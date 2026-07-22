Perú

Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

El canciller Carlos Pareja confirmó que la delegación estadounidense estará liderada por el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau

Guardar
Google icon
Peru's President-elect Keiko Fujimori, flanked by Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, attends attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President-elect Keiko Fujimori, flanked by Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, attends attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

A pocos días de la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, el canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que Christopher Landau encabezará la delegación de Estados Unidos en la toma de mando de Keiko Fujimori y que llegará con una comitiva de 5 o 6 personas.

Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.

“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Christopher Landau fue embajador de Estados Unidos en México. REUTERS/Enea Lebrun
Christopher Landau fue embajador de Estados Unidos en México. REUTERS/Enea Lebrun

Relaciones con Venezuela y México podrían reanudarse

Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.

Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.

PUBLICIDAD

Mandatarios confirmados para juramento de Keiko Fujimori

Esta semana el canciller Pareja también detalló qué mandatarios han confirmado su participación en la ceremonia de cambio de mando. Entre los citados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.

Presidentes de la región y el rey de España acompañarán el acto de transmisión de mando en el Congreso, con delegaciones de Asia, Europa y América presentes en la capital

“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.

La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.

El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularCongresoperu-politica

Más Noticias

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Deudos denunciaron que el siniestro comenzó después de que desconocidos incendiaran una mototaxi eléctrica. Hay al menos cinco menores, entre 7 y 8 años de edad, que murieron calcinados

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Canal del río Huaycoloro es usado como 'vía expresa' por decenas de conductores al este de Lima

La obra levantada para cuidar a más de 30 mil personas en Lurigancho-Chosica terminó recibiendo minivanes, motos y camionetas que buscan llegar más rápido hacia Ramiro Prialé

Canal del río Huaycoloro es usado como 'vía expresa' por decenas de conductores al este de Lima

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

En 2024 el mandatario había confirmado su cercanía con el entonces líder prófugo de Perú Libre y que “lo llamaba” desde la clandestinidad

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Minedu supervisa colegio de Surquillo: autoridades verifican protocolos tras denuncia de agresión entre alumnas

Representantes educativos y de la Defensoría del Pueblo revisaron protocolos y acciones del plantel Nuestra Señora de Lourdes por caso de menor golpeada

Minedu supervisa colegio de Surquillo: autoridades verifican protocolos tras denuncia de agresión entre alumnas

Tutores de colegios públicos pasarán a plazo indeterminado con nueva ley del Congreso

El Congreso promulgó la Ley Nº 32737, que autoriza la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas para tutores y personal administrativo de la educación pública

Tutores de colegios públicos pasarán a plazo indeterminado con nueva ley del Congreso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Apoyar una protesta no es delito: TC declara inconstitucional decreto criminalizador de Dina Boluarte

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

Salvoconducto para Betssy Chávez: ¿sería el as bajo la manga de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con México?

El TC allana el camino para que la JNJ destituya al juez Richard Concepción Carhuancho

ENTRETENIMIENTO

Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció con ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció con ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, denunció que sufrió tocamientos en conciertos: “Era un señor de seguridad”

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026