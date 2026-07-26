Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”

Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez

Después de su matrimonio civil el pasado 2 de junio, Karla Tarazona reveló que asiste a terapia junto a Christian Domínguez. La exconductora de televisión explicó que ambos buscan fortalecer su vínculo y atender asuntos personales, por lo que decidieron acudir a un especialista. Este proceso, según Tarazona, les permite enfocarse en la familia y en sus objetivos individuales.

“El tema de las terapias es muy importante, no solo como pareja, sino también individualmente porque cada uno tiene sus ‘fantasmitas’ que va llevando por la vida. Estamos en un momento donde andamos preocupados, centrados más como familia y allegar a cumplir nuestras metas”, manifestó la locutora en conversación con Trome.

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La decisión de iniciar terapia no solo responde al deseo de crecer como pareja, sino también a la intención de proyectar nuevos sueños. Tarazona expresó su deseo de tener una hija junto a Domínguez, aunque subrayó que se trata de una meta que implica responsabilidad y tiempo. “Queremos una niña, pero tenemos que trabajar más. Tener un hijo es una gran responsabilidad”, puntualizó.

Karla Tarazona afirmó en 'Arriba mi gente' que la "maldición de los tres años” con Christian Domínguez ya se rompió porque su relación supera los cinco años en total.

Por otro lado, la conductora descartó sentir presión social por buscar una hija, ya que es madre de tres varones. “Sentiría presión si no tuviera nada de hijos o diría: ‘Tengo 43 años y se me va el tren’, pero no es así porque ya tengo tres hijos (…) Es un sueño (tener una hija con Christian), no sé si se llegue a dar tampoco; si algo tiene que pasar, pues pasará, sino seguiremos igual”, añadió Tarazona en la entrevista.

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La importancia de la salud mental también ha sido resaltada por Christian Domínguez, quien ha compartido públicamente que la terapia psicológica forma parte de su rutina. “Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido uno cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte y es de mucha ayuda”, sostuvo el cantante.

Karla Tarazona y Christian Domínguez aseguran que la ‘maldición de los 3 años’ se acabó

En el ámbito mediático, la relación de Christian Domínguez ha estado asociada a la llamada “maldición de los tres años”, una creencia sobre la duración de sus vínculos sentimentales. Consultada al respecto en el programa ‘Arriba mi gente’, Tarazona se refirió al tiempo que llevan juntos y fue directa al poner en duda ese mito. “Pero escúchame, si juntamos los 3 años y medio anteriores más estos casi 2 años ya son más de 5 años”, respondió, restando importancia a los comentarios sobre el futuro de la pareja.

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La boda civil, realizada en San Borja, fue descrita como un evento sencillo y familiar. Domínguez aclaró que no buscaron grandes despliegues ni una celebración multitudinaria.

Karla Tarazona lanza contundente mensaje para las exparejas de Christian Domínguez. TikTok

“Nosotros queríamos hacer solamente un matrimonio civil que terminaba en la notaría. Amigos, familia de Warmi, que es de años, como familia, nos dieron esta recepción que nos pareció increíble cuando la vimos. Y eran 83 personas que son las personas que te dicen todos los días buenos días, todos los días te dicen cómo estás”, relató el cantante.

El actual momento de la pareja se sustenta en el compromiso por la comunicación y el acompañamiento profesional. Tanto Tarazona como Domínguez han coincidido en que el trabajo emocional sostenido y la disposición a buscar ayuda son claves para la estabilidad que viven hoy, alejando así las expectativas externas y los ciclos que se les atribuyen.

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