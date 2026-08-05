Banco de la Nación y oficinas de la ONP no atienden este feriado del 6 de agosto

Usuarios pueden consultar su Código de Cuenta Interbancario en línea y sin ir a una agencia. (Foto: Agencia Andina)

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Este jueves 6 de agosto es feriado por la batalla de Junín, una fecha que forma parte de los feriados nacionales obligatorios, tras la promulgación de la Ley N.° 31530 —es uno de los cuatro ‘nuevos’ feriados que aprobó el Congreso anterior—.

Así, durante esta fecha, como se sabe, no trabajan ni los del sector privado ni del público —en caso de los privados, si lo hacen, se les paga el triple por el día laborado—. Por ende, las entidades privadas como los bancos no atienden, pero tampoco las públicas.

Tanto el Banco de la Nación como las oficinas de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) no atenderán en sus locales de atención directa al público.

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Jubilados afiliados a la ONP recibirán bono económico al llegar a los 80 años. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

ONP no atiende en feriado

“En el marco de la conmemoración del la Batalla de Junín, este jueves 6 de agosto declarado feriado nacional, no habrá atención al público en nuestras sedes a nivel nacional”, informó la ONP

Sin embargo, si necesitas tu reporte de aportes, cambiar tu clave virtual o revisar la fecha y banco de pago de tu pensión, puedes ingresar a onpvirtual.pe o acceder a los servicios automatizados, llamando a ONP Te escucha (01) 634 2222, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

“Encuéntranos también en los módulos de autoservicio ubicados en nuestros centros de atención, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.”, añade la entidad estatal.

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A propósito de los feriados que le quedan a este año, conoce un poco más acerca de esta importante fecha que también constituye un día de descanso obligatorio para todos los peruanos. Vídeo: Andina

Banco de la Nación no atenderá

Como se sabe, el Banco de la Nación tampoco atiende en feriados. Ya anteriormente el BN ha informado a sus clientes y usuarios que el día 6 de agosto acataba el nuevo feriado, declarado bajo Ley n° 31530, con el fin de conmemorar el 198 aniversario de la “Batalla de Junín” que selló la independencia del Perú.

“Se recomienda al público el uso de nuestros canales digitales para realizar operaciones de manera rápida y segura, sin salir de casa como la banca MultiRed virtual, App BN, banca celular y Págalo.pe”, señalaba anteriormente.

Además, el banco puso a disposición del público su:

Red de agentes corresponsales MultiRed

Red de cajeros automáticos

Red de agentes MultiRed municipal.

Perú tiene 16 feriados nacionales. Pasarán evaluación. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Feriados en 2026

Asimismo, estos son los feriados vigentes del Perú, tal como aplicaron y se disfrutarán (los faltantes) este 2026:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Ya pasó Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Ya pasó Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Ya pasó Lunes 27 de julio: Día no laborable y puente festivo para dar fin de semana largo solo al sector público. Ya pasó Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Es el siguiente Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con el único fin de semana largo restante, que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.