por Marcos Blanco enfrentará a Argentina, que competirá con un plantel alternativo debido a la reciente participación de su equipo titular en la última edición de la VNL, lo que aumenta las posibilidades de un resultado favorable para la selección peruana.

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Perú cerrará la fase de grupos ante el anfitrión, Bolivia, un rival que, junto a Argentina, aparece como uno de los más accesibles de la serie. Sin embargo, el equipo no debe subestimar el desafío, ya que la altura podría representar una dificultad adicional.

Para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, Perú necesita ubicarse entre los dos primeros del Grupo A. Lograr ese objetivo también le permitirá acceder al cupo para el Campeonato Sudamericano.

Benny Bernaola y Leonel Despaigne quieren dejar en alto el nombre de Perú - Crédito: Latina.

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Fecha 1 / 5 de agosto

  • Grupo A | Chile vs. Perú | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla 
  • Grupo B | Brasil vs. Paraguay | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Colombia vs. Venezuela | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Bolivia | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Fecha 2 / 6 de agosto

  • Grupo B | Colombia vs. Paraguay | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Brasil vs. Venezuela | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Chile vs. Bolivia | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Perú | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Fecha 3 / 7 de agosto

  • Grupo B | Venezuela vs. Paraguay | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Brasil vs. Colombia | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Bolivia vs. Perú | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Chile | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Definición de puestos / 8 de agosto

  • 3.° grupo A vs. 4.° grupo B | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • 3.° grupo B vs. 4.° grupo A | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Semifinales / 8 de agosto

  • 1.° grupo A vs. 2.° grupo B | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • 1.° grupo B vs. 2.° grupo A | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Séptimo lugar / 9 de agosto

  • Perdedor definición 1 vs. Perdedor definición 2 | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Quinto lugar / 9 de agosto

  • Ganador definición 1 vs. Ganador definición 2 | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Tercer lugar / 9 de agosto

  • Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Final / 9 de agosto

  • Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Dónde ver los partidos de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 se transmitirá de manera libre para todos los aficionados. Los encuentros de la fase de grupos y los de la etapa final estarán disponibles en vivo y sin limitaciones en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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