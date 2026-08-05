Juntos por el Perú enfrenta críticas por rapidez con la que suspendió a diputada, pero no a Julián Pérez, acusado de agredir a su expareja

La diputada suspendida por Juntos por el Perú y Julián Pérez Mallqui, denunciado por agresión, ilustran la controversia sobre decisiones del partido. (Composición: Infobae Perú)

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Las decisiones adoptadas por Juntos por el Perú frente a dos casos distintos dentro de su bancada han abierto un debate sobre los criterios con los que aplica sus medidas disciplinarias. Mientras la senadora Silvana Robles fue suspendida de manera inmediata por no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, el diputado Julián Pérez Mallqui, investigado por una presunta agresión física contra su expareja, continúa sin una suspensión efectiva, aunque el partido ya inició el procedimiento para evaluarla.

Las críticas aumentaron luego de que el vocero de la bancada, Ernesto Zunini, anunciara que solicitó el inicio de un proceso disciplinario y recomendó la suspensión temporal de Pérez Mallqui. La decisión llegó varios días después de que se conociera la denuncia por presunta violencia contra la mujer y tras el pronunciamiento inicial de la agrupación, que había señalado que esperaría el avance de las investigaciones fiscales antes de adoptar medidas internas.

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Frente a los cuestionamientos, Zunini sostuvo que la demora respondió a la recepción de una segunda acta policial que daba cuenta de una presunta agresión física. Según explicó, recién con ese documento la bancada decidió activar los mecanismos previstos en su reglamento, aunque el contraste con la rapidez mostrada en el caso de Robles continúa generando críticas.

La diputada de Juntos por el Perú en una sesión y Julián Pérez Mallqui, mientras el partido afronta críticas por la disparidad en la atención a sus casos. (Composición: Infobae Perú)

Juntos por el Perú justifica la demora para iniciar un proceso contra Pérez Mallqui

Durante una entrevista con Canal N, el vocero de la bancada, Ernesto Zunini, explicó que el partido recibió la información policial en dos momentos distintos. Indicó que inicialmente solo contaban con una primera acta y que posteriormente llegó una segunda en la que se consignaría una presunta agresión física contra la denunciante.

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Ernesto Zunini se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión a su expareja. Canal N

“Hay dos actas. La segunda acta, en la que da cuenta de una presunta violencia física, nos ha llegado después. En función a esa acta hemos solicitado que se inicie el proceso disciplinario”, señaló el legislador.

Zunini agregó que, luego de conversar con el abogado de Pérez Mallqui y una vez culminadas las diligencias policiales, recomendó que el diputado sea suspendido temporalmente mientras se desarrolla el procedimiento interno. También aseguró que desconocía los antecedentes judiciales del legislador y afirmó que la bancada siempre ha condenado cualquier forma de violencia contra las mujeres, tanto física como psicológica.

Rápida suspensión de Silvana Robles alimenta cuestionamientos contra JP

El contraste con el caso de Silvana Robles ha sido uno de los principales puntos de crítica hacia Juntos por el Perú. La senadora fue suspendida de sus derechos dentro de la bancada el mismo día en que surgió la polémica por no exhibir públicamente su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, en una jornada en la que la lista de Fuerza Popular obtuvo la presidencia por un voto de diferencia.

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El presidente del partido, Roberto Sánchez, anunció entonces el inicio de un proceso sumario y dispuso la suspensión preventiva de Robles mientras se desarrollaba la investigación. Incluso advirtió que, de comprobarse el incumplimiento de los acuerdos internos, correspondería su expulsión de la bancada.

La legisladora rechazó las acusaciones y aseguró que votó por la Lista 2, respaldada por su agrupación. También pidió revisar las grabaciones de la sesión para demostrar que nunca favoreció a Fuerza Popular. Pese a ello, la suspensión se aplicó de inmediato, una rapidez que ahora es comparada con la respuesta adoptada frente al caso de Julián Pérez Mallqui, investigado por presunta violencia contra su expareja.

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Julián Pérez Mallqui continúa bajo investigación por presunta agresión a su expareja

El diputado cusqueño permanece bajo investigación luego de que su expareja denunciara que fue víctima de presuntas agresiones físicas y psicológicas en un inmueble ubicado en el distrito limeño de San Miguel. Según la denuncia policial, la mujer afirmó que Pérez Mallqui la sujetó por el cuello y la empujó durante una discusión.

La víctima ofreció su versión de los hechos y ratificó la denuncia contra Julián Pérez Mallqui. Composición: Infobae

Por su parte, el legislador negó las acusaciones y declaró ante la Policía que fue él quien sufrió lesiones durante el enfrentamiento, indicando que presentaba arañones en el rostro. La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar continúa realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y psicológica a la denunciante.

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El caso también ha vuelto a poner bajo la lupa los antecedentes del parlamentario. De acuerdo con los registros del Jurado Nacional de Elecciones, Julián Pérez Mallqui cuenta con sentencias por falsa declaración en procedimiento administrativo y violencia familiar. Además, en 2024 afrontó un proceso judicial tras un accidente de tránsito ocurrido en Pichari, Cusco, en el que fue investigado por el atropello de una madre y su hija, hecho por el que cumplió diez meses de prisión preventiva.

Mientras la investigación fiscal continúa, el procedimiento disciplinario anunciado por Juntos por el Perú definirá si el legislador será suspendido temporalmente. La comparación con el tratamiento que recibió Silvana Robles mantiene abierto el debate sobre la consistencia de las decisiones adoptadas por la bancada frente a casos de distinta naturaleza, pero que terminaron sometidos a sus mecanismos internos.

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