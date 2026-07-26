Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado y de Diputados quedará definida hoy domingo 26 de julio. En el caso de la Cámara Alta (senadores) la elección se desarrollará a las 12 m. de hoy domingo 26 de julio. Será una cerrada disputa entre las listas encabezadas por Miguel Torres y Daniel Barragán, con un escenario de posible empate que evidenciaría un vacío reglamentario sobre cómo resolver la elección si persiste la igualdad tras dos rondas de votación.
El proceso en el Senado se desarrolla en un contexto de equilibrio absoluto entre oficialismo y oposición, con 30 votos para cada bloque y la posibilidad de que el reglamento vigente no ofrezca una salida automática en caso de empate final.
Mientras que en la Cámara de Diputados la jornada inicia a las 5 p.m. En esta ocasión, dos listas fueron inscritas dentro del plazo fijado, en el mismo sentido, con representantes por un lado del oficialismo y por otro de la oposición.
Según lo anunciado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara, la sesión se celebrará en el Hemiciclo, espacio central de las definiciones políticas para el próximo periodo.
Dos bloques en el Senado, una competencia cerrada
La sesión prevista para el mediodía reúne a los sesenta integrantes del Senado, divididos en dos grupos de tamaño idéntico. Miguel Torres, quien lidera la lista oficialista, representa la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, figura como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, ocupa la segunda vicepresidencia; y Edgar Mancha, también de Renovación Popular, la tercera. Esta fórmula distribuye el poder entre ambos partidos, asegurando representación en los principales cargos de la Mesa Directiva.
En el sector opositor, Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, encabeza una nómina integrada por cuatro partidos: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno. La fórmula lleva a Jaime Quito, de Juntos por el Perú, como primer vicepresidente; Jaime Delgado, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y Nora Bonifaz, del Buen Gobierno, como tercera vicepresidente. El bloque se presenta bajo el nombre Consenso por la Democracia, con el objetivo explícito de ofrecer un contrapeso al fujimorismo, según sus voceros.
La paridad entre ambas listas se refleja en la distribución de escaños: cada una suma exactamente treinta votos, lo que anticipa una votación sumamente reñida. El artículo 17 del Reglamento del Senado establece que la primera votación requiere mayoría simple de los presentes y, en caso de no alcanzarse, una segunda vuelta entre las dos listas más votadas, donde vence la que obtenga más apoyos.
Un empate que desafía el reglamento
El punto crítico aparece si la segunda ronda también termina igualada. El reglamento no especifica un mecanismo para desempatar en esa instancia, una omisión que eleva el nivel de incertidumbre sobre la sesión. Voceros de ambos bloques reconocen la posibilidad de que ningún sector logre imponerse por sí solo, lo que trasladaría la definición a una negociación política posterior o a la adopción de un criterio extraordinario.
El voto secreto se convierte en un factor clave, ya que permite a cualquier senador apartarse de la decisión de su bancada sin que su elección sea conocida durante la sesión. La inscripción de la lista opositora fue formalizada por los voceros Roberto Sánchez, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y Jorge Nieto. Sánchez afirmó tras el registro que el acuerdo entre las cuatro bancadas busca fortalecer la democracia y construir un sistema de justicia más sólido, además de promover un desarrollo nacional que involucre a todas las regiones.
López Chau expresó el respaldo de Ahora Nación al pacto, mientras que Jorge Nieto subrayó el carácter respetuoso de las conversaciones y la intención de garantizar el equilibrio de poderes. Nieto también advirtió sobre la influencia del Ejecutivo en órganos clave como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, y mencionó anuncios sobre el Poder Judicial que, a su entender, justifican la necesidad de un contrapeso parlamentario.
Ricardo Belmont sostuvo que la unidad del bloque opositor ya estaba consolidada y cuestionó la posibilidad de una competencia interna dentro del fujimorismo, por considerar que eso restaría equilibrio al Congreso entrante.
Dilemas y posibles salidas ante un empate final
Frente a la posibilidad de un empate persistente, surge el debate sobre los mecanismos para resolver la paridad. César Delgado, exoficial mayor del Congreso, explicó que el reglamento no contempla el uso de un voto dirimente en esta etapa, ya que esa potestad corresponde al presidente de la Mesa Directiva, cargo que aún no existe hasta concluir la elección. Además, el Congreso se constituye formalmente el 27 de julio, un día después de la votación.
Una alternativa sugerida sería trasladar la facultad de dirimir al presidente de la Junta Preparatoria, responsabilidad que hoy recae en Miguel Torres. Sin embargo, Delgado advirtió sobre el conflicto de intereses que implicaría que un candidato resuelva su propia disputa, por lo que propuso que, ante esa situación, Torres se aparte de la conducción y asuma el vicepresidente de su lista.
Esa alternativa no está prevista de manera explícita en el reglamento, aunque permitiría evitar que un candidato decida su propio destino. Si el empate persistiera tras ese relevo, Delgado consideró que la única vía posible sería un acuerdo político entre los voceros de las bancadas. Las salidas podrían incluir un sorteo o un pacto para que asuma el bloque que logre mayor respaldo parlamentario, sin recurrir formalmente a un voto dirimente.
Patricia Juárez defendió la candidatura de Torres por su capacidad de representar a las regiones y pidió que la elección no se interprete como una confrontación, sino como una oportunidad para que el Senado acompañe al Ejecutivo. La definición de la Mesa Directiva pone a prueba la fortaleza de las alianzas políticas y la capacidad del Senado para resolver una situación inédita en su reglamento.
