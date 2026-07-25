Perú

Triple homicidio en Surquillo: asesinan a extranjeros durante una discusión cerca a la avenida Tomás Marsano

Tres hombres fueron asesinados tras una disputa entre grupos en los exteriores de una bodega. La PNP investiga el caso

Guardar
Google icon
Un violento tiroteo en la avenida Tomás Marsano, en el distrito de Surquillo, dejó como saldo tres hombres fallecidos. Según las primeras informaciones, el ataque se habría originado tras una pelea mientras las víctimas se encontraban en la vía pública.| Video: Panamericana

La noche del viernes 24 de julio se registró un triple homicidio en Surquillo, en el cruce de la avenida Tomás Marsano con la calle Villa Victoria. De acuerdo con las primeras versiones recabadas por Panamericana Noticias, el hecho dejó como saldo la muerte de tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes perdieron la vida tras una balacera ocurrida en la vía pública.

La violencia irrumpe en una noche habitual

Testigos y vecinos relataron a la prensa local que un grupo de ciudadanos extranjeros se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en los exteriores de una vivienda, cerca de una bodega. De manera repentina, una discusión escaló y otro grupo extrajo un arma de fuego. Se escucharon al menos siete disparos, según los casquillos hallados en la escena por la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUBLICIDAD

Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados tras una disputa entre grupos en los exteriores de una bodega Foto: Panamericana
Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados tras una disputa entre grupos en los exteriores de una bodega Foto: Panamericana

Los vecinos describieron que, aunque el grupo solía reunirse en el lugar, no eran considerados conflictivos. Las imágenes difundidas mostraron la llegada de más de diez unidades de emergencia, incluidas patrullas de serenazgo y equipos especializados de distintas dependencias policiales, que acordonaron el área para recabar pruebas y testimonios.

Tres extranjeros mueren baleados en Surquillo, violencia en plena avenida Tomás Marsano| Foto: Panamericana Noticias
Tres extranjeros mueren baleados en Surquillo, violencia en plena avenida Tomás Marsano| Foto: Panamericana Noticias

Las cámaras de seguridad serán claves para identificar a los agresores. Mientras tanto, las personas piden más seguridad en el lugar.

Triple homicidio en Surquillo: asesinan a tres venezolanos en la calle durante una pelea
Triple homicidio en Surquillo: asesinan a tres venezolanos en la calle durante una pelea | Foto: Panamericana

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la entidad encargada de mantener el orden, prevenir delitos y brindar auxilio en casos de emergencia en todo el territorio nacional. Ante situaciones de violencia, robos, accidentes o cualquier hecho delictivo, los ciudadanos pueden comunicarse con la central de emergencias llamando al 105, línea disponible las 24 horas del día para recibir denuncias y coordinar la intervención policial inmediata.

PUBLICIDAD

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita frente a emergencias médicas, accidentes o situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Para solicitar la llegada de una ambulancia y personal especializado, se debe llamar al número 106, donde profesionales de la salud atienden las llamadas y coordinan el envío de equipos de socorro a la ubicación indicada.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes de tránsito y situaciones de riesgo químico, entre otras. Para reportar cualquier incidente que requiera la intervención de los bomberos, la ciudadanía puede comunicarse con el número 116, activo a nivel nacional y orientado a brindar auxilio rápido y eficiente en escenarios críticos.

Temas Relacionados

SurquilloAvenida Tomás Marsanoperu-noticiasCrimen en Perú

Más Noticias

FIL Lima 2026: agenda completa de actividades para hoy sábado 25 de julio en la feria del libro

El encuentro cultural se realiza en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, con presentaciones de libros, conversatorios, espacios infantiles y espectáculos musicales a lo largo del sábado 25 de julio

FIL Lima 2026: agenda completa de actividades para hoy sábado 25 de julio en la feria del libro

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos emocionantes: Sporting Cristal y Melgar protagonizarán el duelo de la fecha, Perú buscará el quinto lugar frente Ecuador en la Copa Sudamericana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

La pareja peruana abrió las puertas de su hogar en España y relató la amenaza con fotos de su casa y del colegio de sus hijas que los obligó a dejar el Perú

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

Terremoto histórico en Lima: expertos pronostican impacto masivo ante el silencio sísmico de casi tres siglos

Los científicos peruanos alertan sobre la probabilidad de un evento sísmico extremo tras 280 años sin grandes movimientos en la capital, y recomiendan reforzar la prevención ante el posible impacto en zonas densamente pobladas

Terremoto histórico en Lima: expertos pronostican impacto masivo ante el silencio sísmico de casi tres siglos

¿Cómo afectará a los peruanos el impacto simultáneo de los fenómenos ‘Niño costero’ y ‘global’?

Las condiciones oceánicas inusuales afectan puertos, pesca y agricultura, mientras expertos advierten sobre posibles variaciones climáticas y la necesidad de prevención en distintas regiones del país

¿Cómo afectará a los peruanos el impacto simultáneo de los fenómenos ‘Niño costero’ y ‘global’?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori sobre el Perú que recibió su padre: “La realidad actual es distinta, el país cuenta con reservas históricas y un PBI positivo”

Keiko Fujimori sobre el Perú que recibió su padre: “La realidad actual es distinta, el país cuenta con reservas históricas y un PBI positivo”

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció

¿Quiénes son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial?

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gianluca Lapadula emocionado por su primer gol con Universitario de Deportes: “Vine para ganar, a dar lo máximo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos