Perú

Laura Spoya rompió en llanto al despedirse de ‘Al Sexto Día’: “Durante 16 años fuimos la voz de la calle”

La conductora de televisión evidenció su emoción al cerrar una de las etapas del canal. Agradeció el apoyo durante este tiempo

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Una mujer con cabello castaño, collar y micrófono, flanqueada por dos hombres, uno con auriculares y otro con gafas de sol. Fondo azul oscuro
La presentadora Laura Spoya se despide del programa ‘Al Sexto Día’ en el set de televisión, junto a dos compañeros. (Al Sexto Día)

La noche del cierre de ‘Al Sexto Día’ estuvo marcada por la emotividad y las palabras sentidas de Laura Spoya, quien enfrentó su último programa como conductora principal. El espacio, emitido por Panamericana Televisión, se despidió de la pantalla tras dieciséis años de transmisiones ininterrumpidas, dejando una huella en la televisión peruana y en quienes formaron parte de su equipo.

Desde el inicio de la última emisión, Spoya utilizó un discurso en off para conectar con la audiencia y los integrantes del programa. En su mensaje, repasó el recorrido del proyecto, la dedicación del equipo y la cantidad de historias que salieron a la luz gracias al formato.

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“Hoy nos toca decir adiós. Dieciséis años recorriendo las calles, entrando donde pocos se atrevían, conociendo personajes extraordinarios, riéndonos juntos, sorprendiéndonos juntos y muchas veces también llorando juntos”, compartió con la voz entrecortada.
Mujer de cabello castaño y dos hombres en un set de televisión. Texto en pantalla: '¡LOS 16 AÑOS DE AL SEXTO DÍA FINALIZAN HOY!'
Laura Spoya, acompañada por su equipo, anuncia el fin de Al Sexto Día en la televisión peruana después de dieciséis años de emisión. (Al Sexto Día)

La comunicadora resaltó el enfoque que distinguió a ‘Al Sexto Día’ como un espacio destinado a visibilizar relatos y personajes poco habituales en la pantalla.

“Durante 16 años fuimos la voz de la calle, de esas historias que no siempre aparecían en los titulares, pero que merecían ser escuchadas. Fuimos irreverentes, fuimos atrevidos, fuimos humanos, fuimos el show de la calle de la televisión peruana”, señaló. Estas palabras resumieron el espíritu del ciclo y su impacto en las audiencias.

En su despedida, Spoya manifestó que el final del programa representa una despedida personal para cada uno de los que participaron en la producción. “Esta noche no despedimos solamente a un programa, despedimos una parte de nuestras vidas”, expresó, reflejando el sentimiento compartido por los reporteros y el staff, quienes también se mostraron visiblemente conmovidos durante la transmisión.

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Cinco personas de pie en escenario de televisión azul. Tres mujeres y dos hombres. Dos mujeres y un hombre con micrófonos. Hombre con audífonos y lentes. Zócalo con texto
El equipo del programa televisivo Al Sexto Día se presenta en el estudio junto a la conductora Laura Spoya, en la emisión que marca el fin de sus 16 años al aire. (Al Sexto Día)

Laura Spoya despidió su programa en su cumpleaños

La última edición del programa coincidió con el cumpleaños de Laura Spoya, circunstancia que convirtió la jornada en un día especialmente significativo. La presentadora recordó su paso por el espacio y cómo la experiencia en la calle definió su vínculo con el periodismo y la gente. “Hice muchas notas acercándome a la gente, siendo irreverente, rebelde. Yo hoy cierro el kiosko”, admitió mientras compartía anécdotas junto a sus compañeros.

Al cierre de la emisión, el equipo de Panamericana Televisión celebró junto a Spoya con una torta de cumpleaños, en un momento cargado de emociones y agradecimientos. “Para mí es un día con sentimientos encontrados, pero me encuentro feliz porque empecé mi cumpleaños con ustedes y cierro celebrando mi cumpleaños también”, expresó la conductora, rodeada de quienes la acompañaron en la recta final del programa.

Mujer de cabello oscuro con top negro sentada, gesticula con las manos. Fondo verde con follaje. Logo circular "Al Sexto Día" con borde naranja.
La presentadora Laura Spoya ofrece declaraciones en un set de televisión sobre su partida de "Al Sexto Día", programa identificado por su logo en la parte superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adiós de ‘Al Sexto Día’ y la despedida de Laura Spoya reflejan el valor de los formatos que priorizan el contacto directo con la gente y la cobertura de historias urbanas. El ciclo que termina deja una memoria en la pantalla y en quienes siguieron de cerca las historias que allí se contaron.

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