Mark Vito le envía sus buenos deseos a Keiko Fujimori a poco de convertirse en presidenta: “Su éxito es el éxito a todo el país”

Vito fue consultado directamente sobre sus deseos para su exesposa y madre de sus hijas en esta nueva etapa. Respondió con un mensaje conciliador y de respaldo.
“Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país. Entonces, que sigan los éxitos”, fue lo que dijo.
Las declaraciones de Vito, recogidas por Show.pe, llegan en un contexto de alta expectativa política y social, donde la figura de Keiko Fujimori se sitúa en el centro del escenario nacional.
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Por su parte, Leslie Echavarría también comentó sobre la relación con la familia de su pareja. La empresaria señaló que, a pesar de los intentos de generar conflictos desde redes sociales, existe una convivencia armónica y respetuosa.
“Nosotros entendemos que las redes puedan generar siempre conflictos o rivalidades, pero la verdad es que Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y de hecho yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas, es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor”, declaró Echavarría.
El mensaje conjunto busca disipar rumores sobre tensiones familiares y reafirma una postura de cordialidad en el entorno íntimo de la próxima presidenta. Vito complementó el mensaje de su pareja con un saludo al país: “Así es, que viva Perú y felices fiestas patrias”. Este respaldo público se produce a pocos días del traspaso de mando, en un clima donde el entorno familiar de Fujimori ha captado la atención mediática.
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Keiko Fujimori contó cómo conoció a Leslie Echavarría
En una entrevista reciente para el pódcast de El Flaco Granda, Keiko Fujimori relató el episodio en el que decidió conocer personalmente a Leslie Echavarría, actual pareja de su exesposo. Fujimori explicó que la iniciativa ocurrió antes de un viaje familiar en el que su hija mayor, Kyara Villanella, compartiría tiempo con su padre y con Echavarría.
La mandataria electa relató que al informarle Mark Vito sobre el viaje, pidió que primero se consultara la opinión de Kyara. “Hubo un viaje que hizo mi hija mayor con su papá y Mark me dice: ‘Quiero viajar con Leslie, ¿te molesta?’. Yo le respondí: ‘No, no me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque la que va a viajar con tu enamorada es ella y si Kyara no tiene problemas, yo tampoco’”, detalló Fujimori.
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La electa presidenta del Perú contó que mantiene una relación cordial con la pareja de su exesposo y relató como fue su primer encuentro | A Granda TV
La presidenta electa consideró importante conocer personalmente a la mujer que acompañaría a su hija, por lo que invitó a Echavarría a ingresar. “Mi hija se va a ir con tu enamorada, por lo menos quiero conocerla. La invitamos a que pase, bajó Kaori, pudimos conversar, saludarla, me parece una buena chica. Así que sí, la he podido conocer y le deseo la mejor de la suerte”, expresó Fujimori.
Durante la conversación, la líder de Fuerza Popular destacó que la reunión le permitió sentirse tranquila respecto al viaje familiar y remarcó su disposición a mantener relaciones familiares cordiales en esta nueva etapa.
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