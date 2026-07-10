Más de 370 mil trabajadores CAS quedarían sin bono por Fiestas Patrias: Ni aguinaldo ni ‘grati’

Todos los trabajadores, privados y públicos, recibirán su bono por Fiestas Patrias, ya sea aguinaldo o gratificación. Pero los trabajadores CAS no recibirían ni un solo sol. - Crédito Difusión

Los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo 1057, siguen sin obtener respuesta clara sobre el pago de su beneficio por Fiestas Patrias, en este caso la gratificación (aprobada por la Ley 32563, en marzo).

Vamos por partes: el Congreso propuso la medida, el Ejecutivo la promulgó en marzo, no la bloqueó, y quedaba pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas diera el visto bueno a los informes de cada entidad sobre su posibilidad de pago y los cambios presupuestales que estos harían con su propio presupuesto (el MEF no daría más dinero para esto).

Pero el MEF intentó aplicar gradualidad a la Ley (y falló), para que solo se pague el 10% del monto (una remuneración entera) este 2026, y el Congreso ha postergado el debate para una medida que facilite su aplicación ‘fiscalmente sostenible’ al lunes 13 de julio. Mientras, las fechas de pago en el privado vencen dos días luego (15 de julio) y el viernes 17 se empieza a pagar las remuneraciones privadas. Y los CAS ya no pueden recibir el aguinaldo de S/300, ya que fueron quitados del decreto supremo, dado que recibirían su ‘grati’.

PUBLICIDAD

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

CAS sin aguinaldo y con ‘grati’ en riesgo

Por primera vez luego de muchos años, los trabajadores CAS no recibirían beneficio económico en julio por Fiestas Patrias. Como alertó Infobae Perú, estos trabajadores ya no están incluidos dentro del pago del aguinaldo de S/300, que empieza a pagarse a todos el sector público este viernes 17 de julio.

Esto, debido a que se promulgó el pago de gratificación para estos empleados públicos, un monto mayor, del 100% de su sueldo, justo como el sector privado. Pero este pago tampoco está seguro.

Diversas entidades han analizado sus presupuestos y han comprobado que pueden pagar las gratificaciones a sus trabajadores, y han pedido opinión favorable al MEF para autorizar sus modificaciones presupuestales (con el dinero de cada entidad). Pero tras meses el MEF no ha respondido y mantiene ‘en evaluación’ este proceso.

PUBLICIDAD

El MEF no da visto bueno a informes de entidades que buscan pagar la gratificación a los CAS. - Crédito Congreso

En contraposición, fuentes estatales comentaron Infobae Perú que igual hay entidades que no podrán garantizar el 100 % del pago de la gratificación. “Hay unidades ejecutoras que no tienen ese presupuesto. Entonces, no habría forma como, cómo pagarlo así se establezca el cien por ciento. (...) Hay trabajadores que posiblemente se van a quedar sin gratificación”, reveló.

Esto último igual es considerando que el MEF sí autorice a alguna entidades pagar la gratificación, pero no se ha dado señales de que eso vaya a ser así. Mientras, el tema se tendría que definir el próximo lunes 13 de julio.

PUBLICIDAD

Sin fecha para pago

También hay otra duda, no menor, sobre el pago de la gratificación para los trabajadores CAS. Mientras no haya autorización del pago no hay fecha para que este se deposite a los empleados públicos, pero si se aprobara tampoco hay claridad sobre cuándo se pagaría.

Keiko Fujimori podría tener en sus manos el futuro de las gratificaciones de los CAS en su gobierno, sugirió el mandatario actual José María Balcázar. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

Por un lado, la gratificación la recibe el sector privado hasta el miércoles 15 de julio este mes. Una posibilidad es que se pague junto al privado.

Pero lo más probable es que se tenga que pagar con las planillas de pago en las fecha del cronograma del Banco de la Nación, que empiezan el próximo viernes 17 de julio. Sin embargo, si por la fecha estás ya están cerradas, se pagarían en una planilla complementaria.

PUBLICIDAD