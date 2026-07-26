Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a días de asumir la presidencia

A solo dos días de asumir la Presidencia del Perú, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori anunció que se reunió con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en su oficina de San Isidro, según informó en X la cuenta de la Oficina de la presidenta electa.
En la publicación se indicó que “la presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, con quien sostuvo una reunión sobre la agenda bilateral, el fortalecimiento del comercio y la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación frente al fenómeno El Niño”.
Además se indicó que “el embajador trasladó, además, el saludo del presidente Donald Trump y destacó los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos” durante el encuentro.
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Mandatarios confirmados para la investidura de Keiko Fujimori
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, confirmó la nómina de líderes internacionales que participarán en la investidura de Keiko Fujimori como jefa de Estado el próximo 28 de julio en Lima.
Pareja detalló que han confirmado su participación el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.
“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.
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La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.
El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.
“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.
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¿Quién representará a EE.UU. en la investidura de Keiko Fujimori?
Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.
“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.
Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.
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Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.
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