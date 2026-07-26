Alerta roja en Lima y 18 regiones del Perú: este fenómeno afectará desde mañana 27 de julio, según el Senamhi

El Senamhi emitió el Aviso N.º 293 con alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú. (Foto: Infobae Perú/Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso N.º 293, categorizado como alerta roja, al prever un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra del país. Este fenómeno climático se extenderá durante 71 horas, iniciando el lunes 27 de julio de 2026 a las 00:00 horas y finalizando el miércoles 29 de julio a las 23:59 horas.

La advertencia señala que las condiciones meteorológicas previstas pueden alcanzar niveles de peligro alto, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de precaución extrema.

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El aviso comprende un área extensa que abarca Lima, Callao y otras 18 regiones del territorio nacional. Los departamentos directamente afectados incluyen:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Lima, Callao y otras 18 regiones del Perú quedaron bajo alerta roja por el aumento de temperatura diurna. (Senamhi)

Características del fenómeno

Según el Senamhi, el incremento de la temperatura diurna se hará sentir tanto en la costa como en la sierra. Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará los niveles de radiación ultravioleta (UV). Las ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 45 km/h, se presentarán principalmente durante la tarde.

Durante el lunes 27 de julio, las temperaturas máximas estimadas en la costa norte oscilarán entre 30 °C y 36 °C. En la costa central, se proyectan valores entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur las máximas se ubicarán entre 23 °C y 31 °C. En la sierra norte, se esperan máximas entre 18 °C y 33 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

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El martes 28 de julio, los valores máximos continuarán en un rango similar. En la costa norte, las temperaturas se ubicarán entre 30 °C y 36 °C. Para la costa central, los registros oscilarán entre 24 °C y 30 °C, y en la costa sur, entre 23 °C y 31 °C. En la sierra norte, las máximas estarán entre 18 °C y 31 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

El miércoles 29 de julio, la tendencia se mantendrá. Las máximas previstas para la costa norte serán de 30 °C a 36 °C, en la costa central de 24 °C a 30 °C, y en la costa sur de 22 °C a 31 °C. En la sierra norte, se esperan temperaturas entre 18 °C y 32 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

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El Senamhi advirtió que la escasa nubosidad al mediodía elevará la radiación UV en la costa y sierra del país. (Senamhi)

Nivel de peligro

El Senamhi clasificó este evento como de nivel rojo, lo que implica la presencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante esta situación, la institución recomienda extremar las precauciones y permanecer informados sobre el desarrollo de la situación. Se insta a la ciudadanía a cumplir las instrucciones de las autoridades para reducir riesgos asociados a la exposición prolongada al sol, la radiación UV y el calor intenso.

El incremento de las temperaturas durante el día, sumado a la escasa cobertura nubosa y a las ráfagas previstas, podría incidir en la salud de la población, la agricultura, los recursos hídricos y la infraestructura de las zonas afectadas. El aviso meteorológico señala la posibilidad de afectaciones en actividades cotidianas, por lo que la vigilancia y la prevención resultan fundamentales durante el periodo de vigencia del aviso.

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El aviso estará en vigor desde las 00:00 horas del lunes 27 de julio hasta las 23:59 horas del miércoles 29 de julio de 2026. Las autoridades y la población de Lima, Callao y los otros 18 departamentos mencionados deberán acatar las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones del Senamhi.