Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

Peru's President-elect Keiko Fujimori, flanked by Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, attends attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

A pocos días de la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, el canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que Christopher Landau encabezará la delegación de Estados Unidos en la toma de mando de Keiko Fujimori y que llegará con una comitiva de 5 o 6 personas.

Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.

“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.

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Christopher Landau fue embajador de Estados Unidos en México. REUTERS/Enea Lebrun

Relaciones con Venezuela y México podrían reanudarse

Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.

Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.

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Mandatarios confirmados para juramento de Keiko Fujimori

Esta semana el canciller Pareja también detalló qué mandatarios han confirmado su participación en la ceremonia de cambio de mando. Entre los citados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.

Presidentes de la región y el rey de España acompañarán el acto de transmisión de mando en el Congreso, con delegaciones de Asia, Europa y América presentes en la capital

“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.

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La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.

El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.

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