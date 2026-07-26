Congreso: Bloque de oposición mostrará sus votos a la Mesa Directiva del Senado y Diputados

Congreso bicameral 2026: así será la elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La oposición en el Congreso, conformada por las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Juntos por el Perú, decidió que durante la elección de la Mesa Directiva en las dos cámaras, la de senadores y diputados, sus integrantes deben exhibir públicamente sus votos a pesar de que la elección sea secreta.

Según la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, esta decisión busca fijar una señal de transparencia en la jornada que iniciará hoy desde el mediodía y que involucra a cuatro bancadas que impulsan una lista conjunta a la Mesa Directiva para ambas cámaras en oposición a la lista común de Renovación Popular y Fuerza Popular. La parlamentaria explicó que la medida también responde a un cálculo político en el Senado, donde “hay posibilidades de un empate”.

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Huilca sostuvo que el bloque opositor presentó sus listas propias para disputar la conducción parlamentaria como parte de un acuerdo político entre todos los partidos integrenates. “Lo que hemos planteado para asumir con responsabilidad este acuerdo es mostrar la cédula”, señaló en la entrevista con la emisora.

Consultada por la eventualidad de que algún senador o diputado no cumpla con lo pactado, la legisladora evitó anticipar sanciones comunes para toda la alianza y afirmó que “cada bancada va a tener que discutir internamente”.

Mesa Directiva del Congreso bicameral en disputa: dos listas se presentaron para presidir la Cámara Alta

Las listas de la oposición para las Mesas Directivas

La lista opositora para el Senado lleva a Daniel Barragán (Obras) a la presidencia. La completan Jaime Quito (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Jaime Delgado (Ahora Nación) en la segunda y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) en la tercera.

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Para Diputados, la propuesta ubica a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) en la presidencia. Lo acompañan Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda y José Yataco Torrealba (Obras) en la tercera.

La conformación de esa alianza fue confirmada el viernes por la legisladora Mirtha Vásquez, también en RPP. Según ese anuncio previo, Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno resolvieron actuar en conjunto para intentar presidir las dos mesas directivas.

Dos urnas ceremoniales de plata descansan sobre una mesa de madera, preparadas para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Perú. (Agencia Andina)

Las listas oficialistas del Congreso

Las voceras de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, formalizaron la inscripción de la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el período 2026-2027. Este hecho marca el inicio del proceso parlamentario que definirá la conducción de uno de los órganos principales del Congreso de Perú.

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La nómina presentada ante la Oficialía Mayor está encabezada por el senador Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como candidato a presidente, acompañado por Alejandro Muñante (Renovación Popular) para la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) como tercer vicepresidente. Estas agrupaciones políticas consolidan así una alianza con el objetivo de liderar el Senado en el próximo periodo legislativo.

Según la comunicación oficial difundida por el Congreso, la presentación de esta lista en la previa a la elección refuerza la estrategia de Fuerza Popular y Renovación Popular para buscar mayorías dentro del Senado. El proceso para definir la Mesa Directiva continuará en los próximos días, cuando otras bancadas podrán presentar sus propias candidaturas.

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