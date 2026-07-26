JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre depende de que se activen a tiempo los planes de contingencia frente al fenómeno de El Niño, debido a que se identificó a 25.599 colegios asignados como locales de votación dentro de distritos declarados en emergencia y que una parte de ellos ya presenta riesgo frente al fenómeno natural.

Según la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del organismo, Eugenia Fernand Zegarra, según la plataforma Escale del Ministerio de Educación, alrededor del 25% de esos colegios “ya están ofreciendo riesgos”. La funcionadia indicó a RPP que la preocupación se concentra en el norte del país y señaló a Piura como el punto más delicado.

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Zegarra dijo que el JNE ya trabaja sobre la posibilidad de reubicar locales de votación si las condiciones de infraestructura o la ubicación de los planteles impiden su uso. El problema, explicó, es asegurar el voto ciudadano mientras avanzan las lluvias previstas para octubre y todavía falta articular respuestas entre municipios, gobiernos regionales, sectores del Ejecutivo y la ONPE.

La funcionaria explicó que la institución busca levantar información para determinar qué sedes electorales podrían quedar inutilizadas por anegamientos o por daños estructurales. Ese diagnóstico, sostuvo, definirá qué locales podrán ser habilitados para la jornada electoral y cuáles deberán cambiar de sede.

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Mayor preocupación por locales de votación en Piura

Durante la entrevista, Zegarra recordó que el viernes 24 de octubre se realizó una audiencia ampliada convocada por el presidente del JNE con Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres para exponer la preocupación institucional por los planes de contingencia. El objetivo, indicó, es asegurar que los locales que la ONPE viene seleccionando puedan resistir los efectos de las lluvias intensas.

“Nos preocupa mucho Piura”, afirmó la directora, al detallar que en esa región hay “más o menos 2.010 instituciones educativas que podrían ofrecer riesgo muy alto o alto frente al fenómeno de El Niño”. A esa lista sumó a Lambayeque, Trujillo y Tumbes como zonas bajo seguimiento.

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Cuando se le consultó por las áreas más comprometidas, mencionó de forma específica el Bajo Piura. También señaló que en esa zona influye la colmatación del río Piura, al indicar que “en este momento es una cuenca ciega”, por lo que consideró necesario acelerar trabajos de emergencia.

En Tumbes, agregó, la preocupación responde al comportamiento del río de esa región, que “se desborda normalmente”. El JNE revisa los locales con ese criterio: no solo importa el estado de la infraestructura, sino también si están emplazados en sectores inundables.

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JNE condiciona las garantías electorales a los planes de contingencia

Ante la consulta sobre si hoy puede garantizarse un desarrollo normal de las elecciones regionales y municipales, Zegarra evitó dar una respuesta cerrada y ató esa posibilidad a la coordinación interinstitucional. “Las garantías se están logrando en la medida en que se lleguen a articulaciones y poner en marcha los planes de contingencia”, sostuvo.

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La funcionaria explicó que esos planes deben provenir de municipalidades distritales y provinciales, de los gobiernos regionales y de cada sector involucrado. En ese esquema, ubicó al Ministerio de Educación como una fuente clave para identificar qué instituciones educativas usadas como locales de votación presentan vulnerabilidad.

También recordó que la organización logística y la designación de los locales corresponden a la ONPE, mientras que el JNE actúa como ente rector en la materia. Por eso, dijo, el organismo impulsa que la oficina electoral adapte su planificación al escenario climático previsto para octubre, mes en que, según remarcó, el fenómeno “va a arrancar con más fuerza”.

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“Les vamos a dar información de cómo va el avance y el número de locales que han sido declarados habitables para estas elecciones y cuáles tendrían que ser reubicados por ONPE”, señaló.