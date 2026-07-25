Triple homicidio en Surquillo: asesinan a extranjeros durante una discusión cerca a la avenida Tomás Marsano

La noche del viernes 24 de julio se registró un triple homicidio en Surquillo, en el cruce de la avenida Tomás Marsano con la calle Villa Victoria. De acuerdo con las primeras versiones recabadas por Panamericana Noticias, el hecho dejó como saldo la muerte de tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes perdieron la vida tras una balacera ocurrida en la vía pública.
La violencia irrumpe en una noche habitual
Testigos y vecinos relataron a la prensa local que un grupo de ciudadanos extranjeros se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en los exteriores de una vivienda, cerca de una bodega. De manera repentina, una discusión escaló y otro grupo extrajo un arma de fuego. Se escucharon al menos siete disparos, según los casquillos hallados en la escena por la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Los vecinos describieron que, aunque el grupo solía reunirse en el lugar, no eran considerados conflictivos. Las imágenes difundidas mostraron la llegada de más de diez unidades de emergencia, incluidas patrullas de serenazgo y equipos especializados de distintas dependencias policiales, que acordonaron el área para recabar pruebas y testimonios.
Las cámaras de seguridad serán claves para identificar a los agresores. Mientras tanto, las personas piden más seguridad en el lugar.
Canales de ayuda
La Policía Nacional del Perú (PNP) es la entidad encargada de mantener el orden, prevenir delitos y brindar auxilio en casos de emergencia en todo el territorio nacional. Ante situaciones de violencia, robos, accidentes o cualquier hecho delictivo, los ciudadanos pueden comunicarse con la central de emergencias llamando al 105, línea disponible las 24 horas del día para recibir denuncias y coordinar la intervención policial inmediata.
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El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita frente a emergencias médicas, accidentes o situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Para solicitar la llegada de una ambulancia y personal especializado, se debe llamar al número 106, donde profesionales de la salud atienden las llamadas y coordinan el envío de equipos de socorro a la ubicación indicada.
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes de tránsito y situaciones de riesgo químico, entre otras. Para reportar cualquier incidente que requiera la intervención de los bomberos, la ciudadanía puede comunicarse con el número 116, activo a nivel nacional y orientado a brindar auxilio rápido y eficiente en escenarios críticos.
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