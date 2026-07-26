Alerta roja en Lima y 18 regiones del Perú: este fenómeno afectará desde mañana 27 de julio, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso N.º 293, categorizado como alerta roja, al prever un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra del país. Este fenómeno climático se extenderá durante 71 horas, iniciando el lunes 27 de julio de 2026 a las 00:00 horas y finalizando el miércoles 29 de julio a las 23:59 horas.
La advertencia señala que las condiciones meteorológicas previstas pueden alcanzar niveles de peligro alto, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de precaución extrema.
PUBLICIDAD
El aviso comprende un área extensa que abarca Lima, Callao y otras 18 regiones del territorio nacional. Los departamentos directamente afectados incluyen:
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Callao
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tacna
- Tumbes
Características del fenómeno
Según el Senamhi, el incremento de la temperatura diurna se hará sentir tanto en la costa como en la sierra. Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará los niveles de radiación ultravioleta (UV). Las ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 45 km/h, se presentarán principalmente durante la tarde.
Durante el lunes 27 de julio, las temperaturas máximas estimadas en la costa norte oscilarán entre 30 °C y 36 °C. En la costa central, se proyectan valores entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur las máximas se ubicarán entre 23 °C y 31 °C. En la sierra norte, se esperan máximas entre 18 °C y 33 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.
PUBLICIDAD
El martes 28 de julio, los valores máximos continuarán en un rango similar. En la costa norte, las temperaturas se ubicarán entre 30 °C y 36 °C. Para la costa central, los registros oscilarán entre 24 °C y 30 °C, y en la costa sur, entre 23 °C y 31 °C. En la sierra norte, las máximas estarán entre 18 °C y 31 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.
El miércoles 29 de julio, la tendencia se mantendrá. Las máximas previstas para la costa norte serán de 30 °C a 36 °C, en la costa central de 24 °C a 30 °C, y en la costa sur de 22 °C a 31 °C. En la sierra norte, se esperan temperaturas entre 18 °C y 32 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.
PUBLICIDAD
Nivel de peligro
El Senamhi clasificó este evento como de nivel rojo, lo que implica la presencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante esta situación, la institución recomienda extremar las precauciones y permanecer informados sobre el desarrollo de la situación. Se insta a la ciudadanía a cumplir las instrucciones de las autoridades para reducir riesgos asociados a la exposición prolongada al sol, la radiación UV y el calor intenso.
El incremento de las temperaturas durante el día, sumado a la escasa cobertura nubosa y a las ráfagas previstas, podría incidir en la salud de la población, la agricultura, los recursos hídricos y la infraestructura de las zonas afectadas. El aviso meteorológico señala la posibilidad de afectaciones en actividades cotidianas, por lo que la vigilancia y la prevención resultan fundamentales durante el periodo de vigencia del aviso.
PUBLICIDAD
El aviso estará en vigor desde las 00:00 horas del lunes 27 de julio hasta las 23:59 horas del miércoles 29 de julio de 2026. Las autoridades y la población de Lima, Callao y los otros 18 departamentos mencionados deberán acatar las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones del Senamhi.
Más Noticias
El fujimorista Miguel Torres es elegido presidente del Senado
La nueva Mesa Directiva del Senado, liderada por Miguel Torres de Fuerza Popular, contará con representantes de Renovación Popular y Fuerza Popular en las vicepresidencias
Elección de la Mesa Directiva del Senado EN VIVO HOY: senadores votan en segunda vuelta, al no alcanzar la mayoría en primera
Tanto en la Cámara Alta como en la Baja, el oficialismo y la oposición presentaron dos listas. En el caso del Senado, dos bloques llegan igualados a la votación. En primera votación, ninguno alcanzó la mayoría necesaria
Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a días de asumir la presidencia
La presidenta electa recibió al representante del gobierno de Donald Trump en una reunión que abordó la inseguridad ciudadana como parte de su agenda prioritaria
Cuidado por dónde pasas: Ositrán alerta riesgo de colapso de 80 puentes por fenómeno El Niño
El regulador peruano demandó al MTC restringir la circulación de vehículos con cargas especiales sobre puentes vulnerables que no fueron diseñados para soportar sobrepeso
Andrea Llosa presenta ‘¿Cómo liberarte de una relación tóxica?’: su experiencia con el amor, la televisión y el renacer personal
La periodista conversó con Infobae Perú y reveló detalles inéditos sobre su nuevo libro, las huellas de sus propias relaciones tóxicas y el proceso de dejar atrás más de dos décadas en la televisión
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD