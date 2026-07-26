El fujimorista Miguel Torres es elegido presidente del Senado: “No regresamos para repetir una etapa anterior de la historia”

El fujimorista Miguel Torres fue elegido este domingo presidente del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027 con 30 votos a favor, luego de que la elección de la Mesa Directiva se repitiera por un empate entre ambas listas en la primera ronda.
El también vicepresidente de Fuerza Popular encabezó una nómina integrada por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, también de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Estanislao Mancha, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.
La votación dejó además un voto viciado y 29 sufragios para la oposición. Sin embargo, uno de sus integrantes rompió el acuerdo alcanzado entre las bancadas de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Pacto de Buen Gobierno, lo que terminó influyendo en el resultado final.
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“No regresamos para repetir una etapa anterior de la historia”, ha dicho Torres en su primer discurso a la Nación tras jurar al cargo.
En desarrollo.
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