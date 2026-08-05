Banco de la Nación y oficinas de la ONP no atienden este feriado del 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto es feriado por la batalla de Junín, una fecha que forma parte de los feriados nacionales obligatorios, tras la promulgación de la Ley N.° 31530 —es uno de los cuatro ‘nuevos’ feriados que aprobó el Congreso anterior—.
Así, durante esta fecha, como se sabe, no trabajan ni los del sector privado ni del público —en caso de los privados, si lo hacen, se les paga el triple por el día laborado—. Por ende, las entidades privadas como los bancos no atienden, pero tampoco las públicas.
Tanto el Banco de la Nación como las oficinas de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) no atenderán en sus locales de atención directa al público.
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ONP no atiende en feriado
“En el marco de la conmemoración del la Batalla de Junín, este jueves 6 de agosto declarado feriado nacional, no habrá atención al público en nuestras sedes a nivel nacional”, informó la ONP
Sin embargo, si necesitas tu reporte de aportes, cambiar tu clave virtual o revisar la fecha y banco de pago de tu pensión, puedes ingresar a onpvirtual.pe o acceder a los servicios automatizados, llamando a ONP Te escucha (01) 634 2222, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
“Encuéntranos también en los módulos de autoservicio ubicados en nuestros centros de atención, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.”, añade la entidad estatal.
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Banco de la Nación no atenderá
Como se sabe, el Banco de la Nación tampoco atiende en feriados. Ya anteriormente el BN ha informado a sus clientes y usuarios que el día 6 de agosto acataba el nuevo feriado, declarado bajo Ley n° 31530, con el fin de conmemorar el 198 aniversario de la “Batalla de Junín” que selló la independencia del Perú.
“Se recomienda al público el uso de nuestros canales digitales para realizar operaciones de manera rápida y segura, sin salir de casa como la banca MultiRed virtual, App BN, banca celular y Págalo.pe”, señalaba anteriormente.
Además, el banco puso a disposición del público su:
- Red de agentes corresponsales MultiRed
- Red de cajeros automáticos
- Red de agentes MultiRed municipal.
Feriados en 2026
Asimismo, estos son los feriados vigentes del Perú, tal como aplicaron y se disfrutarán (los faltantes) este 2026:
- Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
- Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
- Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Ya pasó
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Ya pasó
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Ya pasó
- Lunes 27 de julio: Día no laborable y puente festivo para dar fin de semana largo solo al sector público. Ya pasó
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Es el siguiente
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con el único fin de semana largo restante, que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.
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