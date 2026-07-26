Cuidado por dónde pasas: Ositrán alerta riesgo de colapso de 80 puentes por fenómeno El Niño

Solo seis de los 99 puentes identificados por Ositrán reciben intervenciones pese a la alerta que el organismo mantiene desde 2018.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha reiterado su preocupación por el estado de más de 80 puentes en la red vial nacional, advirtiendo que la proximidad del Fenómeno El Niño aumenta el riesgo para los usuarios y la continuidad del servicio.

Según detalló el organismo, hasta la fecha únicamente seis de los 99 puentes identificados como críticos reciben actualmente intervenciones, una cifra considerada insuficiente ante el escenario de lluvias intensas y crecidas de ríos.

Competencias y responsabilidades contractuales: el rol del MTC

De acuerdo con la información difundida por Ositrán, la entidad ha advertido desde el año 2018 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acerca de la necesidad de adoptar soluciones integrales para estos puentes, priorizando la seguridad, la continuidad del tránsito y el cumplimiento de estándares vigentes.

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La supervisora, presidida por Verónica Zambrano, remarcó que el riesgo no depende únicamente del fenómeno climático, sino de la antigüedad, el aumento de cargas y la falta de adecuación a los estándares actuales de seguridad vial.

El comunicado de Ositrán remarcó que, aunque los puentes se encuentran dentro de vías concesionadas, las obras de reforzamiento, rehabilitación o reemplazo no forman parte de las obligaciones contractuales actuales de los concesionarios.

La mayoría de los puentes en situación crítica tiene más de 40 años y requiere mantenimiento especializado e inversiones para evitar fallas en la operación.

Solo seis puentes reciben intervención pese a la alerta nacional

La responsabilidad recae en el MTC, que actúa como concedente y debe definir, en coordinación con las empresas concesionarias, cualquier adenda contractual que habilite las intervenciones necesarias.

Hasta el momento, no se ha comunicado ningún proyecto de adenda para los puentes en alerta, una situación que incrementa la incertidumbre de cara al próximo periodo de lluvias.

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En ese sentido, Ositrán precisó que su función como regulador no requiere una opinión favorable para el cierre de una adenda, pero se mantiene dispuesto a colaborar en actividades en las que sea convocado.

Además, insistió en que las decisiones técnicas y contractuales deben anticipar los riesgos, ya que la urgencia de intervención existe incluso sin el impacto directo del Fenómeno El Niño.

El MTC concentra la responsabilidad contractual para definir adendas y destrabar obras de reforzamiento, rehabilitación o reemplazo en puentes concesionados.

Riesgos adicionales: circulación de cargas especiales y supervisión preventiva

La advertencia emitida por Ositrán también incluyó un llamado a evaluar los riesgos asociados con la autorización de cargas especiales sobre los puentes.

“Pedimos al ministerio que no autorice la circulación de vehículos con cargas especiales sobre estructuras que no están preparadas para soportarlas”, sostuvo Zambrano.

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Añadió que el sobrepeso autorizado en algunos casos supera la capacidad de diseño de la infraestructura, lo que agrava el peligro en ausencia de apuntalamiento adecuado.

El organismo reafirmó su compromiso con la supervisión preventiva de la infraestructura concesionada. Entre las acciones implementadas se encuentran inspecciones, verificación de procesos de socavación y erosión, y el despliegue de supervisores en campo para monitorear la limpieza y recuperación de puntos críticos.

Un antecedente persistente: puentes Bailey y alertas no atendidas

En una comunicación previa, Ositrán había advertido que la mayoría de los puentes en situación crítica supera los 40 años de antigüedad y que, aunque no todos presentan daños visibles, requieren mantenimiento especializado e inversiones.

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La presidenta de Ositrán lamentó que muchas de las recomendaciones emitidas desde 2018 no hayan recibido respuesta del MTC, y recordó el caso del puente Chancay, cuya falla evidenció el riesgo de no anticipar intervenciones.

Además, el regulador señaló la permanencia de puentes Bailey instalados como solución temporal tras el Fenómeno El Niño de 2017, estructuras que aún no se han reemplazado por definitivas y que representan otro punto de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

El regulador recordó que muchas recomendaciones enviadas desde 2018 no tuvieron respuesta y citó el caso del puente Chancay como una señal del riesgo de no anticipar intervenciones.

Transparencia y acceso ciudadano: plataforma “Puentes en Alerta”

Como parte de su estrategia de prevención y transparencia, Ositrán ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Puentes en Alerta”.

Esta herramienta permite conocer la ubicación de los puentes con observaciones, el nivel de riesgo detectado y las acciones tomadas, así como las comunicaciones remitidas a las entidades responsables.

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El regulador enfatizó que la prevención exige una acción articulada entre las autoridades competentes y los operadores de la infraestructura, con el objetivo de proteger la seguridad de los usuarios y garantizar la continuidad del transporte durante el impacto del Fenómeno El Niño.