Perú

Yahaira Plasencia se pronuncia tras cercanía entre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Todo se ve muy bonito”

La salsera, que también fue vinculada con el productor, se mostró feliz por este posible nuevo romance

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Imagen dividida: una mujer canta con micrófono en estudio; otra mujer sonríe junto a un hombre en una mesa de restaurante con bebidas y comida
La cantante Yahaira Plasencia aparece en un estudio de televisión mientras Sergio George y Magdyel Ugaz comparten una cena en un restaurante.

La cantante peruana Yahaira Plasencia expresó su satisfacción por el acercamiento entre el productor musical Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz, un tema que ha captado la atención del espectáculo local en los últimos días. La salsera, que en el pasado fue vinculada sentimentalmente con el reconocido productor, aseguró sentirse feliz por el posible inicio de una relación entre ambas figuras públicas, según detalló el diario Trome.

Plasencia ofreció sus declaraciones en un contexto en el que las especulaciones sobre un romance entre George y Ugaz se intensificaron tras la difusión de imágenes y videos donde ambos aparecen juntos en eventos y grabaciones.

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Las preguntas a Yahaira surgieron luego de que el propio Sergio George confirmara en Radio Panamericana que “nos estamos conociendo”, en referencia a su vínculo con la actriz. La noticia ha generado diversas reacciones en programas de espectáculos y redes sociales.

Yahaira Plasencia - Sergio George – romance – entretenimiento – 2 diciembre
Yahaira Plasencia y Sergio George (Facebook)
Al ser consultada por Trome sobre el tema, Yahaira Plasencia fue directa: “Lo vi en TikTok. Mira, yo creo que cuando llega el amor, cuando toca a tu puerta, uno tiene que abrirla si es la persona correcta. Y por lo que he visto, todo se ve muy bonito”. Estas palabras reflejan el respaldo de la intérprete a la posibilidad de una relación entre George y Ugaz.

Plasencia también dedicó elogios a la actriz: “Magdyel me cae superbién, es una mujer espectacular, linda, profesional y sencilla. Me parece algo muy lindo”. De esta manera, la cantante dejó claro que no solo aprueba el acercamiento, sino que también mantiene una buena opinión sobre la protagonista de “Señora del destino”.

La relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George ha sido tema de interés mediático en el pasado, ya que el productor colaboró con la artista durante varios años en el desarrollo de su carrera internacional. Por ello, la voz de la salsera tiene peso en el debate público sobre los nuevos vínculos del productor en el ámbito personal y profesional.

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Yahaira Plasencia - Sergio George – romance – entretenimiento – 2 diciembre
El reconocido productor musical mostró su incomodidad ante las especulaciones y reafirmó que su vínculo con la artista peruana es estrictamente laboral, sin espacio para interpretaciones sentimentales (Facebook)

El contexto de la polémica y las declaraciones de los protagonistas

El interés por la supuesta relación entre Sergio George y Magdyel Ugaz se avivó después de que la productora Michelle Alexander, amiga cercana de la actriz, dijera a medios locales que “a Sergio se le cae la baba” por Ugaz. Alexander relató que el productor visitó el set de la telenovela donde trabaja la actriz y que ambos “hablaron de algunos proyectos”, aunque el ambiente dejó entrever una cercanía especial.

Días antes, durante el cumpleaños de Magdyel Ugaz, Sergio George organizó la celebración y, consultado por Radio Panamericana, afirmó: “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”. Además, expresó su admiración por la intérprete: “Talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años”.

Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz
Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz

Por su parte, Magdyel Ugaz optó por la cautela al referirse a la situación. “George es una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero”, declaró para el programa “Amor y Fuego”. A la pregunta sobre si se estaban conociendo, Ugaz respondió entre risas: “No sé. O sea que nos estamos conociendo como personas”.

La atención mediática que rodea a Sergio George, Magdyel Ugaz y Yahaira Plasencia ha puesto en primer plano las relaciones personales y profesionales de los protagonistas. Por ahora, Plasencia se ha mostrado abierta y positiva ante la posibilidad de un nuevo romance en el entorno artístico nacional, subrayando: “Me parece algo muy lindo”.

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