Marisol respalda a Naldy Saldaña y pide sanción contra el director de La Bella Luz: “Fue un acto repudiable”

La excantante de 'La Bella Luz', Naldy Saldaña, revela en una emotiva entrevista con Magaly Medina cómo obtuvo el video que probaría la agresión que sufrió, contradiciendo la versión del abogado de la orquesta. ATV/ Magaly TV La Firme

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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos, sigue generando reacciones en el ambiente artístico peruano. En medio de la conmoción por la salida de Saldaña de la agrupación, la cantante Marisol Ramírez, conocida como “La Faraona de la Cumbia”, se sumó al pedido de justicia y exigió que las autoridades actúen con rigor.

En declaraciones concedidas al programa ‘América Hoy’, Marisol expresó su total respaldo a la denunciante y manifestó su indignación ante un problema que, según afirmó, afecta a muchas mujeres en la industria musical. “Para mí, como mujer y como madre, es un acto totalmente repudiable. Estas cosas que viene pasando esta señorita, desde aquí yo reitero mi apoyo total a Naldy Saldaña y pido que le caiga todo el peso de la ley a esta persona y a los que lo han encubierto”, dijo Marisol durante la entrevista.

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Según explicó Marisol, la noticia ha generado indignación en el sector, ya que pone en evidencia una problemática estructural que afecta a muchas mujeres. La cantante aseguró que los casos de acoso en el medio artístico no son aislados y que es fundamental que las víctimas reciban apoyo y protección. “Estas situaciones generan impotencia y dolor. Hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo y en ocasiones prefieren callar por temor a represalias o a perder oportunidades laborales”, señaló la intérprete.

Naldy Saldaña ofrece testimonio sobre acoso sexual por parte del director de La Bella Luz y el miedo que enfrentó para conseguir pruebas.

Consultada sobre su relación con César Sánchez Chavesta, Marisol aclaró que no mantiene ningún vínculo cercano con el director musical de La Bella Luz. “Lo conozco solo de vista, más no tenemos una amistad”, indicó, descartando haber trabajado con él en algún momento de su carrera.

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También sufrió acoso

En otro momento, la artista sorprendió al revelar que años atrás también fue víctima de acoso, una experiencia que marcó su desarrollo profesional. “Hace muchos años cuando yo tenía más o menos veintitantos años de edad, pasé un tipo de caso parecido, y yo decidí retirarme desde la empresa donde yo trabajaba en ese entonces, para evitar que sigan estas cosas”, relató Marisol ante la audiencia.

La cantante explicó que, en aquel momento, optó por priorizar su seguridad y bienestar, aún cuando esto significó interrumpir su trayectoria en una empresa musical.

La salida de Saldaña de La Bella Luz y la posterior denuncia contra César Sánchez Chavesta han destapado otros testimonios de exintegrantes que aseguran haber atravesado situaciones similares. El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía, que investiga los hechos para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la agrupación anunció la separación temporal del director musical y ha señalado que colaborará con las autoridades.

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Exintegrantes de La Bella Luz relatan acoso y señalan omisión de los dueños.

Ethel Pozo pide cárcel para director musical

Así como Marisol, muchas figuras del entorno musical se han solidarizado con Naldy Saldaña. Además de conductores de TV, como es el caso de Ethel Pozo, quien se pronunció con firmeza contra el director musical de ‘La Bella Luz’, César Sánchez Chavesta.

Durante la edición del programa ‘Sin + Que Decir’, Pozo pidió cárcel para el presunto agresor y alentó a las víctimas a denunciar estos hechos.

“Denuncien porque es lo correcto y porque así vamos finalmente a conseguir un cambio, que estos tipos asquerosos que hacen este tipo de cosas...”, expresó Pozo en el streaming, resaltando la necesidad de una sanción ejemplar y el respaldo a quienes deciden hablar. Señaló también que estos casos suelen ocurrir desde posiciones de poder y exhortó a que las denuncias se formalicen para frenar la impunidad.

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En el mismo espacio, Mario Hart y Luciana Roy respaldaron el llamado y analizaron las sanciones legales y laborales en estos casos. Roy explicó que, según la ley peruana, el agresor puede enfrentar hasta ocho años de prisión y que la empresa también tiene responsabilidad en proteger a la víctima y sancionar al responsable.

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”. YouTube: Sin Que Decir.