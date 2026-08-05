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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

La selección peruana masculina debuta ante Chile en el partido inaugural de la competencia en Cochabamba. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen internacional y los resultados de cada jornada

Perú compite en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Perú compite en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Instagram
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La Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 levanta el telón hoy, miércoles 5 de agosto, y la selección peruana afronta un nuevo reto internacional en busca de seguir creciendo frente a los mejores equipos del continente. El torneo se disputa en Cochabamba, Bolivia, y reúne a ocho selecciones que lucharán por el título y por importantes objetivos de clasificación.

El estreno de la ‘Bicolor’ tendrá un duelo especial, pues será protagonista del partido inaugural ante Chile, en un enfrentamiento correspondiente al Grupo A. El equipo nacional buscará comenzar con el pie derecho su participación y sumar sus primeros puntos en una competencia donde cada resultado será clave para avanzar a la siguiente fase.

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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La clasificación se actualizará tras cada partido de la fase de grupos. Perú integra el Grupo A junto a Chile, Argentina y Bolivia, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay. A continuación, la tabla:

Grupo A

  1. Perú: 0 puntos (0 partidos jugados)
  2. Chile: 0 puntos (0 partidos jugados)
  3. Argentina: 0 puntos (0 partidos jugados)
  4. Bolivia: 0 puntos (0 partidos jugados)

Grupo B

  1. Brasil: 0 puntos (0 partidos jugados)
  2. Colombia: 0 puntos (0 partidos jugados)
  3. Venezuela: 0 puntos (0 partidos jugados)
  4. Paraguay: 0 puntos (0 partidos jugados)
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: FIVB
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: FIVB

Cabe destacar que únicamente los dos mejores equipos de cada grupo conseguirán el boleto a las semifinales de la competencia en Cochabamba. Las selecciones que no logren ubicarse en esas posiciones quedarán fuera de la lucha por el título, aunque continuarán en competencia para definir los puestos restantes del certamen.

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Fecha 1 / 5 de agosto

  • Grupo A | Chile vs. Perú | 12:00 horas
  • Grupo B | Brasil vs. Paraguay | 14:30 horas
  • Grupo B | Colombia vs. Venezuela | 17:00 horas
  • Grupo A | Argentina vs. Bolivia | 19:30 horas

Fecha 2 / 6 de agosto

  • Grupo B | Colombia vs. Paraguay | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Brasil vs. Venezuela | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Chile vs. Bolivia | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Perú | 19:30 horas

Fecha 3 / 7 de agosto

  • Grupo B | Venezuela vs. Paraguay | 12:00 horas
  • Grupo B | Brasil vs. Colombia | 14:30 horas
  • Grupo A | Bolivia vs. Perú | 17:00 horas
  • Grupo A | Argentina vs. Chile | 19:30 horas
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Perú debuta ante Chile en Cochabamba

El conjunto dirigido por Marcos Blanco inicia su camino frente a la selección chilena, en un partido que marcará el arranque de la competencia. El objetivo de la escuadra peruana será sumar confianza desde la primera jornada y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de su grupo.

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La fase de grupos será determinante, ya que los dos mejores equipos de cada zona accederán a las semifinales del torneo, mientras que las demás selecciones continuarán disputando sus posiciones finales en la clasificación general.

Un torneo con importantes premios internacionales

Además de la lucha por el título sudamericano, la competencia tiene como incentivo la clasificación a próximos torneos internacionales. El campeón obtendrá un cupo para los Juegos Panamericanos Lima 2027, mientras que las mejores selecciones también buscarán acceder a instancias clasificatorias rumbo al ciclo olímpico.

Perú afronta esta Copa Sudamericana con la intención de medir su evolución ante rivales de alto nivel y aprovechar una nueva oportunidad para fortalecer el proceso del vóley masculino nacional.

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