Alfonso López Chau a favor de evaluar el indulto a Pedro Castillo: “Había un sentimiento de injusticia porque él está preso”

El senador electo y líder de Ahora Nación afirmó que no descarta reunirse con Keiko Fujimori, pero luego de recibir a familiares de las víctimas de violencia durante protestas. REUTERS/Manuel Orbegozo

El senador electo, Alfonso López Chau, afirmó que el caso de una posible liberación del expresidente Pedro Castillo debe abordarse como un asunto de “equilibrio de poderes” y afirmó que, desde la primera vuelta, percibió que existía malestar en regiones del interior del Perú por su encarcelamiento. “Había un sentimiento de injusticia, de injusticia, porque él está preso”, indicó.

En conversación con Exitosa, el líder de Ahora Nación vinculó su postura a comparaciones con otros procesos contra políticos y a decisiones judiciales recientes. “Otros políticos recibieron dinero públicamente, pero como no es hoy penado, porque ya el Tribunal (Constitucional) ha dicho que no es penado, entonces se libera. ¿El pueblo cómo mira eso?”, planteó.

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López Chau señaló que empezó a defender la posibilidad de un indulto para Castillo a partir de lo que escuchó en sus recorridos y de la estrategia legal del entorno del exmandatario. “Yo empecé a defender el tema del indulto al señor Castillo y los argumentos que tomé fueron los argumentos de sus abogados, de Croxatto, que es muy contundente (...) El tema es político”, aseguró el senador electo.

12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ

La condición para reunirse con Keiko Fujimori

Durante su conversación con Exitosa, López Chau dijo que aceptaría una reunión si Keiko Fujimori lo convoca, aunque condicionó su encuentro con Keiko Fujimori a que la presidenta electa reciba a los familiares de las víctimas de hechos de violencia.

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“Si ella nos invita, nosotros iríamos. Creo que sí, corresponde. Si nos invita, iríamos. Pero creo que sería mucho mejor que antes ella nos regale un gesto”, señaló. Explicó que el gesto al que se refiere es “que reciba a los familiares de las víctimas. Yo tengo una reunión ahora más tarde con los familiares de las víctimas”, dijo.

Jorge Nieto sugirió a Fujimori liberar a Pedro Castillo

El excandidato a la presidencia por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, reveló en diálogo con RPP que recomendó a la presidenta electa Keiko Fujimori considerar la opción de que el expresidente Pedro Castillo afronte sus procesos judiciales fuera del penal. Según Nieto, la sugerencia se realizó en el marco de una conversación reciente, en la que se abordó la posibilidad de concederle una modalidad de supervisión domiciliaria.

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Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Yo no he dicho la libertad sin más [de Pedro Castillo]. Yo lo que le he sugerido a la presidenta Fujimori [es] que considere, dentro del marco de la ley y la Constitución, la posibilidad de que el señor Castillo enfrente sus juicios desde su casa”, sostuvo Nieto, tal como difundió EN RPP. El líder político enfatizó que existen alternativas legales para implementar esta medida, las cuales podrían discutirse en el inicio del nuevo gobierno.

Nieto precisó que su planteamiento no implica un indulto ni libertad plena, sino una forma de “gesto político” que contribuya a la reconciliación nacional.

“No es lo mismo Balcázar que Fujimori, no es lo mismo el gesto en términos de la política”, detalló, en referencia al actual mandatario José Balcázar, a quien descartó como la figura adecuada para tomar una decisión de este tipo.

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