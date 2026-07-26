El 'Diamante' habló del fichaje de un volante central para el cuadro 'celeste'. (Video: L1 MAX)

La salida de Gustavo Cazonatti ha dejado a Sporting Cristal con una notable debilidad en la marca y en la presencia física del mediocampo, un vacío que se ha hecho evidente en los recientes enfrentamientos ante Red Bull Bragantino y Melgar. La partida del volante brasileño ha obligado al club ‘rimense’ a buscar un reemplazo capaz de aportar equilibrio y fortaleza en la zona central, reto que se ha vuelto prioritario para encarar el Torneo Clausura 2026.

El director general de fútbol de la institución ‘celeste’, Julio César Uribe, ha reconocido públicamente la urgencia de concretar la incorporación del nuevo volante. “Se está trabajando, es la última incorporación y obviamente las negociaciones no son simples. Nosotros quisiéramos tenerlo ya, pero hay un proceso que espero en los próximos días se resuelva y poder anunciar su incorporación”, explicó para L1 MAX.

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El ‘Diamante’ ha evitado precisar si el elegido será nacional o extranjero, aunque dejó clara la exigencia del perfil buscado: “El que calce mejor a lo que queremos alcanzar. Es un tema relativo. Tiene que tener el nivel que esté a la historia de lo que es Sporting Cristal”.

Julio César Uribe dio detalles de la llegada del reemplazo de Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal.

Los nombres que han circulado en la prensa para suplir la ausencia de Gustavo Cazonatti incluyen a los uruguayos Lucas Rodríguez y Pablo Siles, mencionados por Julio Peña, y el brasileño Leonai Souza, citado por Gustavo Peralta.

Además, surgió la opción del peruano Wilder Cartagena, mientras que Jesús Castillo quedó descartado tras disputar minutos con Universitario de Deportes en el actual Torneo Clausura, lo que le impide cambiar de club en esta etapa.

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Julio César Uribe y su análisis sobre la derrota de Sporting Cristal ante Melgar

Por otro lado, la caída de Sporting Cristal frente a Melgar dejó al equipo con sensaciones encontradas y a su dirigencia con la mirada puesta en el arbitraje y el VAR. Julio César Uribe fue categórico al expresar su molestia: “¿Molesto por la derrota? Sí, pero por situaciones muy puntuales que tienen que ver con decisiones del VAR y que, con todo el respeto que ellos se merecen, tratar de mejorar el tema de las decisiones, que son muy puntuales. Estamos incómodos. Ha ganado Melgar, muy buen equipo y de repente ha ganado con justa razón, pero por situaciones que no son puntualmente correctas”.

El dirigente detalló que hubo un penal no cobrado a Michael Hoyos en el inicio del segundo tiempo, acción que, según su análisis, pudo haber cambiado el curso del partido. “No hay la intención en la decisión de la disputa por el balón que está en el aire; primero obstaculiza y después con el hombro va hacia abajo y la pelota está en otro lugar del movimiento. Eso el VAR lo está mostrando y el árbitro tiene que corroborarlo, pero se retracta”, señaló.

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Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max

Uribe consideró que con el empate, el desarrollo del encuentro habría sido distinto. Además, cuestionó el segundo gol de Melgar: “Cuando el equipo intenta, a través de sus intenciones, empatar, viene un 2-0 donde el jugador está saliendo de la zona de peligro, sí la puntea primero, y es el él el que mete la puntita sobre el central. Yo no sé si el VAR revisa con la curiosidad que corresponde cada acción para no perjudicar a los equipos y que gane quien merece”.

Asimismo, el ‘Diamante’ valoró el rendimiento mostrado y la actitud del equipo a pesar de las circunstancias: “Tácticamente, saludar a los dos equipos el esfuerzo, a pesar de tener los 1,600 metros en contra, estuvo a la altura de lo que queríamos alcanzar, que era un mejor resultado y no pudimos. Pero de continuar así, tenemos que ir mejorando y recoger mejores resultados”.

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Julio César Uribe sobre la mejora de Sporting Cristal con Roberto Mosquera

La llegada del técnico Roberto Mosquera ha significado un punto de inflexión en el trabajo físico y conceptual de Sporting Cristal. Julio César Uribe subrayó la calidad del proceso que se está desarrollando bajo la actual dirección técnica.

“Se trabaja con la curiosidad que corresponden los conceptos. El grupo, obviamente, físicamente ha mejorado y el tiempo ojalá nos pueda dar la razón porque estamos trabajando para ello”, sostuvo.