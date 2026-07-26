Jaime Bayly protagoniza un emotivo encuentro con Cint G., hija de Tongo, en la Feria Internacional del Libro de Lima

Jaime Bayly firma un autógrafo a Cint G., hija de Tongo, durante la Feria Internacional del Libro de Lima. (Cint G)

El ambiente en la Feria Internacional del Libro de Lima se llenó de emoción cuando Jaime Bayly se reunió con Cint G., la hija del recordado cantante Tongo. El escritor y presentador peruano, quien llegó al evento para presentar su más reciente obra, ‘Los Golpistas’, vivió un episodio cargado de nostalgia y cercanía personal al recibir a la joven artista en medio de la multitud.

La jornada transcurría según lo previsto. Cientos de asistentes aguardaban la oportunidad de escuchar al autor y obtener una firma en su libro. Entre ellos se encontraba Cint G., quien esperó su turno como cualquier otra lectora, hasta alcanzar el momento de saludar a Bayly cara a cara.

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La artista no ocultó su entusiasmo al dirigirse a él: “Padrino, padrino. He hecho mi cola, he traído aquí mi libro humildemente”. La escena fue cálida y espontánea, y de inmediato el escritor mostró una disposición abierta, reconociendo a la hija de su amigo sin vacilar.

El escritor llegó a la Feria Internacional del Libro de Lima para presentar su libro ‘Los Golpistas’, sin embargo vivió un momento emocionante con la hija de su recordado amigo | Instagram Cint G

El intercambio entre ambos evocó recuerdos del pasado. Cint G. aprovechó la oportunidad para rememorar el vínculo que su familia mantenía con Bayly: “Usted me conocía cuando era una bebé, ahora ya crecí, mi cabello ya cambió de color, pero sigo siendo igual, la hija de Tongo”. La sinceridad de sus palabras generó un ambiente de confianza y familiaridad, resaltando el lazo personal que compartían desde la infancia de la cantante.

Durante el breve diálogo, Jaime Bayly evocó la figura de Tongo con palabras de afecto y reconocimiento por su carisma. “Qué lindo era tu papá. Tongo me hacía reír”, expresó el escritor, aludiendo a las ocasiones en que el cantante participó en su programa televisivo.

El momento, registrado en video y compartido posteriormente en redes sociales, mostró a Bayly entregando a Cint G. un pequeño obsequio extraído de su billetera, acompañado de la frase: “Toma mi amor”. El gesto, recibido con gratitud por la joven, añadió una capa adicional de emotividad al reencuentro.

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Cint G., hija de Tongo, sonríe y saluda junto a Jaime Bayly durante un encuentro en la Feria Internacional del Libro de Lima. (Cint G)

Las palabras de Cint G. a Jaime Bayly tras el encuentro

Luego de lo vivido en la feria, Cint G. compartió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre la importancia del momento. La artista describió el reencuentro como una oportunidad para reconectar con la memoria de su padre y con una etapa fundamental de su vida familiar.

En sus palabras: “Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares”.

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El periodista y escritor Jaime Bayly dedica un mensaje manuscrito a Cint G. durante la Feria Internacional del Libro de Lima. (Cint G)

En su mensaje, la joven artista reconoció que anticipaba cierta dificultad antes del reencuentro, pero la realidad resultó diferente. “Él ni bien me vio, me reconoció y me recibió con un gran saludo, como si hubiese visto a un mejor amigo en mí, y eso lo agradezco. Hasta una próxima oportunidad, padrino JAIME BAYLY”, concluyó, dejando ver el aprecio mutuo que persiste más allá del paso del tiempo.

La escena, que rápidamente obtuvo eco en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada literaria. La naturalidad del acercamiento y la sinceridad de los gestos resumieron la vigencia de los lazos personales y familiares en la vida pública de los protagonistas.

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