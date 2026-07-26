Desfile Militar 2026: conoce las rutas alternas del transporte público durante el cierre de la avenida Brasil

La MML autorizó el plan de desvío para garantizar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias - Créditos: Ejército/Andina.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la independencia del Perú generará modificaciones en los recorridos de diversos servicios de transporte público que circulan por la avenida Brasil. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los cambios se aplicarán desde las primeras horas del miércoles 29 de julio, fecha en la que se desarrollará esta tradicional ceremonia.

La medida responde al cierre temporal de la avenida Brasil, principal escenario del desfile, y forma parte del plan de desvío autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La restricción vehicular iniciará a las 00:00 horas del miércoles y se mantendrá hasta que finalicen las actividades oficiales y la Policía Nacional del Perú (PNP) disponga la reapertura de la vía, prevista aproximadamente para las 3 p. m.

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Entre los servicios que modificarán su recorrido figura el servicio 404 del corredor Morado. Según informó la ATU, esta ruta no llegará hasta su trayecto habitual por la avenida Brasil, sino que culminará temporalmente en el óvalo de la avenida Grau, punto desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.

Los corredores Morado y Rojo operarán con desvíos temporales, mientras que el servicio Aerodirecto Sur también cambiará su recorrido - Créditos: Andina.

Por su parte, la ruta 204 del corredor Rojo mantendrá su operación mediante un recorrido alternativo por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina, tanto en el sentido de ida como de vuelta. De esta manera, los usuarios podrán continuar utilizando este servicio durante el desarrollo del desfile.

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Asimismo, el servicio Aerodirecto Sur, que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez, también tendrá una variación en su ruta. Los buses provenientes del terminal aéreo llegarán hasta la calle Alfonso Ugarte, en Magdalena, y posteriormente ingresarán por la calle Salaverry para iniciar el retorno hacia el aeropuerto.

La MML autorizó el plan de desvío para garantizar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias - Créditos: Andina.

Respecto al transporte convencional, los vehículos autorizados podrán desplazarse hacia el centro de Lima por las avenidas Salaverry, jirón Washington y Alfonso Ugarte. En dirección hacia Magdalena, los conductores podrán utilizar la avenida Alfonso Ugarte, avenida Bolivia, Paseo de la República, avenida 28 de Julio y Salaverry.

Para los desplazamientos hacia el Callao, las unidades podrán circular por las avenidas Grau, Paseo de la República, 28 de Julio, Washington y Venezuela. Mientras que, en el sentido contrario, los recorridos habilitados comprenden la calle Carhuaz, avenida Bolivia, Paseo de la República y Grau.

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Recomendaciones de la ATU

La ATU señaló que estas modificaciones buscan garantizar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, además de facilitar el tránsito durante la jornada de celebraciones por Fiestas Patrias. La entidad recomendó a los ciudadanos que planeen asistir al evento utilizar los servicios de transporte público para reducir la congestión vehicular en los alrededores de la avenida Brasil.

Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer posibles actualizaciones sobre los recorridos y horarios de los servicios durante el 29 de julio. De esta manera, los pasajeros podrán planificar sus viajes con anticipación y evitar inconvenientes durante el desplazamiento por la capital.

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¿Quiénes participarán en el Desfile Militar 2026?

El Ministerio de Defensa informó que la Gran Parada Cívico-Militar 2026 incluirá la participación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, institución destacada por su permanente colaboración con las Fuerzas Armadas en distintas emergencias y acontecimientos relevantes para el país.

El titular del sector, Walter Flores Carcagno, señaló que la organización del desfile es resultado del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones internacionales, con el propósito de desarrollar una ceremonia que simbolice la integración y el compromiso con la nación.

A lo largo del recorrido principal, el público podrá apreciar el paso de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes exhibirán su preparación, disciplina y organización mediante formaciones representativas de cada institución castrense.

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La jornada también reunirá a contingentes de la Policía Nacional del Perú, así como a representantes de diversas entidades estatales, organizaciones civiles y delegaciones extranjeras invitadas, quienes se sumarán al tradicional desfile conmemorativo.

Como parte de la programación, se presentarán vehículos, equipos militares y unidades de carácter histórico que recuerdan episodios significativos de la historia del Perú. Estas exhibiciones buscan poner en valor el legado institucional y destacar la contribución de las fuerzas del orden y de defensa a la seguridad y al desarrollo nacional.