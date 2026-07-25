Estos son los ministros que se vocean para conformar el primer gabinete de Keiko Fujimori desde el 28 de julio

En el estudio de televisión de Esta Noche con Milagros Leiva se analiza el posible gabinete de Keiko Fujimori. En la pantalla se proyectan imágenes de individuos identificados como potenciales ministros para las carteras de Economía, Defensa, y Energía y Minas. Los gráficos mencionan nombres como José Castillo, Rafael Belaúnde Llosa, Pedro Sánchez y Guillermo Shinno.

La expectativa por la formación del primer gabinete de Keiko Fujimori tomó fuerza tras la divulgación de una lista de posibles ministros, presentada la noche previa en el programa Esta Noche con Milagros Leiva. Según la información difundida, la selección de nombres estaría orientada a combinar cercanía política, perfil técnico y capacidad de gestión ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en noviembre. La propia conductora precisó que parte de los cargos seguía sin cierre definitivo, aunque describió la relación como “casi confirmada”.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, reacciona al recibir las credenciales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, en Lima, Perú, el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La información surgió a partir de fuentes cercanas al entorno fujimorista, con la aclaración de que algunos de los involucrados no habían respondido de manera directa a la consulta del programa. No obstante, se remarcó que el nombre del eventual presidente del Consejo de Ministros estaría prácticamente cerrado.

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Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Luis Galarreta, el primer ministro en lista

De acuerdo con lo expuesto en el programa, Luis Galarreta sería el elegido para liderar la Presidencia del Consejo de Ministros. La razón principal para esa designación sería la confianza personal que le otorga Fujimori. Se presentó a Galarreta como “un hombre de confianza” y figura clave en el blindaje político dentro del Ejecutivo. La cercanía entre ambos se interpretó como un elemento clave para la coordinación del gabinete en un contexto de alta exigencia.

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, entrega las credenciales a Luis Galarreta, primer vicepresidente electo, durante la ceremonia en Lima. (Jurado Nacional de Elecciones)

En la cartera de Economía y Finanzas, el nombre de Elmer Cuba y Miguel Torres se posiciona por encima de otras opciones previamente consideradas, como Luis Carranza. La probabilidad de que Torres asuma el cargo fue descrita como “99.99%”, resaltando el nivel de certeza que maneja el entorno cercano a Fujimori. La elección de un perfil técnico con fuerte respaldo partidario fue uno de los argumentos presentados en el espacio televisivo.

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Elmer Cuba - Macroconsult

Defensa, Relaciones Exteriores e Interior: apuestas y sorpresas

Una de las mayores novedades de la lista se encuentra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde aparece el nombre de Rafael Rey. La justificación para esta posibilidad radica en su cercanía con Fujimori, su alineamiento político y su experiencia en el sector público. En cuanto al Ministerio de Defensa, la figura propuesta es Rafael Belaúnde Llosa, quien previamente era vinculado a Energía y Minas, pero habría sido desplazado por potenciales conflictos de intereses relacionados con su trayectoria empresarial.

Captura: TVPerú

La designación de Belaúnde Llosa se asocia a la respuesta estatal ante emergencias, especialmente ante el escenario de un “Niño feroz”, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nombre que más fuerza cobra es el de Carlos Pareja, un diplomático cuya experiencia y cercanía con la embajada de Estados Unidos generó comentarios, aunque se valoró su perfil político y capacidad de gestión.

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En el Ministerio del Interior, la apuesta principal es el general Astudillo. Según la información recogida, todas las señales apuntan a que esa sería la decisión final, aunque no se ofrecieron detalles adicionales.

(Wikipedia)

Energía, Trabajo y Cultura: definiciones abiertas y figuras en evaluación

Respecto al Ministerio de Energía y Minas, la conductora del programa reconoció que no logró confirmar el nombre definitivo, aunque mencionó a Guillermo Shinno y Pedro Sánchez como perfiles con experiencia previa en gobiernos anteriores. Sánchez fue viceministro en la administración de Alan García y Shinno ocupó cargos en el Ejecutivo durante el gobierno de Ollanta Humala.

Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.

Para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la opción que tomó mayor fuerza es la de Juan Sheput. La consistencia de este dato fue subrayada, aunque el propio Sheput habría evitado confirmarlo abiertamente ante las preguntas del programa. En Cultura, la figura que “está sonando y sonando” es María Cecilia Bákula, aunque no hubo confirmación oficial sobre su nombramiento, únicamente valoraciones positivas sobre su perfil y trayectoria.

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Considera que el Perú carece de conciencia real sobre su riqueza patrimonial. (Composición: Infobae)

En el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la certeza fue mayor: Marco Antonio Vinelli fue presentado como el nombre casi definitivo. La conductora reafirmó su convicción con la frase “Pongo mi cabeza”, pese a que tampoco obtuvo respuesta directa de Vinelli.

Además de su experiencia empresarial, Vinelli mantiene presencia como analista y docente en temas de economía agrícola, infraestructura, APP y desarrollo sostenible. (Andina)

Asesores y entorno: nombres vinculados a la reconstrucción y la imagen presidencial

El espacio televisivo también precisó que Carlos Neuhaus no integraría el gabinete como ministro, sino que asumiría un rol de asesor, especialmente vinculado a tareas de reconstrucción nacional. Además, se mencionó la llegada de la diseñadora detrás de los trajes de la “presidenta Keiko Fujimori”, responsable de transformar el sello Medine Gamarra en una marca identificada con la nueva gestión.

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Carlos Neuhaus, el hombre tras el éxito de los Juegos Panamericanos 2019. - Crédito: AFP

La lista difundida en Esta Noche con Milagros Leiva representa el primer bosquejo del equipo que acompañaría a Keiko Fujimori en caso de concretarse su asunción presidencial el próximo 28 de julio. Aunque varios nombres aún esperan confirmación formal, el perfil de los elegidos apunta a una combinación de confianza política, experiencia técnica y capacidad operativa ante escenarios de emergencia.