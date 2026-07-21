Estafa por WhatsApp en Perú: delincuentes se hacen pasar por empresas telefónicas para vaciar tus cuentas bancarias

La imagen muestra un teléfono móvil con una notificación de "ALERTA DE ESTAFA" y el logo de WhatsApp, simbolizando los riesgos de fraude en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciberdelincuencia continúa ganando terreno en el Perú y ahora los delincuentes recurren a una modalidad cada vez más sofisticada: hacerse pasar por empresas de telefonía para tomar el control de los celulares de sus víctimas. El fraude comienza con un mensaje o una llamada, generalmente por WhatsApp, en el que ofrecen mejorar la señal 5G, solucionar supuestas fallas técnicas o brindar descuentos en el servicio.

La estrategia aprovecha la confianza de los usuarios en los operadores móviles y utiliza información real para hacer que el engaño parezca legítimo. Una vez que la víctima acepta la supuesta actualización, termina instalando un malware que puede acceder a información financiera y facilitar el robo de dinero de sus cuentas bancarias.

PUBLICIDAD

Este tipo de ataques ocurre en un contexto preocupante para el país. De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional (PNP), la ciberdelincuencia aumentó un 134% en los últimos cinco años en Perú, reflejando el crecimiento de las estafas digitales y la sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes.

¿Cómo funciona la nueva estafa por WhatsApp?

Según explicó Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad de ESET Perú, los atacantes ya no envían mensajes genéricos, sino que construyen escenarios creíbles para convencer a las personas de bajar la guardia.

Bajo la excusa de actualizar a 5G, lograron acceder a su celular - crédito Depositphotos

El contacto suele iniciar con la excusa de que la red presenta problemas o que la velocidad de internet ha disminuido debido a una supuesta falla técnica. Como solución, ofrecen:

PUBLICIDAD

Una migración o “optimización” de la red 5G.

Un descuento en el recibo mensual como compensación.

Una actualización del sistema mediante un enlace enviado por WhatsApp.

Durante la conversación, incluso preguntan por el modelo del teléfono celular para simular que se trata de un servicio técnico oficial. Posteriormente envían un enlace que dirige a una página falsa, diseñada para imitar la imagen de un operador telefónico.

En el Perú operan empresas como Claro, Movistar, Entel y Bitel, cuyos nombres pueden ser utilizados de manera fraudulenta por los delincuentes para hacer más creíble el engaño. Ninguna de estas compañías instala aplicaciones críticas mediante enlaces enviados por WhatsApp.

¿Qué ocurre si descargas la aplicación?

Al ingresar al enlace, el usuario encuentra un botón para descargar una supuesta actualización del sistema. Tras abrir el archivo aparece un ícono con forma de robot que aparenta iniciar el proceso de optimización del equipo.

PUBLICIDAD

En realidad, el archivo instala un troyano bancario (Banker), un tipo de malware diseñado para:

Robar credenciales de banca por internet.

Interceptar mensajes SMS y códigos OTP utilizados para validar operaciones.

Obtener información almacenada en aplicaciones financieras y cuentas de correo electrónico.

Facilitar el acceso no autorizado a cuentas bancarias.

Con esta información, los delincuentes pueden realizar transferencias, compras o incluso apropiarse de las cuentas de las víctimas.

¿Cómo evitar caer en esta modalidad de fraude?

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan seguir estas medidas de prevención:

No instalar aplicaciones enviadas mediante enlaces de WhatsApp, SMS o correo electrónico.

Descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play o App Store.

Desconfiar de mensajes que prometan descuentos, beneficios limitados o soluciones urgentes.

Verificar cualquier comunicación directamente con el operador utilizando sus canales oficiales.

Mantener actualizado el sistema operativo y contar con una solución de seguridad en el dispositivo.

¿Qué hacer si ya instalaste la aplicación?

Si descargaste el archivo por error, es importante actuar de inmediato para reducir el riesgo de robo de información:

Activar el modo avión para cortar la conexión del dispositivo.

Desinstalar la aplicación sospechosa.

Cambiar todas las contraseñas desde otro dispositivo seguro.

Contactar inmediatamente a tu banco para bloquear accesos y monitorear movimientos sospechosos.

Comunicarte con tu operador telefónico para solicitar el bloqueo temporal de la línea y evitar el uso de códigos SMS.

Si el celular continúa presentando comportamientos extraños, restablecerlo a su configuración de fábrica.

“Hoy los ciberdelincuentes no improvisan. Apelan a información real para generar escenarios creíbles y lograr que el usuario baje la guardia. Cualquier solicitud inesperada para instalar aplicaciones o permitir que terceros manipulen el equipo debe generar desconfianza”, advirtió Jorge Zeballos, especialista de ciberseguridad.

PUBLICIDAD