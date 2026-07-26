Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque en Cutervo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Duelo de altura! Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 . Los ‘blanquiazules’ saldrán para asegurar su segundo triunfo consecutivo para mantenerse arriba de la tabla de posiciones.

18:00 hs

¿Cómo llegan Alianza Lima y Comerciantes Undos al choque?

Alianza Lima busca consolidarse como uno de los candidatos más sólidos al título del Clausura y, para lograrlo, deberá superar el desafío de jugar a gran altitud frente a Comerciantes Unidos. El conjunto de Cutervo, por su parte, está decidido a aprovechar la localía para mantener vivas sus posibilidades de clasificación a la Copa Sudamericana.

El debut ‘blanquiazul’ fue auspicioso bajo la conducción de Pablo Guede, quien asumió el mando tras obtener el título en el Apertura. En su presentación en el estadio Alejandro Villanueva, el equipo blanquiazul venció 2-1 a Sport Huancayo, mostrando solidez y reafirmando su objetivo de pelear por el campeonato anual.

La gran figura del encuentro fue Eryc Castillo, autor de los dos goles de Alianza, quien se hizo presente en el marcador a los 33 y 61 minutos. El funcionamiento colectivo también fue relevante, con participaciones notables de Federico Girotti y Marco Huamán, claves en el dominio local.

Por su parte, las ‘águilas’ igualaron 2-2 ante CD Moquegua en un duelo parejo, quedando ambos conjuntos con un punto tras la primera fecha. Así, la segunda jornada se presenta clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.