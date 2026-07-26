Andrea Llosa presenta ‘¿Cómo liberarte de una relación tóxica?’: su experiencia con el amor, la televisión y el renacer personal

En una conversación íntima, Andrea Llosa narra el viaje que la condujo a escribir sobre relaciones tóxicas, desde aconsejar a sus amigas hasta sus propias experiencias. La autora también reflexiona sobre el proceso de escritura y cómo las historias de otros, y la suya propia, dieron forma a su obra.

Andrea Llosa es una de las voces más reconocidas del periodismo televisivo en el país, pero también una autora dispuesta a explorar, sin maquillajes, las zonas más vulnerables de la experiencia personal y colectiva. En su nuevo libro, ‘¿Cómo liberarte de una relación tóxica?’, la comunicadora se sumerge en historias reales y en reflexiones propias para ayudar a otros a reconocer y cortar vínculos dañinos.

En diálogo con Infobae Perú, Llosa repasa no solo el proceso creativo y emocional detrás de su nueva obra, sino también sus años en la pantalla, el fracaso de su último programa, la compleja relación con su madre y el aprendizaje tras cerrar ciclos.

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-¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre relaciones tóxicas?

-Siempre era como la consejera amorosa de mis amigas. Por alguna razón me confiaban todos sus dramas... Luego entré a la televisión y ahí también tenía el mismo papel, en Nunca Más y en Andrea. Si te das cuenta, trataba de resolver y hasta ahora mucha gente me escribe y me pregunta qué hacer. Dije: ¿por qué no hacer un libro que tenga que ver con las relaciones tóxicas, pero con historias que sea de una manera didáctica? Porque creo que todos y todas en algún momento hemos estado en algún tipo de relación tóxica y no siempre logramos identificarlas.

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La periodista Andrea Llosa presenta su libro "¿Cómo liberarte de una relación tóxica?". Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

-¿Qué buscas transmitir con este libro?

-Creo que todos y todas en algún momento hemos estado en algún tipo de relación tóxica y que son muchísimas las personas que no logran identificarlas. A través del libro hay un camino de salida. El viaje no acaba cuando él se va, sino cuando tú eliges volver a ti misma.

-¿Qué tipos de relaciones tóxicas abordas?

-Distingo la relación intermitente, la dependencia emocional, la narcisista, el infiel crónico, la controladora, la relación espejo, la relación con la madre y la relación contigo misma.

-¿Por qué decidiste hablar de la relación tóxica con la madre?

-Porque me ha pasado. Yo he tenido una relación tóxica, que ya la he sanado con mi mamá, pero he tenido una relación dura también, que de hecho la converso y la hablo en ‘Manual para decir nunca más’. Esta relación de alienación parental...

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Cuando mis papás se separaron, mi mamá creó un vínculo con nosotras y me convertí un poco en su abogada defensora. Sentir que si te vas con el papá le estás siendo infiel a ella. Eso también es tóxico. Y cuando hablaba con otras personas, muchas me contaban que tenían una relación tóxica con la mamá, no con el papá. Hay una frustración de sueños incumplidos que la madre ve en las hijas, se genera una dependencia y una relación tóxica también.

La periodista Andrea Llosa posa en la presentación de su libro ¿Cómo liberarte de una relación tóxica? con editorial Planeta. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

-¿Por qué decidiste incluir historias de hombres?

-Porque también me parecía un acto de justicia. Mi público es más femenino, pero hay hombres que necesitan que los empoderen y que también están inmersos en relaciones tóxicas en las que no necesariamente son los agresores.

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-¿Te fue difícil abrirte y mostrar tus partes más vulnerables en el libro?

-Sí, me cuesta. Es como un reto para mí. Escribir es un desahogo, porque cuando estoy triste escribo. Cuando estoy feliz no. Me costó mucho porque es algo con lo que me cuestiono muchas veces. Y como tengo TDAH, no duermo muchas veces, estoy en la madrugada.

Ahí empiezo a cuestionarme mucho, a preguntarme qué pasó, qué hice mal, sobrepienso las cosas. Me encantaría decirte que es un espacio de creatividad, pero para mí es un espacio a veces de autosabotaje, de criticarme y cuestionar si soy buena mamá, si los programas que hice me gustaron, qué viene ahora, mis relaciones, mi divorcio, mi pareja, me cuestiono todo.

