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Padres de Naldy Saldaña se pronuncian tras denuncia de acoso contra director de La Bella Luz: “No se va a quedar así”

Ambos padres se mostraron indignados por la denuncia de su hija y la exposición que se le ha dado al tema a raíz de su revelación

Mujer rubia sonriente en primer plano y un círculo con tres personas, incluyendo una mujer y un hombre, frente a una decoración de cumpleaños
Naldy Saldaña posa mientras sus padres, en la foto insertada, se pronuncian por denuncia de acoso contra director de La Bella Luz.
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La denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez, ha provocado fuertes reacciones. Esta vez, los padres de la cantante decidieron romper el silencio y expresar su postura frente a la situación que atraviesa su hija, de 26 años.

Gerardo Saldaña, padre de la artista, describió el impacto que el caso ha tenido en la familia. “Estamos indignados. Nosotros somos del norte. Es una situación muy grave pero esto no se va a quedar así, es demasiado dolor para nosotros”, afirmó, dejando en claro que la familia busca respuestas y medidas concretas.

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La madre de la joven, Dermelina Toro, también manifestó su preocupación y el nivel de afectación emocional que vive la familia. “Estamos pasando por una situación muy crítica, delicada. Es un tema de mi hija, ustedes se imaginarán cómo estoy yo como madre, no tengo palabras”, señaló.

Ambos padres se mostraron indignados por la denuncia de su hija y la exposición que se le ha dado al tema a raíz de su revelación | América Hoy

Toro relató que el día en que ocurrió el acoso, Naldy Saldaña la contactó entre lágrimas para contarle lo sucedido. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía inmediatamente después del hecho, según la madre. “Ella estaba esperando que por parte de la orquesta actúen y la defiendan, pero no hicieron eso. Ella se estaba cargando de valor para exponer lo que le estaba pasando porque no es fácil”, explicó.

El testimonio familiar agrega que la cantante permaneció un mes más en la agrupación musical, esperando que la organización tomara medidas y separara a César Sánchez de su cargo. La madre de la artista aseguró que su hija no quiso continuar trabajando bajo las órdenes de la persona denunciada. “No iba a soportar verle la cara a un monstruo”, expresó.

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Por su parte, el padre de Naldy Saldaña aseguró que la familia no dejará el caso sin seguimiento. “Esto no se va a quedar así, vamos a hacer todo lo posible, estamos viajando”, sostuvo. En sus declaraciones, la madre de la cantante también reflexionó sobre la frecuencia de estas situaciones: “Cuántas mujeres pasamos por eso, niñas, señoritas, adultas, a veces varones y callamos por el miedo”.

Gráfico rojo con un icono de globo, una imagen de dos mujeres, texto "Padres de Naldy Saldaña se pronuncian" y el logo América Hoy
Los padres de Naldy Saldaña se pronuncian públicamente después de la denuncia de acoso contra el director de La Bella Luz.

Naldy Saldaña revela lo que le dijo Óscar Custodio al contarle el acoso

En el programa “Magaly TV La Firme”, Naldy Saldaña relató cómo la dirección de la orquesta La Bella Luz reaccionó tras recibir las pruebas de acoso contra César Sánchez. La cantante entregó videos y registros para respaldar su denuncia, esperando una respuesta institucional inmediata.

La reacción, según explicó la artista, no correspondió con sus expectativas. “Que es maldad haber grabado, que ellos ya hubieran tomado acciones ante el caso”, contó sobre el argumento recibido por parte de la agrupación. Después de exponer el material, la exintegrante de la orquesta se mantuvo a la espera de respaldo y una decisión clara.

La cantante de cumbia reveló que sí tuvo una conversación con el dueño de la orquesta, a quien le contó todo lo que había pasado, pero la respuesta no fue la que esperaba | Magaly TV La Firme

El tiempo pasó sin que la organización actuara. “Si con pruebas usted no lo está haciendo, imagínese sin pruebas”, manifestó Naldy Saldaña durante la entrevista, refiriéndose a la falta de medidas por parte de la agrupación musical incluso después de presentar evidencia.

La familia de la cantante insiste en que continuará el proceso por vías legales y que acompañará a Naldy en la búsqueda de justicia. La denuncia presentada ante la Fiscalía sigue su curso, mientras la exposición pública del caso ha puesto en el centro del debate la respuesta de las instituciones ante denuncias de acoso en el ámbito artístico.

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