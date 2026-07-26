La drástica medida de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: “No nos deja agarrar el celular”

La atacante del equipo patrio reveló cómo el plantel maneja las críticas tras su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana de vóley continúa su participación en la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de cerrar el torneo de la mejor manera. Más allá de los resultados, el plantel también ha debido convivir con los cuestionamientos y comentarios que surgieron en redes sociales durante la competencia. Frente a ese escenario, la atacante Sandra Ostos reveló la estrategia que implementó el entrenador Antonio Rizola para proteger al grupo.

En declaraciones a la prensa local, la voleibolista contó que el técnico brasileño restringió el uso de los teléfonos celulares durante el certamen que se desarrolla en Lima, con el propósito de mantener a las jugadoras enfocadas y alejadas del impacto de las redes sociales.

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“Doy muchas gracias al profe Rizola que no nos deja agarrar el celular. Nosotras no tenemos acceso al celular en este campeonato. Lo agarramos en los pocos tiempos libres que tenemos después de almuerzo, desayuno, cena y todo lo que toque. O hasta la venida al partido y hasta regresar del partido no tenemos acceso”, explicó.

Según Sandra Ostos, la decisión del entrenador ha permitido fortalecer la convivencia dentro del plantel y evitar que las críticas externas afecten el rendimiento del equipo.

“No vemos los celulares, mucho menos leemos las redes sociales, que hoy en día es mucho morbo en realidad y más con las declaraciones que han salido. Eso a nosotras no nos suma. Estamos acá para representar a nuestro país y para que todo el Perú se sienta orgulloso de nosotras por vestir esta camiseta”, agregó.

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Antonio Rizola dirige a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

El trabajo mental, una prioridad

La integrante de la selección peruana también destacó que, además de la preparación técnica y táctica, el comando técnico ha puesto especial énfasis en el aspecto psicológico y en fortalecer la unión del grupo partido a partido.

“Si bien es cierto, nosotras trabajamos en lo técnico y en lo táctico, pero también trabajamos mucho en lo mental. Trabajamos mucho en el tema del compañerismo, en trabajar como equipo, porque eso es lo que más queremos, consolidarnos como equipo. Gracias a Dios se ve todo reflejado en el campo”, señaló.

Sandra Ostos remarcó que el compromiso de todas las integrantes ha sido fundamental para afrontar el torneo y responder cada vez que el equipo lo ha necesitado.

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“Todas estamos siempre muy comprometidas con el equipo. Estoy muy emocionada, todas las demás también. Se siente compañerismo dentro del campo. Si el profe nos necesita a cada una de nosotras, como se vio reflejado hoy, estamos, porque esto es un compromiso, es una responsabilidad. Todas nos esforzamos día a día, todas llegamos temprano, todas hacemos nuestras terapias y todo lo que conlleva representar hoy en día al país”, sostuvo.

Antonio Rizola y sus dirigidas durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

El duelo por el quinto lugar

Finalmente, Sandra Ostos se refirió al próximo compromiso frente a Venezuela, rival con el que Perú disputará el quinto puesto de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La jugadora aseguró que el grupo ya trabaja pensando en ese encuentro y que el principal objetivo es mantener la evolución mostrada durante el torneo.

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“Lo más importante es estudiar al rival, pero también es seguir así como jugamos el día de hoy, salir mañana mejor que ayer y seguir consolidándonos. Tenemos que reflejar todo el trabajo constante y toda esta responsabilidad que conlleva tener esta camiseta”, concluyó.

Con el respaldo de un grupo que prioriza la fortaleza mental y el compañerismo, la selección peruana buscará despedirse del certamen con una victoria ante Venezuela y seguir consolidando el proyecto liderado por Antonio Rizola.