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Policías son acusados de secuestro a estudiante para pedir clave de cuenta bancaria

Una joven afirma que fue víctima de extorsión y robo por parte de cuatro agentes que la obligaron a entregar sus ahorros

Imágenes de una cámara de seguridad captan el aterrador momento en que una joven es secuestrada en Ate. La víctima denuncia que cuatro policías en activo la retuvieron, robaron y extorsionaron, obligándola a entregar las claves de sus cuentas bancarias.| Foto: Punto Final
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La estudiante de gastronomía Camila, de 23 años, denunció que fue víctima de secuestro y robo agravado por parte de cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Ate, Lima.

Según su relato, los efectivos la interceptaron al llegar a su vivienda, la retuvieron en un vehículo y la obligaron a entregar la clave de su aplicación bancaria bajo amenazas y golpes. La intervención fue grabada en video y respaldada por testimonios, pero los policías investigados permanecen en libertad.

Policías involucrados en presunto secuestro: la fiscalía investiga denuncia de estudiante| Foto: Latina Noticias
Policías involucrados en presunto secuestro: la fiscalía investiga denuncia de estudiante| Foto: Latina Noticias

Una intervención policial que derivó en una denuncia de secuestro

El incidente ocurrió la tarde del 8 de julio, cuando Camila regresaba a la casa que alquilaba en Ate. Cuatro agentes de la PNP la interceptaron alegando una presunta venta de droga. Según la denuncia, la joven fue forzada a subir a un vehículo, donde intentó pedir auxilio mientras era rodeada por los policías.

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En videos entregados a la fiscalía, se observa a la víctima gritando por ayuda, mientras los agentes justificaban la intervención como parte de un operativo antidrogas.

Una universitaria relató que varios agentes la obligaron a entregar dinero en efectivo y transferencias mientras permanecía retenida, en un caso que ha abierto investigaciones por parte del Ministerio Público y la Policía| Foto: Latina Noticias
Una universitaria relató que varios agentes la obligaron a entregar dinero en efectivo y transferencias mientras permanecía retenida, en un caso que ha abierto investigaciones por parte del Ministerio Público y la Policía| Foto: Latina Noticias

La situación escaló cuando los policías exigieron ingresar al departamento. De acuerdo con el testimonio de Camila, los agentes solicitaron la llave de la vivienda y pidieron a la propietaria del edificio que permitiera el ingreso. Una vez dentro, la joven y su pareja fueron fotografiadas y grabadas junto a objetos incautados, presuntamente para simular un procedimiento oficial.

Extorsión para obtener dinero y transferencias bancarias

Ya en el interior del departamento, Camila relató que los policías comenzaron a exigirle dinero. Uno de los agentes la golpeó y le apuntó con un arma mientras le pedía la clave de su banca móvil.

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“Me piden a golpes, a cachetadas, me apuntan con el arma en el abdomen derecho. Me piden la clave del aplicativo bancario”, declaró.

Durante el tiempo que estuvo retenida, la defensa de la joven entregó a la fiscalía registros bancarios que evidencian consumos no autorizados: pagos con tarjeta de crédito, compras en aplicaciones, pagos de servicios y recargas a líneas telefónicas, por un total de varios cientos de soles. Camila también denunció el robo de aproximadamente 25.000 soles en efectivo, producto de ahorros familiares.

La presión de los agentes aumentó tras descubrir que la estudiante tenía cerca de 20 mil soles en sus cuentas. Los policías le ordenaron llamar a un amigo para retirar el dinero y entregarlo en efectivo. La entrega se realizó en el mercado Josfel, donde el amigo de la víctima entregó cerca de 19 mil soles ocultos en una prenda, tras lo cual las dos jóvenes fueron liberadas.

Detención de los implicados

Tras recuperar la libertad, Camila y su pareja fueron desalojadas por la dueña del departamento. Posteriormente, la joven acudió a la Depincri de Ate para presentar la denuncia, donde reconoció a cuatro de los policías presuntamente implicados: Denilson Vega Deza,Hans Santiago Tarazona,Jorge Pareja EspinozayJover Rodríguez Quispe, todos suboficiales de inteligencia de la PNP.

A pesar de la evidencia, incluidos videos, reconocimientos y registros bancarios, los policías implicados enfrentan el proceso en libertad. El fiscal Carlos Enrique Chura Quentap resentó un requerimiento de prisión preventiva, pero el juez Elmer Paulino Basilio consideró que la acusación no especificaba de manera concreta las imputaciones contra cada agente, por lo que dispuso que afrontaran el proceso bajo comparecencia con restricciones.

La víctima y su entorno afirman que viven con temor y esperan que las pruebas aportadas sean suficientes para que avance la causa judicial.

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