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Andrea Llosa. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

El éxito en ATV, el corto paso por Panamericana y el deseo de regresar a la televisión

-¿Cómo viviste tu salida de ATV y tu paso por Panamericana TV?

-Fue una decisión basada en la necesidad de un cambio en ese momento. Me fui muy bien de ATV y también me fui muy bien de Panamericana. La oportunidad me la da ATV con Andrea y Nunca Más, y luego regreso a Panamericana, donde comencé. Pero en Panamericana el programa no le fue bien, la verdad.

No voy a decorar las cosas, no le fue bien y no tuvo la acogida que esperábamos. Además, en el 9 seguían sacando mi programa con mi nombre. Era bien loco, porque la gente pensaba que yo estaba en el 9. Había gente que me decía: ‘¿A qué hora vienen los programas nuevos?’, y no tenían ni la menor idea que yo estaba en el cinco.

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La periodista Andrea Llosa se sincera en una entrevista exclusiva sobre su salida de la televisión después de 20 años. Habla de su paso por ATV y Panamericana, el fracaso de su último programa y cómo ha aprovechado este tiempo para escribir su libro, viajar y preparar su regreso.

-Panamericana ha sido catalogado como una antena fría, muchos programas desaparecieron

-El cinco es frío todavía, es una antena muy fría. Lamentablemente, porque es un canal que es un sentimiento. Yo siempre decía Panamericana es un sentimiento, como lo dicen todos. Luego me fui a mi casa, viajé, me dediqué a escribir el libro, a mis conferencias y a mi pódcast. Y con ganas de volver a la televisión, por supuesto, porque ya han pasado tres meses. Normalmente, yo nunca he dejado de trabajar, nunca. Han sido veinte años, no, pues más, porque veinticuatro con la tele. Es más, antes en el periódico. Entonces, nunca he parado.

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-¿Te gustaría volver a la televisión?

-Sí, con ganas de volver a la televisión, por supuesto que sí, porque ya han pasado tres meses. Yo soy mujer de televisión. Es mi mundo, la tele es mi vida. No me veo mucho tiempo sin hacer televisión. Volver a la televisión definitivamente porque me gusta, me encanta, y allá estuvo bueno tres meses. No puedo, necesito un poco de esa adrenalina del día a día.

-Beto Ortiz mencionó que te llamaron para conducir ‘El valor de la verdad’. ¿Es cierto?

-Sí, sí me lo comentaron. Pero para empezar, es el programa de Beto. Es como que venga alguien ahorita y haga un programa de ADN. Las comparaciones serían inevitables. Y ‘El valor de la verdad’ es igual Beto Ortiz. Hay que pensar las cosas también, ¿no? ‘El valor de la verdad’ es Beto Ortiz. No soy yo, ni es otro. No quiero. No porque no lo pueda hacer, porque a mí me encantan las entrevistas, pero es Beto. ¿Para qué te vas a meter en un programa que tiene la cara y el nombre de otra persona? Es absurdo.

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La periodista Andrea Llosa confirma que le ofrecieron la conducción del polémico programa ‘El Valor de la Verdad’. En esta entrevista, explica las razones por las que decidió no aceptar, argumentando que el formato está fuertemente identificado con su colega Beto Ortiz.

Andrea Llosa presenta su libro en la FIL Lima

Andrea Llosa ampliará su trabajo como comunicadora con la publicación de ¿Cómo liberarte de una relación tóxica?, su libro, que será presentado este viernes 31 de julio a las 8:00 p.m. en el Centro de Exposiciones Jockey de Surco. En la mesa principal la acompañarán las especialistas Lizbeth Cueva y Militzza Arribasplata, quienes aportarán su experiencia profesional durante la presentación.

En su nueva obra, Llosa aborda el impacto de las relaciones dañinas desde su perspectiva como periodista y oyente de testimonios reales. “Nadie se enamora pensando que un día tendrá que aprender a sobrevivir”, señala la reseña oficial. El libro explora ocho tipos de relaciones tóxicas, marcadas por la manipulación, la dependencia emocional, la infidelidad, el control y el maltrato. A través de casos y reflexiones, la autora busca que el lector pueda reconocer estas señales, comprender por qué resulta difícil romper esos vínculos y recuperar su autonomía emocional.

Andrea Llosa presenta su segundo libro en la FIL Lima | Editorial Planeta