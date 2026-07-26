Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral

Parlamentarios eligen HOY a las mesas directivas de las cámaras de senadores y diputados

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado y de Diputados quedará definida hoy domingo 26 de julio. En el caso de la Cámara Alta (senadores) la elección se desarrollará a las 12 m. de hoy domingo 26 de julio. Será una cerrada disputa entre las listas encabezadas por Miguel Torres y Daniel Barragán, con un escenario de posible empate que evidenciaría un vacío reglamentario sobre cómo resolver la elección si persiste la igualdad tras dos rondas de votación.

El proceso en el Senado se desarrolla en un contexto de equilibrio absoluto entre oficialismo y oposición, con 30 votos para cada bloque y la posibilidad de que el reglamento vigente no ofrezca una salida automática en caso de empate final.

Mientras que en la Cámara de Diputados la jornada inicia a las 5 p.m. En esta ocasión, dos listas fueron inscritas dentro del plazo fijado, en el mismo sentido, con representantes por un lado del oficialismo y por otro de la oposición.

Según lo anunciado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara, la sesión se celebrará en el Hemiciclo, espacio central de las definiciones políticas para el próximo periodo.