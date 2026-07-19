Perú

Jorge Nieto revela que sugirió a Keiko Fujimori permitir a Pedro Castillo afrontar juicios “desde su casa”

El líder de Buen Gobierno detalló que, en reunión con la presidenta electa, propuso la excarcelación del exmandatario bajo supervisión judicial. Además, planteó otorgar salvoconducto a Betssy Chávez para restablecer relaciones con México

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12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ
12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ

El excandidato a la presidencia por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, reveló en diálogo con RPP que recomendó a la presidenta electa Keiko Fujimori considerar la opción de que el expresidente Pedro Castillo afronte sus procesos judiciales fuera del penal. Según Nieto, la sugerencia se realizó en el marco de una conversación reciente, en la que se abordó la posibilidad de concederle una modalidad de supervisión domiciliaria.

“Yo no he dicho la libertad sin más [de Pedro Castillo]. Yo lo que le he sugerido a la presidenta Fujimori [es] que considere, dentro del marco de la ley y la Constitución, la posibilidad de que el señor Castillo enfrente sus juicios desde su casa”, sostuvo Nieto, tal como difundió EN RPP. El líder político enfatizó que existen alternativas legales para implementar esta medida, las cuales podrían discutirse en el inicio del nuevo gobierno.

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Nieto precisó que su planteamiento no implica un indulto ni libertad plena, sino una forma de “gesto político” que contribuya a la reconciliación nacional.

No es lo mismo Balcázar que Fujimori, no es lo mismo el gesto en términos de la política”, detalló, en referencia al actual mandatario José Balcázar, a quien descartó como la figura adecuada para tomar una decisión de este tipo.

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
(Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Salvoconducto para Betssy Chávez y relaciones con México

Durante la entrevista, Jorge Nieto también abordó la situación de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, quien permanece en la Embajada de México en Lima desde hace ocho meses. La exfuncionaria fue condenada a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado de 2022 y aún no ha recibido el salvoconducto para abandonar el país.

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Nieto consideró que el siguiente gobierno debería facilitar la salida de Chávez Chino, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo. “En el caso de Betsy Chávez, nosotros estamos en falta. El tratado de asilo dice claramente que es el país asilante el que decide si la persona que está solicitando puede o no ser asilada. Nosotros estamos en falta”, afirmó. De acuerdo con el dirigente, el Perú debe respetar los compromisos internacionales y avanzar en la entrega del salvoconducto.

En ese contexto, Nieto estimó que la medida podría contribuir al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México, deterioradas durante el mandato de Dina Boluarte. “Me imagino que va a ser parte de su tratamiento en relación con la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con México, que ella [Keiko Fujimori] ha dicho públicamente que está en disposición de hacerlo”, comentó. El líder de Buen Gobierno recordó además que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apertura para dialogar con el nuevo gobierno peruano.

Sobre la posibilidad de que el actual presidente José Balcázar otorgue el salvoconducto, Nieto expresó dudas sobre la capacidad de la administración para llevar a cabo la medida en el tiempo que resta. “No creo que le dé el tiempo para abrir una conversación con la Cancillería mexicana con todas las de la ley. La verdad, no lo creo”, manifestó.

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