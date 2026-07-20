Noboa, Kast, Milei, Felipe VI y más: los mandatarios confirmados para la investidura de Keiko Fujimori en Lima

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, confirmó este lunes la nómina de líderes internacionales que participarán en la investidura de Keiko Fujimori como jefa de Estado el próximo 28 de julio en Lima.
“He tenido una visita a la señora presidenta electa, primero para saludarla, felicitarla por su nombramiento y después también para informarle acerca de la organización de los actos por la transmisión del mando los días 27, 28 y 29 de julio”, señaló el canciller en una rueda de prensa.
“Le he transmitido todo el programa, minuto a minuto, porque es un programa muy nutrido”, puntualizó desde la oficina donde la hija y hedereda política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) coordina la trasferencia de mando.
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Pareja detalló que han confirmado su participación el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.
“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.
La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.
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El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.
“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.
La lideresa de Fuerza Popular declaró la semana pasada sentirse “orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular” y agradeció a sus simpatizantes porque “nunca se rindieron”, al dirigirse a un nutrido grupo de seguidores en Lima tras recibir las credenciales oficiales como mandataria electa para el periodo 2026-2031.
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El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de Fujimori, que celebraron a la mandataria electa en los exteriores del lugar.
Durante la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregaron las credenciales al primer y segundo vicepresidente, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.
Tras la lectura del acta de proclamación de resultados de la elección, el presidente del JNE declaró que este proceso deja también un hecho de “profundo significado histórico”.
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“Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano”, afirmó.
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