Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 26 de julio presenta una agenda cargada para los aficionados al fútbol peruano y sudamericano, con especial atención en la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los encuentros locales prometen emociones, sobre todo por el partido estelar entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en Cutervo, el cual capta la expectativa del ámbito local.

La programación del campeonato peruano se completa con UTC recibiendo a CD Moquegua y el choque entre Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca en Cusco. Estos compromisos son clave para los equipos que buscan posicionarse desde las primeras fechas del Clausura, en una competencia que recién comienza pero que ya muestra rivalidad y urgencia por sumar puntos.

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En cuanto a la participación de peruanos en el exterior, el día también puede ser especial. Oliver Sonne podría sumar minutos con Burnley frente a Ajax en un amistoso internacional, mientras que André Carrillo buscará sumar minutos con Corinthians en su duelo ante Bahía. Además, Erick Noriega podría ser considerado en Gremio para el encuentro con Fluminense, y Marcos López tiene opciones de aparecer con Copenhague frente a Lyngby.

La cartelera internacional se completa con Feyenoord midiendo fuerzas ante Rayo Vallecano y Karlsruher SC enfrentando a Inter de Milán.

Partidos amistosos internacionales

- Ajax 2-1 Burnley (Finalizado)

- Feyenoord 2-1 Rayo Vallecano (Finalizado)

- Karlsruher SC 1-2 Inter de Milán (Finalizado)

Partidos de Liga 1

- UTC vs CD Moquegua (13:00 horas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (15:30 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca (19:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Ayacucho FC vs Santos FC (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Deportivo Binacional vs Bentín Tacna Heroica (13:15 horas / YouTube Bicolor+)

- ADA Jaén vs Molinos El Pirata (15:30 horas / YouTube Bicolor+)

Partido de liga de Dinamarca

- Copenhague 3-2 Lyngby (Finalizado)

Partidos de Liga MX

- Necaxa vs Monterrey (18:00 horas / Azteca 7, FOX+)

- Pachuca vs Querétaro (20:00 horas / FOX+, TUDN)

Partidos de fútbol argentino

- Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia (13:00 horas / ESPN Argentina, Disney+ Premium)

- Estudiantes de La Plata vs Independiente (15:15 horas / Disney+ Premium, TNT Sports, Max Argentina)

- Deportivo Riestra vs Boca Juniors (17:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de fútbol brasileño

- Bahía vs Corinthians (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Cruzeiro vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Flamengo vs Sao Paulo (16:30 horas / Premiere)

- Gremio vs Fluminense (16:30 horas / Premiere)

- Red Bull Bragantino vs Coritiba (16:30 horas / Premiere)

- Palmeiras vs Atlético Mineiro (18:30 horas / Premiere, Sportv)

- Remo vs Vitória (18:30 horas / Premiere)

Partido de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Racing de Montevideo (13:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Internacional de Bogotá vs América de Cali (14:00 horas / Win Sports)

- Águilas Doradas vs Independiente de Santa Fe (16:05 horas / Win Sports, RCN)

- Alianza FC vs Fortaleza CEIF (18:10 horas / Win Sports, RCN)

- Once Caldas vs Cúcuta Deportivo (20:15 horas / Win Sports, RCN)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Aucas vs Macará (13:15 horas / Zapping)

- Delfín SC vs Leones del Norte (13:15 horas / Zapping)

- Orense vs Independiente del Valle (15:30 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs LDU de Quito (19:15 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Libertad (14:00 horas / Tigo Sports)

- Guaraní vs Sportivo Luqueño (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense vs Palestino (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Audax Italiano vs Universidad de Chile (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Concepción vs O’Higgins (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Blooming vs The Strongest (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Bolívar vs Real Potosí (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Nacional Potosí vs Real Tomayapo (18:30 horas / Fútbol Canal)