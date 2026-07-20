Keiko Fujimori recibe visita de alcaldes de Piura para discutir la atención prioritaria por El Niño. (Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles)

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió a los alcaldes de la región Piura para coordinar una atención prioritaria ante la presencia del fenómeno de El Niño en la costa del país, informó la agencia estatal Andina. El encuentro se realizó en el local partidario de Fuerza Popular en el distrito de San Isidro.

Tras la reunión, el alcalde de Piura Juan Francisco Cevallos advirtió que el fenómeno “podría ser tan grave como el ocurrido en el año 1998“. Según explicó, las autoridades solicitaron acciones urgentes porque “no hay tiempo para prevenir” y plantearon medidas para mitigar daños, como defender zonas urbanas y definir la salida del cauce del Río Piura hacia el mar.

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El alcalde de Huancabamba, Hernán Lizana, señaló que pidieron que las respuestas sean “ya no discursos, sino objetivas, cosas reales” y afirmó que se mencionaron dos decretos de urgencia. También indicó que la presidenta electa priorizaría una visita a Piura después de Junín.

Peru's President-elect Keiko Fujimori gestures after receiving her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Desde Ayabaca, el alcalde Darwin Quinde dijo que su provincia priorizó culminar un hospital paralizado por más de 8 años y una carretera que queda afectada cuando ocurren estos fenómenos. En el encuentro también participaron Marlem Mogollón (Sullana), Richard Baca (Morropón-Chulucanas), Sigifredo Zarate (Talara) y Pedro Cuadros Alzamora (Paita).

ENFEN alerta un fenómeno de El Niño de “magnitud extraordinaria”

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” ante la probabilidad de que este evento climático continúe hasta abril de 2027, según el último escenario de pronóstico. El organismo indicó que existe una mayor posibilidad de que alcance una magnitud fuerte, aunque no descartó que pueda llegar a un nivel extraordinario hacia finales de 2026.

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Para la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, ENFEN estima que las condiciones cálidas persistirán durante los próximos meses. “Por lo pronto, es probable la continuación de El Niño Costero hasta abril de 2027”, señaló la comisión en su reporte, en el que precisó que la evolución del fenómeno dependerá del comportamiento de las temperaturas del océano Pacífico.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Para la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, ENFEN estima que las condiciones cálidas persistirán durante los próximos meses. “Por lo pronto, es probable la continuación de El Niño Costero hasta abril de 2027”, señaló la comisión en su reporte, en el que precisó que la evolución del fenómeno dependerá del comportamiento de las temperaturas del océano Pacífico.

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En tanto, para la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, ENFEN proyectó que El Niño también podría extenderse hasta abril de 2027. Según sus estimaciones, el fenómeno alcanzaría una magnitud muy fuerte durante noviembre y diciembre de 2026, mientras que para el verano comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 se espera, con mayor probabilidad, una intensidad fuerte.

Respecto al comportamiento del clima durante el trimestre julio-septiembre, la comisión señaló que las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana. Además, la costa norte presentaría lluvias entre normales y superiores a lo esperado, aunque con episodios localizados en determinados puntos.

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