Escenarios abiertos para la jornada clave
La votación del domingo no solo determinará quién presidirá la Mesa Directiva, sino que también pondrá a prueba la solidez de los acuerdos internos y la cohesión de cada bloque. El uso del voto secreto crea un margen de incertidumbre adicional, ya que permite movimientos inesperados de último momento. La posibilidad de un empate final obligaría a los senadores a buscar opciones que exceden el marco formal del reglamento y que solo pueden destrabarse mediante el consenso político.
La sesión se perfila como un test para la institucionalidad del Senado y la capacidad de sus integrantes para encontrar una solución ante el vacío normativo. La definición de la próxima Mesa Directiva marcará el inicio de un nuevo ciclo legislativo y su desenlace podría sentar un precedente para futuras disputas de poder en el Congreso.
Dos listas inscritas para liderar la Mesa Directiva de Diputados
La primera nómina, denominada Consenso por la democracia, postula a Oscar de Jesús Reto Otero, representante del Partido del Buen Gobierno, como aspirante a la presidencia de la Mesa Directiva. Lo acompañan Analí Marquez Huanca de Juntos por el Perú para la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamán del partido Ahora Nación para la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba del Partido Cívico Obras para la tercera vicepresidencia. Esta propuesta representa un esfuerzo por articular a diferentes bloques parlamentarios en una candidatura conjunta, con el objetivo de alcanzar mayorías estables y promover mecanismos de concertación.
En contraste, la segunda lista fue presentada ante la Oficialía Mayor y lleva como candidata principal a Norma Yarrow Lumbreras, diputada de Renovación Popular, quien aspira a presidir la Mesa Directiva. La propuesta incluye tres integrantes de Fuerza Popular: Karina Beteta Rubín para la primera vicepresidencia, Diego Bazán Calderon para la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo Zegarra para la tercera vicepresidencia. Esta opción busca consolidar la representación de un sector opositor con fuerte presencia en la Cámara y proyectar una alternativa al oficialismo y sus aliados.
Los perfiles de los aspirantes y los bloques en competencia
La candidatura de Oscar de Jesús Reto Otero se sustenta en su trayectoria vinculada a la promoción de acuerdos parlamentarios y en su papel dentro del Partido del Buen Gobierno, agrupación que ha desempeñado funciones de articulación en legislaturas recientes. Por su parte, Analí Marquez Huanca ha sido identificada como una figura emergente en Juntos por el Perú, destacando en debates sobre desarrollo social y derechos laborales. Harvey Colchado Huamán, proveniente de Ahora Nación, se ha manifestado a favor de reformas institucionales, mientras que José Yataco Torrealba representa el enfoque cívico y de gestión pública impulsado por el Partido Cívico Obras.
La nómina encabezada por Norma Yarrow Lumbreras se apoya en la experiencia parlamentaria de la diputada de Renovación Popular, reconocida por su presencia en debates sobre seguridad y transparencia. El acompañamiento de tres representantes de Fuerza Popular fortalece la estructura de esta propuesta, que pretende convocar a sectores críticos del oficialismo y garantizar una oposición articulada en la Mesa Directiva.
Procedimiento y escenario de votación en el Hemiciclo
La sesión de votación está convocada para las 17:00 en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados, con la expectativa de una alta participación de los legisladores. El reglamento establece que la Mesa Directiva se elige por mayoría simple, lo que obliga a los bloques a negociar respaldos hasta último momento para asegurar la victoria de sus listas. De acuerdo con la presidenta de la Junta Preparatoria, el proceso se llevará a cabo en una única sesión, salvo que ninguna de las listas alcance la mayoría requerida, en cuyo caso se convocaría a una nueva ronda.
La definición de la Mesa Directiva no solo asigna las posiciones clave en la conducción del plenario, sino que también marca la distribución de funciones administrativas y la representación institucional de la Cámara ante otros poderes del Estado. Por esta razón, la competencia entre las dos listas despierta atención tanto dentro del recinto parlamentario como en el espectro político nacional.
Implicancias políticas y agenda legislativa en disputa
El desenlace de la elección tendrá impacto directo en la orientación de la agenda legislativa para el periodo 2026-2027. La lista que obtenga la mayoría asumirá la responsabilidad de conducir los debates, definir las prioridades normativas y representar a la Cámara en los principales actos oficiales. Además, la correlación de fuerzas en la Mesa Directiva puede influir en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, especialmente en un contexto de fragmentación partidaria y demandas sociales.
La conformación de la Mesa Directiva también constituye un termómetro de las alianzas y tensiones al interior del Parlamento. La pluralidad de fuerzas obliga a buscar consensos y a negociar temas estratégicos, como la gestión de comisiones, la definición de calendarios y la administración interna. La votación del domingo será, en ese sentido, una señal sobre los equilibrios y la capacidad de diálogo entre los principales bloques.
Expectativas y próximos pasos tras la elección
Finalizada la elección, la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados asumirá de inmediato sus funciones y deberá convocar a las primeras reuniones de coordinación para definir la organización de las sesiones y la distribución de responsabilidades. Se espera que, en las horas posteriores, los jefes de bancada fijen posiciones sobre el resultado y anticipen sus prioridades para el nuevo periodo legislativo.
La jornada del domingo representará un punto de partida para el ciclo 2026-2027, con la expectativa de que la conducción de la Cámara de Diputados contribuya a la estabilidad institucional y a la construcción de acuerdos en uno de los periodos políticamente más complejos de los últimos años.