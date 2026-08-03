Tren de Aragua en Perú: así fue la expulsión a Venezuela de tres presuntos miembros de la red criminal

El procedimiento contó con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. // Video: Canal N

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El Gobierno inició este domingo la expulsión de ciudadanos extranjeros condenados por delitos en Perú, con el traslado de tres venezolanos señalados por las autoridades como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. La medida se ejecutó desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde los internos fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino a Caracas, luego de haber cumplido ocho años de prisión en territorio peruano.

Según informaron representantes del Ejecutivo, el procedimiento forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que delincuentes extranjeros vuelvan a integrarse a redes criminales tras recuperar su libertad. Además del operativo de expulsión, las autoridades adelantaron que se preparan nuevos procesos migratorios para otros reclusos extranjeros que ya cumplieron sus condenas y mantienen procesos pendientes en sus países de origen.

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El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en el estado venezolano de Aragua, cuyo crecimiento estuvo ligado a la cárcel de Tocorón. Con el paso de los años, el grupo expandió sus operaciones hacia distintos países de América Latina, entre ellos Perú, donde las autoridades han atribuido a presuntos integrantes delitos vinculados a extorsión, homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes, secuestros, narcotráfico y lavado de activos.

Tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua fueron expulsados tras cumplir ocho años de prisión

Composición: Infobae Perú

Los tres ciudadanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias de Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rody; y Rafael Zorrilla Velásquez, alias Rafa. Los tres fueron trasladados bajo un fuerte resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la aeronave militar que partió desde el Callao rumbo a Venezuela.

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De acuerdo con la información brindada por el Gobierno, los ciudadanos venezolanos cumplieron una condena de ocho años de cárcel por delitos relacionados con tenencia ilegal de armas, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.

La expulsión se ejecutó al amparo de los Decretos Legislativos N.° 1350 y N.° 1582, normas que permiten la salida obligatoria del país de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido condenas por delitos cometidos en territorio nacional. El Ejecutivo indicó que esta herramienta busca preservar el orden interno y reducir el riesgo de que organizaciones criminales vuelvan a reorganizarse en el país.

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Las autoridades también precisaron que el Gobierno de Venezuela aceptó recibir a los tres ciudadanos debido a que mantienen procesos judiciales pendientes en ese país. Una vez aterrizados en Caracas, deberán quedar a disposición de las autoridades venezolanas para afrontar las investigaciones y procedimientos que continúan abiertos.

Tras el operativo, los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el alcance de la medida y detallar las acciones que el Ejecutivo planea desarrollar respecto a otros extranjeros condenados que permanecen en cárceles peruanas.

Durante su intervención, el ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que existen más casos en trámite y aseguró que el Gobierno continuará impulsando la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido sus condenas y cuenten con requerimientos judiciales en sus países de origen.

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El titular del sector explicó que la prioridad será retirar del país a quienes tengan procesos pendientes en sus lugares de procedencia, con el objetivo de evitar que regresen al Perú una vez recuperada su libertad. Añadió que, en caso alguno de ellos intente reingresar, las alertas migratorias permitirán proceder con su inmediata intervención.

Avión que trasladó a los expulsados regresará con peruanos afectados por el terremoto en Venezuela

El nuevo canciller de Perú, Carlos Espá (c-i), fue captado este 28 de julio, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Durante la conferencia, el canciller Carlos Espá informó que la misión aérea no solo tuvo como finalidad concretar la expulsión de los tres ciudadanos venezolanos. Precisó que el avión de la Fuerza Aérea del Perú permanecerá en Caracas el tiempo necesario para embarcar a un grupo de peruanos afectados por el reciente terremoto ocurrido en Venezuela, quienes solicitaron apoyo para retornar al país.

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El ministro señaló que esta operación fue posible luego de la reactivación de los servicios consulares peruanos en territorio venezolano, lo que permitió coordinar la asistencia para los connacionales que atraviesan una situación complicada tras el desastre natural.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, indicó que la operación se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos por el Ejecutivo y confirmó que el retorno del avión incluirá el traslado de ciudadanos peruanos que requieren apoyo para regresar al país.

El Gobierno también adelantó que esta expulsión representa el inicio de una serie de procedimientos similares. Las autoridades explicaron que los siguientes casos dependerán de la culminación de los trámites migratorios y de las resoluciones judiciales correspondientes que autoricen la salida de ciudadanos extranjeros condenados.

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