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Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque en Cutervo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sin Paolo Guerrero, el equipo de Pablo Guede buscará segundo triunfo ante las ‘águilas’ en duelo de altura. Sigue las incidencias del crucial cotejo

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18:00 hsAyer

¡Duelo de altura! Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ saldrán para asegurar su segundo triunfo consecutivo para mantenerse arriba de la tabla de posiciones.

18:00 hsAyer

¿Cómo llegan Alianza Lima y Comerciantes Undos al choque?

Alianza Lima busca consolidarse como uno de los candidatos más sólidos al título del Clausura y, para lograrlo, deberá superar el desafío de jugar a gran altitud frente a Comerciantes Unidos. El conjunto de Cutervo, por su parte, está decidido a aprovechar la localía para mantener vivas sus posibilidades de clasificación a la Copa Sudamericana.

El debut ‘blanquiazul’ fue auspicioso bajo la conducción de Pablo Guede, quien asumió el mando tras obtener el título en el Apertura. En su presentación en el estadio Alejandro Villanueva, el equipo blanquiazul venció 2-1 a Sport Huancayo, mostrando solidez y reafirmando su objetivo de pelear por el campeonato anual.

La gran figura del encuentro fue Eryc Castillo, autor de los dos goles de Alianza, quien se hizo presente en el marcador a los 33 y 61 minutos. El funcionamiento colectivo también fue relevante, con participaciones notables de Federico Girotti y Marco Huamán, claves en el dominio local.

Por su parte, las ‘águilas’ igualaron 2-2 ante CD Moquegua en un duelo parejo, quedando ambos conjuntos con un punto tras la primera fecha. Así, la segunda jornada se presenta clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 gracias a un doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.
17:59 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 garantiza acceso total a los partidos para los aficionados peruanos, sin importar su ubicación ni el servicio de televisión que utilicen. L1 Max tendrá la transmisión exclusiva de todos los encuentros, disponible en sistemas de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que la señal llegue a cualquier hogar sin restricciones de operador.

Para quienes prefieren ver fútbol en línea, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir los partidos desde celulares o computadoras, facilitando el acceso en tiempo real a cada encuentro, sin la necesidad de televisión convencional y con máxima flexibilidad.

Paralelamente, Infobae Perú brindará cobertura especial: publicará información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y las declaraciones más relevantes tras cada partido, permitiendo a los hinchas estar informados en todo momento a través del formato que más se adapte a sus preferencias.

Los 'blanquiazules' chocarán con las 'águilas' en Cutervo por la fecha 2. (L1 Max)
17:59 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

El crucial enfrentamiento entre los ‘blanquiazules’ y las ‘águilas’ está programado para este domingo 26 de julio en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Para quienes siguen la competencia desde Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 16:30 horas. En tanto, los aficionados de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay podrán ver el encuentro desde las 17:30 horas. Así, la segunda jornada del Clausura promete emociones en diferentes países con horarios adaptados para cada región.

Los 'blanquiazules' visitarán a las 'águilas' en Cutervo. (Alianza Lima)
17:59 hsAyer

Precios de entradas

Los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.

- Niños: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 80.00 soles

- Occidente: S/. 100.00 soles

- Butaca: S/. 200.00 soles

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