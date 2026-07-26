Caso Raiza Martínez: la cruda confesión del principal sospechoso del asesinato de La Chocolatita ante la PNP

El testimonio de Óscar Raúl Arias Muñoz, principal sospechoso en el homicidio de la creadora de contenido conocida como La Chocolatita, ha marcado un giro clave en la investigación policial, según reportó Domingo al Día.
La reconstrucción de las horas finales de Raisa Martínez Ccopa —nombre real de la víctima— se centra en las declaraciones del detenido, quien ha detallado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) los pormenores de su encuentro con la influencer, hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, en La Molina.
La noche del 22 de julio, Raisa Martínez salió de su domicilio en Surquillo, informando a su familia que regresaría más tarde. Este fue el último contacto conocido antes de que su pista se perdiera.
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Según Domingo al Día, la joven acudió al inmueble de Óscar Raúl Arias Muñoz —administrador logístico de 36 años—, a quien habría conocido a través de redes sociales. La cita se habría pactado tras el envío de un Yape a las 3 de la madrugada, con un pago de cuarenta soles para el traslado en taxi.
El testimonio de Arias Muñoz ante la PNP, recogido por Domingo al Día, describe: “Yo le he pasado el Yape el link a las tres AM. Los cuarenta soles que le pasé por su taxi. Habrá llegado, como más de una hora”. Los registros policiales indican que ambos permanecieron en la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas y, según el propio sospechoso, “estábamos... haciéndolo”.
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Hallazgo del cuerpo y reacción familiar
El cuerpo de la creadora de contenido fue hallado en la habitación de la casa de La Planicie, con cinta adhesiva en la boca y sin signos vitales. La dueña del inmueble, madre de Óscar Raúl Arias Muñoz, fue quien alertó a las autoridades tras encontrar la escena. La familia de la víctima, al no recibir respuestas ni localizar los teléfonos celulares de Raysa Martínez, comenzó una búsqueda que incluyó visitas a hospitales y comisarías, según relató a Domingo al Día.
La necropsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación. Este resultado reforzó la hipótesis de homicidio y orientó la investigación hacia la responsabilidad directa del principal sospechoso. “Para estar con la amordazada es porque ella ha querido gritar, ha querido defenderse”, expresó un familiar entrevistado por el programa.
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La confesión ante la policía
Durante su declaración, Óscar Raúl Arias Muñoz reconoció el contacto previo con La Chocolatita por redes sociales, primero a través de Instagram y luego por Telegram, donde ella le habría ofrecido “packs”. El detenido afirmó: “Siempre por, por, por redes, por WhatsApp. O sea, primero por, por Instagram. O no recuerdo si fue Facebook. Me pasó su Telegram, me ofreció los packs. Este, y le pregunté si hacía el servicio”.
En su testimonio, recogido por Domingo al Día, Arias Muñoz describió aspectos del encuentro sexual: “Como todo ha sido parados y todo ha sido... de espaldas. Entonces, efectivamente, él le jalaba con la toalla, exacto”. Estas confesiones han sido incorporadas al expediente policial como parte de la investigación por presunto homicidio.
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Antecedentes del sospechoso y nuevas incógnitas
El reporte de Domingo al Día reveló que Óscar Raúl Arias Muñoz no es desconocido para las autoridades. Registra denuncias previas por violencia contra una expareja y por maltrato sin lesión en agravio de su madre. Además, figura una investigación relacionada con conducir presuntamente en estado de ebriedad.
La familia de Raysa Martínez cuestiona la existencia de otros posibles participantes y el paradero de los dos teléfonos celulares de la víctima, que continúan desaparecidos. “¿Dónde están los dos teléfonos celulares, que hasta hoy nadie da razón?”, planteó un allegado en declaraciones recogidas por el programa.
Hipótesis y pruebas periciales en curso
En medio de la investigación, Arias Muñoz mencionó que la víctima le habría solicitado la sustancia conocida como “tusi”, aunque la policía debe corroborar esta versión con los resultados de las pericias forenses. Al respecto, el detenido aseguró: “Me pidió que le consiga tusi, que quería mucho y yo tenía”.
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Por su parte, la familia insiste en que la joven intentó defenderse y que las circunstancias del hallazgo sugieren resistencia. Domingo al Día subrayó que la investigación continúa, con peritos y detectives reconstruyendo las últimas horas de Raysa Martínez para esclarecer los hechos ocurridos en la vivienda de La Planicie.
Impacto social y exigencia de justicia
El caso ha generado conmoción entre seguidores, amigos y figuras públicas, quienes han exigido el esclarecimiento total del crimen. La actriz Mayra Couto dedicó un mensaje de despedida a la víctima, recordando su sensibilidad y bondad. Domingo al Día remarcó que la familia y los allegados reclaman que se conozca toda la verdad y se haga justicia.
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La historia de La Chocolatita, marcada por la vitalidad en redes sociales, ha dejado una huella profunda en su entorno y en la opinión pública.
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