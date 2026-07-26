Gobierno amplía la extradición de ‘El Monstruo’ para procesarlo por organización criminal y otros delitos

El Gobierno peruano oficializó la solicitud para ampliar la extradición activa de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, con el fin de que sea procesado en Perú por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves, según informó el diario oficial El Peruano.

La medida quedó formalizada en la Resolución Suprema 145-2026-JUS, que aprueba pedir la ampliación para que Moreno Hernández sea extraditado desde Paraguay y enfrente también esos cargos adicionales, de acuerdo con los artículos correspondientes del Código Penal.

La Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas propuso al Poder Ejecutivo acceder al pedido tras evaluar el Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay y las normas nacionales aplicables al procedimiento.

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El Ministerio Público identifica a Moreno Hernández como presunto líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, vinculada a extorsión y actos de violencia.

Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, se encuentra esposado frente al Palacio de Justicia del Perú, rodeado de documentos que simbolizan una investigación judicial en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución lleva las firmas del presidente José María Balcázar Zelada, del ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez Borra y del ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Pareja Ríos, según la publicación.

‘El Monstruo’ llegó al país el 29 de enero, procedente de Paraguay, y que el Gobierno había enviado tres solicitudes de extradición por secuestro y organización criminal, además de extorsión y robo agravados.

A Moreno Hernández se le asocia con el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar en mayo de 2024, el rapto de la menor Valeria en Comas en diciembre de 2023 y una balacera durante un concierto de Agua Marina en octubre de 2025.

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Investigan liderazgo criminal de ‘El Monstruo’

De acuerdo con la investigación fiscal, Erick Moreno habría encabezado esta red criminal y ordenado diversos ataques registrados entre los años 2024 y 2025. Las autoridades sostienen que la organización operaba mediante amenazas y acciones violentas contra transportistas y ciudadanos.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Entre los hechos investigados figura el atentado contra un conductor de transporte colectivo ocurrido en Ancón durante 2024. Asimismo, la Fiscalía atribuye a la organización el presunto cobro de cupos semanales de S/ 40 a choferes que brindaban servicio en esa zona de Lima Norte.

Además, el Ministerio Público señala que Moreno habría participado en actos de extorsión contra particulares y una empresa de transporte en 2025, a la que presuntamente exigió el pago de S/ 60 000 a cambio de no atentar contra su flota de vehículos.

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La investigación también incluye el asesinato de un conductor de colectivo ocurrido a inicios de 2025, hecho que forma parte de los delitos que podrán ser procesados luego de la aprobación de la ampliación de extradición.

Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ también tenía una condena previa de 32 años de prisión por delitos como secuestro, hurto, homicidio y sicariato. Durante una audiencia judicial, Moreno pidió perdón por los asesinatos cometidos, aunque negó haber participado en algunos de los hechos que ahora se le atribuyen.

La Fiscalía indicó que la ampliación de la extradición fue posible gracias a los elementos obtenidos durante la investigación, los cuales vinculan al detenido con los nuevos delitos incorporados al expediente.

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