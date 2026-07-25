A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima cumple con su primera salida del Torneo Clausura 2026. El elenco ‘íntimo’ se desplaza hacia la ciudad de Cutervo para calibrar el nivel de Comerciantes Unidos. Todo lo que no sea sumar en el estadio Juan Maldonado Gamarra será un estrépito para los visitantes.
Horario del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026
La Liga Profesional de Fútbol ha programado el lance, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El organismo ha fijado el horario del choque para las 15:30 horas locales.
Con respecto a otros países, el juego iniciará de la siguiente forma: a las 14:30 horas de México, a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador, a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Canal TV del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026
El duelo será transmitido en exclusiva por L1MAX, canal oficial de la Liga 1 que posee los derechos televisivos del campeonato peruano.
La señal está disponible a través de los operadores DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable. Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante la plataforma Liga 1 Play, compatible con teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
Así llega Alianza Lima a la fecha 2° del Torneo Clausura 2026
Alianza Lima no ha dejado de situarse como uno de los candidatos para luchar por el Torneo Clausura 2026. En su estreno oficial, sacó adelante un test más que luchado contra Sport Huancayo, en Matute, que sorprendió adelantándose en el score.
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Un golazo de chalaca de Nahuel Luján dejó más que sorprendidos a los presentes en el escenario de La Victoria. Lejos de disminuirse, los ‘íntimos’ sacaron vena competitiva para remontar el envite con un doblete de Eryc Castillo, su máximo anotador en la campaña.
Para aspirar a un camino sin mayores problemas, la parcela directiva de Alianza Lima ha hecho mucho énfasis en reforzar la zona defensiva y tras una evaluación de Pablo Guede se acordó la contratación, bajo la fórmula de cesión, de Nicolás Díaz, seleccionado de Chile.
Así llega Comerciantes Unidos a la fecha 2° del Torneo Clausura 2026
Comerciantes Unidos atraviesa una situación sumamente crítica en la Liga 1 2026, con cerca de tres meses sin conocer la victoria. El prolongado periodo sin triunfos ha generado preocupación en el entorno del club y ha impactado negativamente en el ánimo del plantel.
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La crisis se agravó tras la salida de Claudio Biaggio como director técnico. El ‘Pampa’, al momento de desligarse de su cargo, adujo problemas personales, lo que fue interpretado por algunos sectores como una forma de eludir su responsabilidad frente a los resultados obtenidos durante su gestión.
En este contexto, la llegada de José Hernández al banquillo no ha logrado modificar el rumbo deportivo. En su primer partido al mando, el equipo cayó ante Sport Boys, dejando al club en una posición aún más comprometida. Ahora, el club enfrenta la presión de obtener resultados de manera inmediata, ya que la inestabilidad podría intensificarse si no se logra una pronta recuperación.
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Alineaciones probables del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Federico Girotti, Eryc Castillo.
- Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Piero Guzmán, Juan Rodríguez, Alexis Cossío; Alexis Arias, José Parodi, Mathías Carpio, Rodrigo Vilca; Josuee Herrera, Matías Sen.
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