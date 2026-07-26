Los pasajes terrestres suben hasta el doble de su precio por la alta demanda de Fiestas Patrias

Las rutas a Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Cajamarca y Arequipa concentran los mayores aumentos de precios en el terminal Las Flores. (Andina)

El costo de los pasajes terrestres en el terminal Las Flores, en La Victoria, ha registrado incrementos de hasta el 100 % en el marco de las Fiestas Patrias, según reportó Exitosa.

Los boletos con destino al norte y sur del país experimentan incrementos que alcanzan hasta el doble de su valor habitual, impulsados por la alta demanda que caracteriza este feriado largo.

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa, los destinos más solicitados —Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Cajamarca y Arequipa— concentran los mayores aumentos.

Un usuario relató: “El doble, el cien por ciento. Yo viajaba con noventa soles, ahora he pagado doscientos”, en referencia a un pasaje hacia Arequipa. Otro pasajero indicó que el precio para regresar desde Arequipa hasta Lima subió desde ciento treinta hasta doscientos setenta soles, y que los boletos en algunas empresas como Civa se encuentran completamente agotados.

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Las rutas a Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Cajamarca y Arequipa concentran los mayores aumentos de precios en el terminal Las Flores. (Andina)

Demanda agota pasajes

El flujo de pasajeros en el terminal Las Flores no solo ha provocado incrementos en los precios, también ha generado escasez de boletos en varias líneas de transporte.

“Ya no hay pasajes. Cero, agotado. Ni caro, ni barato, nada. No hay”, afirmó uno de los viajeros entrevistados por Exitosa. Ante este panorama, algunos usuarios han manifestado su preocupación por la posibilidad de que los precios sigan subiendo en las próximas horas, dependiendo de la evolución de la demanda.

La subida de tarifas no afecta únicamente a quienes planean viajes de ocio. Muchos pasajeros, como un trabajador del sector minero entrevistado por Exitosa, han explicado que el alza los impacta directamente en traslados laborales.

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“Trabajo en minería. Estoy regresando a Cajamarca por días libres y me tocó viajar en esta fecha”, señaló el usuario, quien se vio obligado a pagar el aumento por la coincidencia de su itinerario con el feriado.

En los terminales de buses se viene registrando un considerable incremento en el costo de los pasajes. | Andina

El incremento en el costo de los pasajes ha motivado quejas de parte de varios usuarios, según informó Exitosa. Algunas empresas de transporte han anunciado que reducirán el costo de los boletos, aunque otras mantienen los precios elevados debido a la persistente demanda a lo largo de la mañana. El comportamiento de los precios depende de cada línea y de la disponibilidad de asientos en tiempo real.

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Tránsito por Fiestas Patrias

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Transportes Terrestre más de un millón seiscientos mil peruanos viajan durante el periodo de Fiestas Patrias. Esta cifra da cuenta de la magnitud del fenómeno y del impacto que los desplazamientos tienen sobre la infraestructura de transporte y el mercado de boletos.

Fuentes consultadas por Exitosa dentro del terminal Las Flores advirtieron que los precios podrían alcanzar los trescientos cincuenta soles en caso de que la demanda continúe alta. La situación se mantiene en evolución, con empresas ajustando tarifas según la presión de pasajeros y la disponibilidad de asientos en los principales destinos del país.

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La demanda de pasajes interprovinciales incrementó los precios hasta S/200, mientras viajeros de distintas provincias arriban a la capital para reencontrarse y compartir tradiciones familiares. | Andina

Riesgo de viajar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó la importancia de contratar únicamente servicios de transporte terrestre formal y recalcó la necesidad de revisar cada detalle antes de iniciar el viaje.

Según informó Indecopi, las empresas formales deben brindar información clara sobre precios, horarios e itinerarios, además de respetar las condiciones ofrecidas.

“Es fundamental que los consumidores verifiquen previamente los precios, itinerarios y condiciones del servicio, así como exigir su boleto de viaje, documento necesario para sustentar cualquier reclamo posterior”, señaló la autoridad.

El boleto, más allá de ser un comprobante, actúa como herramienta para proteger los derechos del pasajero ante cualquier eventualidad.

De acuerdo con el portal Mira a quién le compras del organismo, entre 2025 y 2026 se impusieron 317 sanciones a 129 proveedores de transporte terrestre, con multas que suman1476.1 UIT(S/ 8 118 550).

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