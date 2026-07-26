Congreso elige a las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados: ¿Qué pasará en caso de empate?

La primera elección del Congreso bicameral 2026-31 llega con una tensión que pone a prueba el reglamento del Senado ya que las dos listas proyectan 30 votos cada una sobre 60 escaños. Según la norma, la norma prevé una segunda votación si nadie alcanza mayoría simple, pero no define qué hacer si el empate se repite. La advertencia la formuló el exoficial mayor del Congreso José Elice, a horas de una jornada que este domingo también definirá la Mesa Directiva de Diputados.
La cámara de Diputados presenta un escenario distinto. Si las bancadas votan en bloque, la oposición se impondría con 74 votos frente a 56 del oficialismo, según la correlación de fuerzas descrita para esa lista.
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En la cámara alta, además, la conducción del acto deberá cambiar de manos. Miguel Ángel Torres preside la Junta Transitoria, pero al integrar la Lista 1 como candidato a la presidencia del Senado, el reglamento obliga a convocar al senador de mayor edad para dirigir la votación: Fernando Rospigliosi.
El reglamento ordena una segunda votación
La normativa de ambas cámaras establece el mismo esquema básico: gana la fórmula que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple. Si ninguna lista lo logra, se realiza otra votación entre las dos más respaldadas y se proclama vencedora a la que sume más sufragios.
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El problema aparece en el Senado, donde, según dijo José Elice, exoficial mayor del Congreso, a la emisora peruana RPP, el reglamento no contempla qué hacer si se repite un empate de 30 a 30 en la segunda votación. Elice sostuvo: “Es que nadie legisla para situaciones tan anormales como las que nosotros pasamos, tan anormales y raras”.
El exoficial mayor descartó que el presidente de la cámara pueda resolver el resultado con voto dirimente. “No hay dirimencia”, afirmó, y precisó que esa facultad rige para votaciones en comisiones, el consejo directivo o la mesa directiva, pero no para esta elección.
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Ante esa falta de previsión reglamentaria, Elice planteó una solución política antes que procedimental. Señaló que los voceros de las bancadas, ya reconocidos, se reunirían y sellar “un pacto de caballeros y damas" para definir cómo actuar si se produce un “empate inamovible”.
Según explicó, ese entendimiento podría alcanzarse aunque la Junta de Portavoces aún no se haya constituido formalmente. En esa misma línea, mencionó que incluso podría contemplarse un sorteo con moneda como mecanismo de desenlace.
También dejó abierta una alternativa más simple: que una de las listas pierda un respaldo al momento de votar. “Le falle un voto a uno u otro, uno nada más. Falla uno y ya, el otro gana”, indicó sobre un escenario posible tanto en primera como en segunda vuelta.
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Las cuatro listas para las Mesas Directivas
La lista opositora para el Senado lleva a Daniel Barragán (Obras) a la presidencia. La completan Jaime Quito (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Jaime Delgado (Ahora Nación) en la segunda y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) en la tercera.
Para Diputados, la propuesta ubica aÓscar de Jesús Reto Otero(Partido del Buen Gobierno) en la presidencia. Lo acompañanAnalí Márquez Huanca(Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia,Harvey Colchado Huamaní(Ahora Nación) en la segunda yJosé Yataco Torrealba(Obras) en la tercera.
La nómina oficialista para la Cámara de Senadores presentada ante la Oficialía Mayor está encabezada por el senador Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como candidato a presidente, acompañado por Alejandro Muñante (Renovación Popular) para la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) como tercer vicepresidente.
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La lista oficialista para la Cámara de Diputados presentada ante la Oficialía Mayor lleva como candidata principal a Norma Yarrow Lumbreras, diputada de Renovación Popular, quien aspira a presidir la Mesa Directiva. La propuesta incluye tres integrantes de Fuerza Popular: Karina Beteta Rubín para la primera vicepresidencia, Diego Bazán Calderon para la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo Zegarra para la tercera vicepresidencia.
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